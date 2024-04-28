Эти ситуации сокращают жизнь аккумулятора

Эксперт «За рулем» перечислил ситуации, укорачивающие срок службы аккумулятора

Обычно аккумулятор служит 4–5 лет. И это немало, ведь по ГОСТ Р53165—2020, его средний срок службы должен составлять не менее 2-х лет, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Но случается, что аккумулятор выходит из строя и после года работы.

Бывает немало ситуаций, укорачивающих жизнь аккумулятора. Специалист перечислил некоторые из них.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Припарковались, не выключив освещение. К утру батарея глубоко разряжается. Два-три подобных приключения – и АКБ может не ожить вследствие сульфатации пластин.

Перегружали батарею непомерными токами длительное время при неработающем двигателе через инвертор – от болгарки до микроволновки.

Вы – любитель громкого и качественного автозвука, причем зачастую «музицируете» на тусовках, когда приходится стоять с заглушенным двигателем.

Вы – турист, который, выбравшись на природу, подолгу расходует энергию батареи на освещение и работу аудиосистемы.

Бывают ситуации, когда на морозе не удалось завестись, батарея разряжена «в ноль», и водитель уехал на такси, надолго бросив машину в таком состоянии. На холоде разряженную батарею с низкой плотностью электролита может просто разорвать, пояснил специалист.

Также срок службы батареи сокращает постоянная езда по городским пробкам с частыми пусками мотора, когда при этом АКБ не успевает нормально подзаряжаться, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.