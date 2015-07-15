Самостоятельно оформляем ДТП: зачем рулетка в бардачке

С 1 июля вступили в действие поправки к правилам дорожного движения. Теперь аварии без пострадавших должны оформлять сами участники ДТП. Как оценить повреждения, как провести съемку пострадавшего автомобиля, что возить с собой кроме полиса ОСАГО? Своими советами делятся автоэксперты Валерий Филиппов и Александр Зайцев.

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01 Как оформить ДТП по европротоколу

Новые изменения в правилах напоминают о сакраментальной фразе из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Нас призывают к самообслуживанию: совершил ДТП — оформи его сам. Так чего же хотят инициаторы поправок в ПДД — привить нам правовую грамотность или же сэкономить?

На ГИБДД уже сэкономили, сократив штаты. Это привело к тому, что в крупных городах в случае небольшой аварии сотрудников полиции приходится ждать часами. Попытки прописать в регламенте нормативы времени прибытия сотрудника ДПС на место происшествия натолкнулось на активное противодействие со стороны руководства ГИБДД. В свою очередь, оно предложило активнее использовать европротокол.

Как водится, победил сильнейший. Начиная с 1 июля все ДТП, в которых нет пострадавших, должны оформлять сами фигуранты аварии, используя европротокол или руководствуясь телефонными советами сотрудников ГИБДД, — составлять схему ДТП, а затем регистрировать ее на посту ДПС или в подразделении полиции.

В МВД пошли еще дальше: на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов вывесили для обсуждения законопроект об отмене справки о ДТП.

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В итоге получается, что автомобилист на дороге в критической ситуации остается брошенным на произвол судьбы. Но и это еще не все. Новые поправки в ПДД предусматривают, что после фиксации дорожно-транспортного происшествия автомобили должны быть убраны с проезжей части, в противном случае водителям грозит штраф по ст. 12.27, ч. 1 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является» (пока 1000 руб.). Но если сотрудник ДПС не выезжает на место происшествия, кто будет выписывать штраф? Зная любовь депутатов к ужесточению наказания, можно предположить, что размер штрафа за подобное нарушение увеличится. И вот тогда, может быть, мы увидим сотрудников ГИБДД, мчащихся к месту ДТП...

Но почему все, кто вводит подобные новации, забыли о том, что любое ДТП — это сильное нервное потрясение? О том, что водители побаиваются в таких ситуациях оставаться один на один с оппонентом, говорят и результаты опроса, который мы провели среди посетителей нашего сайта. Более 50% респондентов, невзирая на грозящий штраф, будут по старинке ждать инспекторов на месте аварии. Это и понятно: в такой стрессовой ситуации договориться, прийти к взаимному согласию и определить виновного очень сложно.

Чтобы помочь водителям, РСА выпустил типовые схемы дорожно-транспортных происшествий и распределении ответственности участников, посмотреть их можно в нашей фотогалерее в конце статьи.

Наверняка окажутся полезными и рекомендации специалистов.

Cоветы автоэкспертов

1. Сейчас как никогда актуален видеорегистратор, желательно двухканальный, который пишет не только с фронтальной, но и с задней камеры. Запись поможет разобраться, кто прав, а кто виноват. Но перед выездом проверяйте правильность установки даты и времени на видеорегистраторе. Хорошо, если регистратор оборудован блоком GPS или ГЛОНАСС — это позволит с точностью до нескольких десятков метров определить местоположение автомобиля в момент аварии.



2. Запаситесь бланком европротокола. Хорошо еще возить с собой несколько чистых листов формата А4 или сделать заготовки схемы места дорожно-транспортного происшествия. Образцы опять же можно посмотреть в нашей фотогалерее. Кроме этого, имейте при себе инструкцию ГИБДД, выполненную в виде блок-схемы (см. ниже). Можно воспользоваться типовыми схемами ДТП, разработанными РСА, — с их помощью в большинстве случаев вы сможете установить, кто прав, а кто виноват, что особенно важно в конфликтной ситуации.

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Действия водителя при ДТП. Блок схема

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Типовые схемы можно посмотреть в фотогалерее

3. Положите в бардачок ручку, небольшую линейку и рулетку. Линейка потребуется не только для составления схемы ДТП, но еще и при фотографировании кузовных повреждений — для масштабирования. Рулетка, желательно от 10 метров, нужна для измерения расстояния до фиксированных предметов при составлении схемы ДТП.

4. В багажнике хорошо иметь любой аэрозольный баллончик с краской. Цвет выбирайте яркий, хорошо подойдет желтый, красный или голубой. Краску используйте как маркер: отметьте положения машин на проезжей части по контуру, включая осколки и осыпи от аварии. Это поможет зафиксировать место ДТП и даст возможность убрать машины. Тем более если в процессе оформления возникнут сложности и придется все же ждать приезда сотрудника ДПС, контуры машин на дороге помогут ему получить полную картину происшествия.

5. Купите автомобильную зарядку для вашего телефона. Обычно в самый неподходящий момент телефон разряжен, а надо много снимать и разговаривать с инспекторами ДПС и экспертами.

6. Определить на глаз стоимость повреждений даже опытному автомобилисту довольно сложно, что уж говорить о новичке. Наши эксперты подготовили несколько фотографий типичных повреждений машин с оценочной стоимостью до и свыше 50 тыс. руб. Кроме этого в таблице представлена стоимость бампера и его окраски для пяти наиболее распространенных моделей автомобилей. Цены взяты из единого справочника РСА. Проанализировав все данные, можно скалькулировать повреждения. Но если все же возникли затруднения с подсчетом, обратитесь к специалистам, эксперты за полчаса по описанию и фото могут оценить предварительную стоимость восстановительного ремонта.

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Повреждение до 50 тыс. руб.

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Повреждение свыше 50 тыс. руб.

Копия для Александра

Копия для Александра

7. Эксперты подготовили памятку, как надо производить фотографирование места ДТП и повреждений автомобиля. Она поможет не упустить важные моменты.

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8. Ни в коем случае не принимайте сильнодействующих успокоительных и спиртосодержащих лекарств. При регистрации ДТП на посту или в отделении ГИБДД вас могут проверить на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови. Доказать, что вы были трезвы во время аварии, очень сложно, а получить наказание, и довольно суровое, — очень легко.

9. Большинства сложностей в случае аварии можно избежать, вызвав аварийного комиссара. Обычно в страховку каско такая услуга входит. Но даже если у вас только ОСАГО, расстраиваться не стоит: в Интернете можно найти компании, предлагающие данную услугу. Вызов аваркома в Москве стоит от 2000 руб. Есть и региональные аварийные комиссары. Если отправляетесь в дальнюю поездку, выпишите несколько телефонов по маршруту следования — соединение с Интернетом по дороге может быть неустойчивым. При себе следует иметь телефон страховщика, аварийного комиссара и службы независимой экспертизы, которая грамотно проконсультирует о действиях в данной ситуации и поможет приблизительно оценить ущерб.

Будьте внимательны на дорогах! Но если вам все же не удалось избежать ДТП, относитесь к произошедшему спокойнее. Не выбегайте сразу из машины и не набрасывайтесь на своего визави. Посчитайте до десяти, а не поможет — до ста, успокойтесь и выходите оформлять ДТП. Теперь вы знаете, как это сделать.

Самостоятельно оформляем ДТП: зачем рулетка в бардачке
Самостоятельно оформляем ДТП: зачем рулетка в бардачке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, Валерий Филиппов
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