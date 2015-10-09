13 мифов зимней эксплуатации автомобиля

Первый снег на осенних улицах, хотя еще неделю назад стояла летняя жара, всегда кажется неожиданностью. Ничего страшного, конечно же, но... К сожалению, многократно выросло число «водителей», которые не понимают, чем таким особенным зимняя езда отличается от летней. А чаще всего и не хотят понимать. Люди не готовы к каким-либо зимним неприятностям и теряются, когда они происходят именно с ними. Мы искренно хотим, чтобы у всех, кто сядет за «зимний» руль, было хорошее настроение. Выскажем свое мнение касательно наиболее распространенных мифов и просто жизненных ситуаций.

«…На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же „Фиат“ как раз заводится на Севере, а „Москвич“ — как раз нет».

Михаил Жванецкий

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Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы: «Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза».

Нужно ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 — НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…

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Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними — запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция — миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 — так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.

Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск — это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км — в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело — вот и все.

— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится?

— Да кто ее знает — она не открывается…

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора — заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители — фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка — исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею — мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинает лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

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Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор — скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково — что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…

Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?

Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть — понятно, что их цена выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей — спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной.

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Зависит ли емкость батареи от тока?

Мифы категоричны — мол, НЕТ (миф № 5)! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости в 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись 60 А·ч говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3 А — и не более того. А вот при токе в 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость ЗАВИСИТ от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.

Холодный пуск и какую же купить?

На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах… Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.

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Зимой мечта любой женщины — залезть в норку…

Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?

Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет (миф № 6) — мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи — как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.

А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

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Даже на российских морозах умельцам удается греть руки.

Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?

— Да можно, конечно же! — убеждены творцы мифа № 7. — В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой — к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…

А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток — ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…

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Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie — мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний. Миф № 8 гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не надо никому звонить: достаете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и спокойно ждете 15 минут. Затем пускаете мотор и едете по своими делам: «Женя» помог!

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Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь — запросто: выходное напряжение — 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…

Компенсация разрядки, или Как подкормить батарею?

О существовании устройств компенсации разряда многие даже не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то «подзарядные» — что это? И как их правильно называть? И — главное — нужно ли такое лично мне?

А нужны эти устройства вот зачем. Представьте, что ваш автомобиль неделями стоит в гараже без движения. И вот, когда он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер уже не может. А если это случается постоянно?

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В подобную ситуацию часто попадают автомобили, демонстрируемые на автосалонах. Играет музыка, горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею машины от внешнего источника. При этом большие токи не нужны: на практике достаточно компенсировать потребление штатных микроконтроллеров, а также охранной системы и новомодной телематики. Современные гаджеты потребляют десятки миллиампер, их старшие товарищи прошлых лет выпуска порой «кушали» на порядок больше. Казалось бы, можно подключить зарядное устройство и не мучиться. Но… Но далеко не всякая «зарядка» рассчитана на постоянную работу в течение недель, а то и месяцев. Другое дело, если производитель прибора сам указывает на подобную возможность его использования.

Стоит ли искать в магазинах простенькие «подзарядники» или лучше приобрести многофункциональное зарядное устройство? Мы считаем, что второй вариант предпочтительнее: разница в цене не космическая, а полноценный «зарядник» в хозяйстве не помешает. К тому же приобрести его куда проще, чем выискивать по Интернету экзотических «братьев меньших». По итогам наших последних испытаний неплохо показали себя СОРОКИН 12.98, SMART POWER SP-2N BERKUT и HEYNER, AkkuEnergy Арт 927130. Впрочем, этот рынок постоянно обновляется.

Что лучше — тосол или антифриз?

Миф № 9 — чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов — тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» — это тоже антифриз. Подробное описание мифа дано здесь.

Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость — это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ — это все автомобили! Какой купить? Только антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой продвинутости — ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной — хуже не будет. Кстати, на сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

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Чукотка. Занятия в детском саду. Воспитательница задает детям загадку: «Зимой и летом одним цветом». Один малыш встает и отвечает гоpдо: «Снег!»

Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?

Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов! Однако ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.

Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.

Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость — это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор… Что-то в этом есть, а?

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— Как у вас там? Дороги-то убирают?

— Похоже, да! Дороги у нас на зиму убирают...

Опасны ли для антифриза глицерин и метанол?

Коммерсанты-мифотворцы любят выпускать различные изделия и препараты, руководствуясь не стандартами, а собственными ТУ. В результате часто возникают «антифризы», замерзающие уже при минус 20°С и закипающие раньше чайника на плите… Основные «вредители», порождающие подобные безобразия, — глицерин и метанол.

