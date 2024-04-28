Популярные китайские кроссоверы – сколько вы вложите в такой за 5 лет?

НАПИ: километр движения на Chery Tiggo 7 Pro Max обойдется почти в 20 рублей

В рамках свежего статистического исследования стали очевидны расходы, которые понесут владельцы новых китайских автомобилей в процессе эксплуатации. Источник сравнивает популярные кроссоверы – это Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и Changan Uni-T. Стоит уточнить, что расчеты велись для владения машиной юрлицом, но на общее представление это не влияет.

Так, Omoda C5 в версии 1.6 Turbo DCT7 AWD Active при эксплуатации в Москве и годовом пробеге 25 тысяч км потребует чуть более 433 тысяч рублей. За пять лет и 125 тысяч километров – около 2,16 млн рублей.

Omoda C5 в эксплуатации оказывается чуть дешевле конкурентов

Остальные участники исследования, Chery Tiggo 7 Pro Max в версии Elite и Changan Uni-T (комплектация Tech) обойдутся несколько дороже – за год каждый из них «съест» примерно по полмиллиона, а за пять лет – около 2,5 млн. Справедливости ради отметим, что и стоят эти машины несколько дороже.

Каждый километр на Омоде обойдется в сумму чуть более 17 рублей. На Чери и Чангане – почти в 20 рублей. Для сравнения, по данным «Автостата» (исследования проводились по похожей схеме), в 2020 году километр на Toyota RAV4 стоил 15,3 рубля, на Kia Sportage – 13,8 рубля, а на Volkswagen Tiguan – ровно 13 рублей.

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Источник: НАПИ