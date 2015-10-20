История болезни: как недорого проверить состояние двигателя

Чтобы разобраться в состоянии мотора, проверки на слух явно недостаточно. Основательная диагностика двигателя — операция недешевая и сложная, но есть и недорогие методы диагностики, без разборки агрегата. Например, эндоскоп, проверка на СО в системе охлаждения, лик-тест. Разбираемся, какие болячки моторов можно определить с помощью этих способов и насколько оправдывают себя затраты на такую диагностику.

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C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?

ЛИКБЕЗ

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Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой — к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель — 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.

Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление — и компрессия оказывается заниженной.

Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины — изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.

Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.

У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.

ТО, ЧТО СКРЫТО

Tester

Шприц для проверки наличия СО в системе охлаждения (примерно 7000 рублей). В него входит жидкость-индикатор (1200 рублей за бутылку). Сервисмены просят за такую операцию в среднем 600 рублей. Цена современного эндоскопа с дополнительными функциями — от 12 000 до 200 000 рублей и даже выше. В сервисах берут около 600 рублей за осмотр одного цилиндра. Такой набор для лик-теста стоит около 6500 рублей. А за собственно лик-тест сервисмены просят около 350 рублей за цилиндр. Многое зависит от конкретного мотора: чем сложнее доступ к элементам, тем дороже.

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Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом — нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.

Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные — там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: ГАЗЫ!

Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.

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Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.

При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница — прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.

Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.