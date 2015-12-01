Ищем хорошие и недорогие тормозные колодки для Renault Logan/Sandero

Проблема выбора передних тормозных колодок для Логана первого поколения по-прежнему остра, хотя машина выпускается десяток лет. Предложений тьма! А цены на колодки различаются порою в шесть-семь раз. Даже гуру на профильных интернет-форумах не всегда способны посоветовать стóящий товар. Именно поэтому, возвращаясь после долгого перерыва к тормозным испытаниям, мы обратились к парочке Logan/Sandero. Выясняем, есть ли смысл отдавать деньги за дорогие фирменные колодки и не опасно ли ставить на машину самые дешевые.

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У нового Логана (равно как у нового Sandero) колодки другого типоразмера, и выбор их пока скуден. У седана Nissan Almera и универсала Лада Ларгус детали тормозов тоже оригинальные, не взаимозаменяемые с используемыми на Логанах первого и второго поколений, хотя созданы машины на одной и той же платформе.

После похода по магазинам выяснилось, что самые дорогие колодки предлагаются отделами запчастей на фирменных СТО Renault — понятно, что официалы рекомендуют ставить именно их. И мы купили комплект за 1300 рублей. Заодно приобрели одинаковые тормозные диски, тоже фирменные, по 3900 рублей за пару, — с каждым комплектом колодок у нас будут работать новые диски. Напомним, кстати, что в зависимости от комплектации на Логаны ставили как вентилируемые, так и невентилируемые диски. Мы приобрели невентилируемые — штатные для нашей восьмиклапанной машины.

Другие колодки выбирали из соображений максимального разброса цен — за самые дешевые отдали всего-то 200 рублей. В итоге оказалось пять комплектов. Можно было купить и больше, но наша цель вовсе не в том, чтобы дать оценку всем колодкам, которые есть нынче на прилавке, — это слишком долго и хлопотно. Важнее общие принципы: есть ли смысл отдавать деньги за дорогие фирменные колодки и не опасно ли ставить на машину самые дешевые?

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ХОЛОДНО И ГОРЯЧО

Испытывать тормозные колодки можно двумя способами: в лабораторных условиях на специальном стенде и непосредственно на автомобиле. Стендовые испытания хороши абсолютной повторяемостью нагрузок и, соответственно, более точными замерами. Можно имитировать различные циклы — городской (разгон/торможение), горный, замедление с высоких скоростей. Поскольку известна масса маховика, на который устанавливается тормозной диск, замедление и усилие в гидроприводе, который сжимает колодки, можно точно вычислить коэффициент трения пары диск — колодка, а именно он является одним из основных оценочных параметров.

Испытания на автомобиле дают менее точные результаты в каждом конкретном заезде (скажем, замедление может меняться, поскольку зависит и от скорости нажатия на педаль), но хороши тем, что тормозная пара работает в реальных условиях — и по нагрузкам, и по охлаждению.

Методику испытаний мы разработали совместно со специалистами НИЦИАМТ НАМИ на основе Правил ЕЭК ООН — и отправились на дороги Дмитровского автополигона. Чтобы получить максимально корректные результаты и исключить влияние на них «побочных» факторов, взяли Logan без ABS и отключили задний тормозной контур — дабы тормозить только «передком». А замерять будем замедление, тормозной путь и износ колодок.

21-KOLODKI-,logan_zr-11_15 Толщина каждого комплекта колодок и дисков измеряется до и после полного цикла испытаний.

Начинаем с замера толщины дисков и толщины каждой колодки в четырех контрольных точках. Затем проводим обкатку колодок по специальной методике: автомобиль проезжает около 30 км с серией торможений разной интенсивности. В период обкатки определяем усилие на педали, при котором передние колеса блокируются. Это очень важный показатель: чем выше усилие, тем хуже колодки притираются к дискам. А поскольку диски одинаковые и новые для каждой пары колодок, этот параметр уже характеризует качество изделий.

Каждый комплект колодок проходил так называемые холодные и горячие испытания. Холодные проводятся при температуре дисков не выше 100 ºС. Водитель тормозит с усилием на педали 10–12 кгс со скорости 70 км/ч и до полной остановки. После каждого торможения измеряется температура дисков, а затем водитель совершает неспешный «круг почета» для охлаждения тормозных механизмов. Фактически это имитация разового торможения — основа основ, базовый тест, который позволяет определить фрикционные свойства пары колодка — диск. Для этого с помощью измерительной аппаратуры фиксируются замедление и тормозной путь.

