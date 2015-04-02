Возмещение ущерба по ОСАГО: деньгами или отремонтировать?

Покупка автомобиля с пробегом сродни лотерее. И от выбора «кота в мешке» не застрахован никто. Однако есть признаки, при которых от понравившегося экземпляра стоит отказаться сразу. И не тратить время и деньги на дальнейшую диагностику.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Помню в постперестроечные времена, когда в правительстве еще поговаривали о том, как пересадить начальников на Волги, мой сосед — чиновник, мечтал о Камри. В его правоте убеждают 15 лет успешных продаж этого седана в России и очередная смена поколений.
Представители страхового сообщества уверяют нас, что ОСАГО меняется к лучшему. Согласиться с этим можно лишь отчасти. Действительно, с появлением единого подхода к определению стоимости восстановительного ремонта сумма выплаты потерпевшим увеличилась. Если до декабря 2014 года средний размер компенсации составлял 30 тысяч рублей, то с появлением единой методики она достигла 60 тысяч. Разница — вдвое! Вот только зачастую случается старая беда — полученных выплат по-прежнему не хватает на ремонт! А что, если вместо денег попросить компенсацию «натурой»?
Пунктом 15 статьи 12 Закона об ОСАГО установлено, что вместо получения денежных средств потерпевший может потребовать отремонтировать автомобиль. Как это выглядит на практике? Для начала нужно поинтересоваться, есть ли у страховой компании договоры со станциями технического обслуживания. Как нам пояснили в РСА, страховщик сам принимает решение, заключать ему договоры с автосервисами или нет. Но если такие договоры имеются, то информация с перечнем соответствующих СТО в обязательном порядке должна присутствовать на сайтах страховых компаний, в открытом доступе. Ваша задача — найти в этом перечне станцию в своем регионе и обязательно указать в заявлении о выплате, что вы выбрали ремонт. Страховщик не вправе отказать в вашей просьбе. Он проводит осмотр машины, рассчитывает стоимость восстановления и выдает направление на СТО — не позднее 20 дней с момента обращения клиента.
Выбрать оплаченный ремонт вместо денежной компенсации имеет смысл, если страховая компания предлагает надежный автосервис
Затем — на сервис. Учтите, что страховщик оплачивает ремонт не полностью, вам придется доплатить разницу между стоимостью новых запчастей и расчетной суммой, которая определяется с учетом износа. В направлении должны быть указаны данные потерпевшего, номер договора ОСАГО, информация об автомобиле и название станции техобслуживания, а также — в обязательном порядке! — срок проведения ремонта и сумма дополнительной оплаты (упомянутая выше разница между ценой новых запасных частей и изношенных). Если СТО не может отремонтировать машину в установленный срок, его можно продлить — но только с одобрения владельца. Ответственность за качество и сроки ремонтных работ несет страховая компания. Как указал Верховный суд, если сервис затягивает с ремонтом, потерпевший вправе потребовать от страховщика выплату страхового возмещения деньгами. Если же в ходе работ будут обнаружены повреждения, не относящиеся к последствиям данного ДТП, хозяину автомобиля придется оплатить их устранение из собственного кармана. На бумаге всё складно, а как в действительности? Вооружившись телефоном, мы принялись обзванивать наиболее крупные страховые компании. Если фирма занимает лидирующее положение на рынке, она должна быть примером во всем.
02
К нашему удивлению, получить информацию по такому простому вопросу, как возможность отремонтировать автомобиль по ОСАГО, оказалось непросто. В большинстве случаев нам лишь по нескольку раз объясняли, какие документы нужно собрать и на какую максимальную сумму по ОСАГО можно рассчитывать. А в «Росгосстрахе» двадцать минут ожидания и вовсе ни к чему не привели. Нас переключали от специалиста к специалисту, но так ничего и не сказали насчет возможности ремонта. На сайте же компании написано следующее: «Актуальную информацию о сервисах технического обслуживания, с которыми у страховой компании заключен договор, вы можете получить в центре урегулирования убытков соответствующего региона». Как бы там ни было, клиент-страхователь лишен возможности заранее ознакомиться с перечнем автосервисов и выбрать наиболее подходящий. Ставим минус.
В «РЕСО-Гарантии» сообщили, что никаких договоров со СТО у них нет. Про закон знают, но на сегодняшний день осуществляют только денежные выплаты. То же в «Ингосстрахе», «Ренессанс-страховании», «Уралсибе» и «Согласии». Следующий звонок нас обрадовал. Фирма «АльфаСтрахование» готова вместо выдачи денег отремонтировать автомобиль. Правда, на ее сайте нет перечня СТО. Нам предложили обратиться в центр урегулирования убытков — дескать, там и получите исчерпывающую информацию. Девушка на том конце провода говорила про это явно извиняющимся тоном — словно стеснялась назвать техцентры, с которыми сотрудничает ее работодатель. Нам удалось раздобыть несколько адресов. Оказалось, автомобиль можно отремонтировать как минимум на шести станциях кузовного ремонта. Уже неплохо, есть из чего выбирать. Звоним дальше. В «Альянсе» проблем с ремонтом нет. Список станций присутствует на сайте, здесь можно выбирать между официальными дилерами и обычными сервисами. А у ВСК список такой, что глаза разбегаются: более 70 вариантов только в Москве! Фирма МАКС направление на ремонт выдает, но только после приема документов, — заранее выяснить, на какую СТО направят, невозможно. При этом, по словам менеджера, компания может отказать в выдаче направления на ремонт. Как это — отказать? Это же прямое нарушение закона! При наличии договора со станциями выбор формы возмещения всегда остается за клиентом. Видимо, в МАКСе об этом забыли.
Лишь немногие страховщики могут предложить ремонт на СТО официальных дилеров
В общем, ситуация не катастрофическая, но и не идеальная. Нельзя сказать, что страховые компании все поголовно игнорируют такой вариант возмещения убытков, как направление на ремонт с последующей его оплатой, однако сейчас все это выглядит как явная обуза для страховщиков. И дело тут вот в чем. В случае выплаты деньгами страховщик руководствуется единой методикой, где прописаны цена запасных частей и стоимость нормочаса. Они, как правило, ниже реальных — суммы, рассчитанной на их основании, для полноценного ремонта не хватит в любом случае (даже с учетом износа: ЗР, 2015, № 2). А если связываться с ремонтом, то страховой компании придется платить по счетам автосервиса, где цена запчастей и стоимость работ будут отражены в полном объеме. Поэтому страховые компании вынуждены договариваться со станциями техобслуживания о скидках либо вовсе отказываются от подобной затеи.
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Так что же делать нам, автомобилистам? Конечно же, ремонтировать, если есть такая возможность! Но предварительно лучше бы узнать, как обстоят дела с качеством ремонта на тех СТО, с которыми заключила договор ваша страховая, и не затягивают ли они сроки. Это для того, чтобы потом не раскаиваться — дескать, взял бы деньгами, оказалось бы быстрее и качественнее, пусть и с моей доплатой.
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