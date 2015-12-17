Пять советов желающим сэкономить на эксплуатации автомобиля в кризис

Чтобы устоять на ногах в эпоху перемен, кому-то из нас придется отказаться от запланированной покупки нового автомобиля. Как не остаться без колес и продлить жизнь своей машины, ограничив бюджет на ее содержание?

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Финансовый кризис и девальвация рубля, которые охватили Россию в 2014 году и продолжились в уходящем 2015-м, вызвали рост эксплуатационных расходов и стоимости обслуживания автомобилей. И если к подорожанию бензина мы уже начали привыкать, то к дороговизне и дефициту запчастей придется приспосабливаться.

Ввозить ряд запчастей известных производителей оказалось нерентабельно, а потому многие детали приходится где-то заказывать, что означает увеличение и срока поставки, и цены. На прилавках автомагазинов все больше запчастей из Поднебесной. Китайские детали и аксессуары, может, и дешевле, но при этом менее качественные — конечно, если не брать в расчет детали, выпущенные на совместных производствах с западными автокомпаниями. Впрочем, такой товар ненамного дешевле европейских и американских аналогов.

Возьмем для примера щетки стеклоочистителей удовлетворительного качества, сделанные в Китае. Со всеми затратами и накрутками у оптовика такие стоят от 1 до 3 долл. По курсу на начало 2014 года это 35–105 руб. Сейчас — в два-три раза больше. И это если брать щетки неизвестных марок — накрутка за бренд минимум двойная, при условии, что производятся именитые и нераскрученные аксессуары на одном и том же заводе. Такая же картина по всем запасным частям и расходным материалам, будь то тормозные колодки, фильтры, шаровые опоры или приводные ремни.

К сожалению, наша автомобильная промышленность научилась только собирать новые автомобили из готовых комплектующих. Даже те запчасти, что выпускаются в России, в основном производят из импортного сырья. Так что прибавили в цене и отечественные детали.

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Так на чем же можно сэкономить автовладельцу в это непростое время и на чем экономить категорически нельзя?

Те, кто не боится «слететь» с гарантии по двигателю, могут использовать бензин с октановым числом 92 вместо 95.

Эксперименты, проведенные журналистами «За рулем» на двух бюджетных автомобилях — Ниссан Альмера и Шевроле Кобальт — не зафиксировали значительной разницы в эксплуатационных показателях. Зато экономия весьма существенна — порядка 13%, или больше 10 000 руб. в год (при пробеге 20 тыс. км).

Использование бензина с октановым числом 98, в свою очередь, не принесло значительной экономии. Из этого следует: если у вас в качестве рекомендованного значится 92-й бензин, попробуйте перейти на этот вид топлива. Но если заметите, что расход увеличился, — никогда не поздно вернуться к привычному 95-му.

Пункт второй — страховка и кредит. Сейчас стоимость полиса каско у большинства страховых компаний меняется еженедельно, если не чаще. Но не в сторону снижения — цена страховки все выше и выше. Самые невыгодные ставки по угону и ущербу — для молодых людей с небольшим водительским стажем. Если покупали свой автомобиль в кредит, эта статья расхода весьма значительная, ведь продлевать каско по условиям банков нужно до тех пор, пока не рассчитаешься за машину полностью.

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Если без кредита не обойтись, можно взять не целевой с приставкой «авто», а потребительский. Процент хоть и выше, но затраты на страховку можно снизить. Например, оформить договор каско с франшизой 75%. Экономия — более половины стоимости обычной страховки. Имейте в виду, что после аварии автомобиль придется восстанавливать фактически за свой счет, но в случае угона или полной гибели автомобиля от пожара или стихийного бедствия стоимость машины будет компенсирована.

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Совет третий — провести плановое ТО заранее, памятуя об очередном подорожании запчастей, расходных материалов и услуг сервисменов, которое должно произойти в 2016 году. Нового подорожания запасных частей, скорее всего, не миновать, и особенно значительным оно будет для импортных моделей.

Таким образом, если до очередного технического осмотра осталось 5000 км или три месяца, смело езжайте в сервисный центр. Можно в официальный, можно к знакомому мастеру. Многие считают, что официалы дерут три шкуры. С одной стороны, разница в стоимости ТО действительно есть, но надо думать и о будущей смене автомобиля. Сервисная книжка со всеми отметками и заказ нарядами может сильно повысить ликвидность машины на вторичном рынке.

Совет четвертый, вытекающий из третьего, — заранее приобрести фильтры, масла, а также свечи — особенно если они из разряда «долгоиграющих» иридиевых. Стоимость комплекта начинается от 2500 руб.