Но основная нагрузка на тормозные механизмы ложится при серии интенсивных торможений — когда диск и колодки разогреваются далеко за 300 ºС. Классический пример из жизни — движение в летнюю пору по горной дороге, когда тормозить приходится чуть ли не в каждом повороте.

22-KOLODKI-,logan_zr-11_15 После каждого холодного торможения проверяется температура тормозных дисков: если она выше 100 ºС, машина идет на охлаждающий круг.

Чтобы сымитировать тяжелые температурные условия и равномерно прогреть тормозные пары, водитель-испытатель проводит серию из пятнадцати торможений с 70 до 35 км/ч на грани блокировки колес. Затем — краткая остановка для замера температуры дисков и два контрольных торможения с 70 км/ч до остановки, опять же с усилием 10–12 кгс. Фиксируем замедление и тормозной путь, а после второго контрольного торможения — еще и температуру.

После завершения цикла испытаний вновь измеряем толщину колодок и дисков. Поскольку диски в ходе всех заездов практически не изнашивались (толщина оставалась в пределах 12 ± 0,04 мм), в таблице мы указываем лишь результаты замеров толщины колодок.

КОГДА ДЫМ РАЗВЕЯЛСЯ

Итог наших испытаний однозначен: лучшими оказались фирменные, самые дорогие колодки. Именно они будут стабильно работать при самых тяжелых нагрузках. Насколько долго? Явно дольше, чем беспородные аналоги. Конечно, примерно за те же деньги можно приобрести колодки других известных производителей, причем важен не столько бренд, сколько уверенность в том, что покупаешь не подделку.

23-KOLODKI-,logan_zr-11_15 Носитель колодок — Renault Logan в версии без ABS.

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А уверенности нет! При современном развитии печатного дела ни красивая упаковка, ни знаки Росстандарта на ней, ни сертификаты, которые иногда удается вытребовать у продавцов, не являются гарантией качества покупаемого товара. Нет и прямой зависимости между ценой и качеством. Скажем, комплект колодок France Car, купленный за 350 рублей, оказался более жизнеспособным, нежели колодки, «прикинувшиеся» изделиями фирмы TRW (кстати, без дополнительных обозначений на коробке) и приобретенные за 700 целковых. Поэтому важно знать, где покупаешь. Сотрудники ЗР отдают предпочтение солидным магазинам, фирменным СТО и, по старинке, знакомым продавцам. И это относится не только к покупке запчастей для Renault — правило едино для всех марок.

В любом случае, поменяв колодки, не забывайте о необходимости их прикатки к дискам. Новые колодки, даже самые хорошие, поначалу всегда работают хуже, чем приработанные.

Живучесть тормозных пар во многом зависит от стиля езды. Одним водителям передних тормозных колодок хватает на 30 тысяч километров, другие меняют их вдвое чаще. И здесь кроется самая большая опасность. Многие полагают, что при спокойной езде вполне можно обойтись дешевенькими колодками: дескать, зачем раскошеливаться, если разницу между хорошими и посредственными все равно не почувствуешь? Но ведь для того, чтобы ее почувствовать на горьком опыте, может хватить и одного интенсивного торможения или одного затяжного спуска. Это как большой пожар от одной спички. Или от одной тормозной колодки.

1. Renault Group 410602192R

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По оценке продавца: подделка под фирменное изделие

Цена: 800 рублей

Мы начали с колодок, отличить которые от фирменных может только очень опытный глаз. Упаковка — один в один! Лишь бывалый логановод заметит: края вырезов в нижней части колодки у фирменных изделий ровные, а у этих — с небольшой фаской.

Чтобы добиться блокировки колес после обкатки, водителю пришлось давить на педаль с усилием 100 кгс! А это косвенный показатель качества: чем быстрее снижается усилие, при котором колеса блокируются, тем быстрее и лучше прикатываются колодки. Увы, здесь качеством и не пахнет.

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В холодных испытаниях тормозной путь составил от 41 до 48 м. Неплохим этот результат можно считать только на фоне показанных провальными комплектами. Кроме того, велик разброс результатов. А лучшие колодки — те, что работают стабильно при разных температурах.

На горячих испытаниях эти колодки и вовсе «поплыли» (хотя после второго торможения диски нагрелись меньше, чем с некоторыми другими колодками, — до 320–360 ºС): тормозной путь относительно самого длинного «холодного» увеличился аж на 12–17 м и достиг 60–65 м. Очень плохо! После испытаний края колодок заметно покрошились, толщина уменьшилась на 0,8–1,0 мм. Но всё же колодки остались в рабочем состоянии.

