Почему парковка на солнце убивает ваш автомобиль

Автоэксперт рассказал, почему опасно оставлять машину под палящим солнцем

Приближается лето и солнце греет все интенсивнее. Его лучи могут сильно навредить лакокрасочному покрытию автомобиля, сообщил глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Частая парковка под палящим солнцем может негативно повлиять на срок службы лакокрасочного покрытия. Степень вреда зависит от ряда факторов. Например, от интенсивности и продолжительности воздействия лучей и состояния самого ЛКП, пояснил специалист.

Он отметил, что, в целом, если средний срок службы покрытия составляет десять лет при правильном уходе, то частая парковка под палящими лучами может уменьшить его до 5-8 лет.

Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия и минимизировать повреждения, вызванные солнцем, рекомендуется оставлять машину в тени либо в гараже, когда это возможно. Также важно регулярно мыть автомобиль, чтобы удалить грязь и защитить ЛКП. Как дополнение можно нанести на кузов спецсредства, например, спрей или воск, предназначенные для защиты от ультрафиолета.

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Источник: «Газета.ru»