На Западе глицерин — это побочный продукт производства биодизельного топлива, а потому практически бесплатный! Для человека он абсолютно безвреден: тоже хорошо… Но в сравнении с этиленгликолем он очень вязкий, особенно на «минусе». В южных районах страны этого, возможно, никто и не заметит, а вот на Cевере, да еще зимой, жди сюрпризов. Такие охлаждающие жидкости (ОЖ) не обеспечивают необходимую скорость циркуляции в системе и легко могут вызвать перегрев мотора. Другая возможная неприятность — слабая термическая и химическая стойкость. На практике у глицериновых ОЖ после 10 тыс. км пробега резко увеличивается коррозионная активность по отношению к элементам системы охлаждения.

Что касается метанола, то он позволяет устранить ряд недостатков глицерина. В частности, снижает вязкость ОЖ, в состав которой производитель добавил вязкие компоненты (диэтиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль). Но это легкокипящая жидкость (Т кип. = 64,5°С). Поэтому при более высоких температурах метанол начинает испаряться, порождая тем самым кучу неприятностей: воздушные пробки, увеличение вязкости, нарушение теплообмена, снижение температуры начала кристаллизации и т.п. Кроме того, метанол является сильнейшим растворителем и в горячем виде портит резиновые и полимерные детали, с которыми соприкасается.

Первокурсник института Патриса Лумумбы пишет на родину: «А зима здесь как и у нас, ничем не отличается от лета».

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Соляр, Дед Мороз и лето

Не замерзает ли зимой продаваемое дизтопливо? «Наверху» об этом предпочитают молчать, а вот мы имеем привычку раз в год — обычно в начале декабря — проводить экспертизу из разряда «Проще некуда». Покупаем на разных АЗС по нескольку литров дизтоплива и… ставим в морозильник. Часов на пять-шесть. Результат не нуждается в ученых комментариях и ссылках на стандарты: если топливо не выливается из перевернутой тары, то о чем можно говорить?

Во все времена считалось, что зима на АЗС наступает у нас 1 ноября. Именно эту дату уверенно называли в высоких кабинетах, ссылаясь на нормативные документы. Однако же на практике ситуация оказалась забавной. Какие-никакие требования к зимней солярке есть, но кто мешает продавцу при этом торговать летней или переходной? Получается, что никто. Тем более что приложение к стандарту, в котором упомянута сезонность применения топлив, является… рекомендуемым!

По идее, на топливораздаточных колонках вообще не должно быть безликих надписей типа ДТ! Эдак можно пойти дальше и писать: «Топливо»! Кстати, забегая вперед, отмечу, что на одной из раздаточных колонок именно так и было написано: «Т»! И пусть, дескать, покупатель верит заправщику на слово или роется в паспортах, если образование и свободное время позволяют. Так не годится: обязательно должны быть указаны буковки Л (летнее) или З (зимнее), а также класс топлива. Но вместо классов у нас любят писать что-то типа «евро 4», ни одним нормативным документом не предусмотренное, а сезонную буковку на колонках вообще не найти…

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Как убедиться, что тебе заливают действительно зимнее топливо? В общем-то, рецепта нет. На паспорт качества, конечно, можно взглянуть, но уверенно можно сказать, что там все будет «правильно». Поэтому общий совет банален: категорически избегать любых нефирменных АЗС. На Шеллах и ЛУКОЙЛах вероятность нарваться на барахло все-таки значительно ниже, чем там, где соляр на рубь дешевле. Знатоки советуют присматриваться к заправкам, где заправляются дальнобойщики: эти ребята пользуются своими источниками информации…

Можно ли с помощью антигеля разморозить застывший на морозе дизель?

Творцы мифа № 10 часто превозносят это как основное назначение антигеля: мол, если за ночь замерзло, то заливай и жди, когда «потечет»… Между тем все не так радужно: если дизтопливо застыло, то спасение в одном: нужно теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии превратить летний соляр в зимний. Поэтому подобные снадобья годятся лишь для профилактики, но никак не для лечения. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак бесполезно.

Зимы у нас холодные, однако собаки на поворотах ломаются...

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Что жиже: синтетика или минералка?

Миф №11: синтетика, конечно же! Поэтому зимой с нею лучше! На самом же деле все немножко не так. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинаковая: за нее отвечает цифра после литеры W!

Так почему же синтетика зимой предпочтительнее? А дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики действительно значительно выше. Поэтому при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе.

Русская зима — это когда в холодильнике теплее, чем на улице.