ОЦЕНКА. Этим колодкам мы вынужденно присудили второе место — только потому, что три комплекта оказались гораздо хуже. Колодки приемлемы лишь для спокойной езды, без высоких нагрузок.

2. Renault Group 410602192R

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По оценке продавца: фирменное изделие (куплены на СТО Renault)

Цена: 1300 рублей

Обкатка прошла проще: усилие на педали при первой блокировке колес составило 70 кгс. При холодных испытаниях тормозной путь снизился на 7–11 м. Замедление, соответственно, заметно выросло. И, что особенно важно, результаты замеров оказались стабильными.

«На горячую» тоже работали хорошо, и в лучшем заезде тормозной путь составил 36 м — это абсолютный рекорд теста. Причем показатели мало отличаются от «холодных». Так и должно быть!

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Износ колодок составил 0,5–0,8 мм. Воздействие высоких температур по краям колодок заметно, но деформация невелика — колодки пригодны для дальнейшей эксплуатации.

ОЦЕНКА. Самые стабильные и хорошие результаты. Безоговорочное первое место.

3. France Car FCR 210329

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По оценке продавца: сделаны в Китае

Цена: 350 рублей

В конкурсе на красивость эта коробка заняла бы первое место — даже французский флаг нарисовали. А вот цена подозрительно не «французская». Как и результаты. Первые торможения до блокировки потребовали от водителя усилия «на ноге» под 100 кгс. Но оно быстро снизилось, значит прикатываются колодки неплохо.

Тормозной путь при холодных дисках оказался близок к показанному фирменными колодками!

А вот стабильности не хватает: разброс результатов составил почти 8 м.

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Горячие колодки тоже сработали неплохо: тормозной путь чуть более 40 м. Износ после испытаний невелик: 0,2–0,7 мм. Однако крошение фрикционных накладок от нагрева очень заметное: на одной из колодок накладка крошилась кусками!

ОЦЕНКА. Третье место, поскольку нашлись колодки хуже.

4. TRW (иных обозначений нет)

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По оценке продавца: подделка под известный бренд

Цена: 700 рублей

Сразу сюрприз: колодки оказались толще, чем нужно, — самая тонкая на 0,3 мм толще самой толстой из остальных комплектов. Суппорт упорно отказывался садиться на место. Пришлось снять термонакладки, окончательно оголив краску, нанесенную на нерабочую сторону изделий. Что-то будет?

В ходе обкатки колодки работали очень нестабильно. Усилие, при котором колеса блокировались, постоянно плавало — разброс составил около 30 кгс!

В ходе холодных замеров поставили двойку и за стабильность результатов, и за тормозной путь (50–55 м). Замедление — чуть меньше 4 м/с².

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Когда после серии торможений с целью нагрева дисков остановились для замера температуры, термометр показал не рекордные даже по сравнению с предыдущими комплектами 337–377 ºС, а краска на колодках вспыхнула ярким пламенем! Удивительно, но тормозной путь «на горячую» при этом не самый плохой: около 44 м. Износ тоже невелик.

Однако ездить с такими колодками нельзя: они начали разрушаться!

ОЦЕНКА. Для эксплуатации практически непригодны, хотя вдвое дороже предыдущих. Четвертое место.

5. STK Renault Logan

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По оценке продавца: изделие некой московской фирмы

Цена: 200 рублей

Мы долго наводили справки в Интернете, но так и не смогли понять, что это — изделия фирмы STK или подделка. При обкатке тормоза работали нестабильно. Но главное началось потом. Замедление «на холодную» — меньше 4 м/с². Тормозной путь составил не меньше 49,5 м и был очень нестабилен от торможения к торможению: разброс — 9 м!

При замере температуры перед контрольными горячими торможениями колодки на радость фотографу запылали пуще предыдущих! Они и нагрелись сильнее остальных — до 450–487 ºС. И едва ли может служить утешением тот факт, что тормозной путь с разогретыми тормозами уменьшился на 11 м, а замедление выросло почти на 2 м/с². Колодки фактически разрушились. А потому уменьшение толщины накладок на рекордные 1,5–2,0 мм уже не важно.

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ОЦЕНКА. Пятое место. Непригодны для эксплуатации. Автомобиль с такими колодками опасен!

Тестовая группа: Сергей КЛОЧКОВ, Александр КРАПИВИН, Геннадий ЕМЕЛЬКИН, Валерий ЖАРИНОВ, Сергей КАНУННИКОВ.