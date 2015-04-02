Возмещение ущерба по ОСАГО: деньгами или отремонтировать?

Закон об ОСАГО дает потерпевшим вместо денежной компенсации возможность бесплатно отремонтировать автомобиль. Предлагают ли страховщики подобную услугу?

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Представители страхового сообщества уверяют нас, что ОСАГО меняется к лучшему. Согласиться с этим можно лишь отчасти. Действительно, с появлением единого подхода к определению стоимости восстановительного ремонта сумма выплаты потерпевшим увеличилась. Если до декабря 2014 года средний размер компенсации составлял 30 тысяч рублей, то с появлением единой методики она достигла 60 тысяч. Разница — вдвое! Вот только зачастую случается старая беда — полученных выплат по-прежнему не хватает на ремонт! А что, если вместо денег попросить компенсацию «натурой»?

Пунктом 15 статьи 12 Закона об ОСАГО установлено, что вместо получения денежных средств потерпевший может потребовать отремонтировать автомобиль. Как это выглядит на практике? Для начала нужно поинтересоваться, есть ли у страховой компании договоры со станциями технического обслуживания. Как нам пояснили в РСА, страховщик сам принимает решение, заключать ему договоры с автосервисами или нет. Но если такие договоры имеются, то информация с перечнем соответствующих СТО в обязательном порядке должна присутствовать на сайтах страховых компаний, в открытом доступе. Ваша задача — найти в этом перечне станцию в своем регионе и обязательно указать в заявлении о выплате, что вы выбрали ремонт. Страховщик не вправе отказать в вашей просьбе. Он проводит осмотр машины, рассчитывает стоимость восстановления и выдает направление на СТО — не позднее 20 дней с момента обращения клиента.