Почему омывайка зимой «не течет»?

Потому что она «плохая» и замерзла! — гласит миф № 12. Мол, надо купить нормальную, и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится эдакой норой Кролика для толстого Винни-Пуха. И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могут, зато струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется, таким образом, со своей задачей.

Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости — с ними подобных проблем нет и не будет. Эти жидкости и сейчас совершенно свободно продаются на развалах и обочинах — при этом в «серьезных» магазинах их не найти. В скандинавских странах, где зимой тоже не совсем тепло, они свободно стоят на прилавках: там ценят жизнь нормальных водителей, которым «надо ехать»!

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А что, если не метанол? Ну, извините за банальность — водка… Правда, вязкость метанола в несколько раз ниже, зато у разрешенного изопропила она, напротив, вдвое выше! Теория проста: чем проще молекула того или иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка — эдакая середина… Еще читатели советуют закупить в Интернете дешевый спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну если спирт дешевый, то сработает, хотя разводов на стекле не избежать — как и от водки, кстати говоря. Спирт улетучивается довольно лихо — нужно бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.

Еще один миф на заданную тему (№ 13) — про обогрев форсунок. Часто приходится слышать, что некто, дескать, поставил эдакий «кипятильник», и теперь все ОК — заливай хоть воду. Этого делать не стоит: результат будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, да еще при обдуве встречным ледяным воздухом почти мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку…

Чем смахнуть и как сколоть?

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«Скребницей чистил он коня…»

А.С. Пушкин. «Гусар»

Пушкинский гусар чистил свой гужевой транспорт скребницей и при этом все время ворчал. Зато конь, надо полагать, переносил «чистку» спокойно. А ведь скребница, если верить словарям, — это железная щетка! Тут даже автомобиль задрожать может…

Почему-то считается, что все щетки одинаковые... Как мы обычно поступаем: купил первую попавшуюся, бросил в багажник — и забыл? В лучшем случае оценим размеры или цвет, потом взглянем на ценник — вот и всё. Не понравится — при случае купим что-то другое. Или кто-то подарит: вещица яркая и небесполезная… Однако нужно знать, что чаще всего производители используют недорогие пластики, которые боятся всего на свете — и ударов, и холодов, и даже ультрафиолетового излучения. Поэтому предпочтение стоит отдать поликарбонатовым изделиям, которые стойко переносят указанные неприятности. Угадать такой материал часто помогает прозрачный корпус изделия: цвет при этом одинаков по толщине.

Теперь о щетине. Что лучше: мягкая или, наоборот, пожестче? На наш взгляд, все-таки жесткая: она обязана смахивать снег, который далеко не всегда невесомый и пушистый. Опасения поцарапать при этом лак сильно преувеличены: он достаточно прочен. Впрочем, как бы в угоду боязливым клиентам, почти все щетки имеют распушенную щетину с подобием кисточек на концах. Особого проку от этого, в общем-то, нет, но дополнительная уверенность в непричинении вреда лаку все же появляется.

Телескопические ручки на практике редко оказываются востребованными. Конечно, если предстоит сметать снег с какого-нибудь микроавтобуса, то деваться некуда, но для «обычных» седанов и им подобных кузовов такая ручка откровенно бесполезна. Более того, подобные конструкции на практике то и дело норовят провернуться или раздвинуться против вашей воли, а в удлиненном состоянии они, как правило, теряют жесткость и пользы не приносят. В общем, без особой надобности не гонитесь за длиной…

Теперь о скребках. Почти каждая щетка-сметка оснащена таким «оружием»; имеются и самостоятельные боевые единицы. В любом случае основная задача скребка — скалывать со стекла лед — требует стойкости к ударным нагрузкам на морозе. Предугадать его поведение заранее тяжеловато, обычно дрянной пластик в комнатных условиях вообще не гнется, напоминая жесткую плоскую пружину. На холоде такой быстро хрустнет. Скребок из поликарбоната должен служить дольше. А вот стальные изделия лучше оставить для долбежки асфальта. Лед они, скорее всего, одолеют, но рано или поздно ждите царапин — и не только на стеклах.

Наконец, пару слов о рукоятке. Лучше, если она утепленная: тогда на морозе не обязательно надевать перчатки. При этом если вы все-таки хотите пользоваться длинной щеткой, то убедитесь, что утепленная накладка находится в удобном для использования месте, а не где-то возле щетины.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ДРУЗЬЯ!

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А с какими мифами зимней эксплуатации доводилось сталкиваться вам? Пишите о своем опыте в комментариях, а мы постараемся превратить такие публикации в серию.