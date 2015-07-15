Самостоятельно оформляем ДТП: зачем рулетка в бардачке

С 1 июля вступили в действие поправки к правилам дорожного движения. Теперь аварии без пострадавших должны оформлять сами участники ДТП. Как оценить повреждения, как провести съемку пострадавшего автомобиля, что возить с собой кроме полиса ОСАГО? Своими советами делятся автоэксперты Валерий Филиппов и Александр Зайцев.

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Новые изменения в правилах напоминают о сакраментальной фразе из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Нас призывают к самообслуживанию: совершил ДТП — оформи его сам. Так чего же хотят инициаторы поправок в ПДД — привить нам правовую грамотность или же сэкономить?

На ГИБДД уже сэкономили, сократив штаты. Это привело к тому, что в крупных городах в случае небольшой аварии сотрудников полиции приходится ждать часами. Попытки прописать в регламенте нормативы времени прибытия сотрудника ДПС на место происшествия натолкнулось на активное противодействие со стороны руководства ГИБДД. В свою очередь, оно предложило активнее использовать европротокол.

Как водится, победил сильнейший. Начиная с 1 июля все ДТП, в которых нет пострадавших, должны оформлять сами фигуранты аварии, используя европротокол или руководствуясь телефонными советами сотрудников ГИБДД, — составлять схему ДТП, а затем регистрировать ее на посту ДПС или в подразделении полиции.

В МВД пошли еще дальше: на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов вывесили для обсуждения законопроект об отмене справки о ДТП.

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В итоге получается, что автомобилист на дороге в критической ситуации остается брошенным на произвол судьбы. Но и это еще не все. Новые поправки в ПДД предусматривают, что после фиксации дорожно-транспортного происшествия автомобили должны быть убраны с проезжей части, в противном случае водителям грозит штраф по ст. 12.27, ч. 1 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является» (пока 1000 руб.). Но если сотрудник ДПС не выезжает на место происшествия, кто будет выписывать штраф? Зная любовь депутатов к ужесточению наказания, можно предположить, что размер штрафа за подобное нарушение увеличится. И вот тогда, может быть, мы увидим сотрудников ГИБДД, мчащихся к месту ДТП...

Но почему все, кто вводит подобные новации, забыли о том, что любое ДТП — это сильное нервное потрясение? О том, что водители побаиваются в таких ситуациях оставаться один на один с оппонентом, говорят и результаты опроса, который мы провели среди посетителей нашего сайта. Более 50% респондентов, невзирая на грозящий штраф, будут по старинке ждать инспекторов на месте аварии. Это и понятно: в такой стрессовой ситуации договориться, прийти к взаимному согласию и определить виновного очень сложно.

Чтобы помочь водителям, РСА выпустил типовые схемы дорожно-транспортных происшествий и распределении ответственности участников, посмотреть их можно в нашей фотогалерее в конце статьи.

Наверняка окажутся полезными и рекомендации специалистов.

Cоветы автоэкспертов

1. Сейчас как никогда актуален видеорегистратор, желательно двухканальный, который пишет не только с фронтальной, но и с задней камеры. Запись поможет разобраться, кто прав, а кто виноват. Но перед выездом проверяйте правильность установки даты и времени на видеорегистраторе. Хорошо, если регистратор оборудован блоком GPS или ГЛОНАСС — это позволит с точностью до нескольких десятков метров определить местоположение автомобиля в момент аварии.



