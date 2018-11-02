В шаге от лишения. Как я должен был остаться без прав, но отбился!

Герой этой истории попал в типичную ситуацию: его машину зацепили в пробке. Видимых повреждений не было, поэтому водители поговорили и разъехались. Но Александр не знал, что сразу после этого виновник аварии помчался оформляться в ГИБДД. Рассказываем, что было дальше и как не лишиться прав, если вас обвиняют в оставлении места ДТП, виновником которого вы даже не являетесь.

— Мой доверитель ехал на работу и, как это обычно бывает в Москве в утренние часы, попал в пробку, — рассказывает адвокат Андрей Беляков. — В какой-то момент ему показалось, что его внедорожник Toyota задела другая машина. Справа его в этот момент объезжал седан Mitsubishi. Александр подошел к водителю: мол, товарищ, вы меня притерли. Затем проехал чуть вперед, осмотрел свой автомобиль, видимых повреждений не нашел — машина была грязной. Владелец Mitsubishi Михаил вину не отрицал — задел значит задел.

Как мне объяснил Александр, ему не хотелось тратить время на заполнение документов, ехать в ГИБДД и терять там несколько часов. Его машина не пострадала, претензий к виновнику он не имел — смысл? Мой клиент посоветовал владельцу Mitsubishi впредь ездить аккуратнее и уехал.

По словам Михаила, после отъезда Александра он обнаружил небольшую потертость на переднем бампере своего авто. Мужчина поехал в ближайший полк ГИБДД, чтобы оформить, так сказать, самодонос. Предполагаю, водитель хотел получить после аварии страховку и вряд ли в тот момент думал, что второй участник тоже получит какое-то наказание. Инспекторы ГИБДД составили рапорт о ДТП, описали внешние повреждения Mitsubishi, а также составили постановление на Михаила о нарушении ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. — Прим. ЗР). Это за то, что он на месте ДТП не дождался сотрудников для осмотра (было это еще до внедрения европротокола) и составления схемы. Тот заплатил штраф тысячу рублей и уехал.

И тут пришла повестка

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Через некоторое время моего клиента внезапно вызвали в суд. Выяснилось, что инспекторы усмотрели в действиях Александра состав нарушения ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. — Прим. ЗР). По ней грозит до 1,5 лет лишения прав или административный арест на 15 суток.

Есть одна хитрость: дорожно-транспортным происшествием по определению считается событие, возникшее на дороге, при котором погибли или пострадали люди, или повреждены транспортные средства, или причинен иной материальный ущерб. Александр утверждал, что у него повреждений нет, претензий к водителю Mitsubishi он не имеет. Некая «потертость» на переднем бампере Михаила однозначно квалифицироваться как повреждение имущества не может. Вот если бы была явная трещина — другое дело. Не факт, что эта потертость не будет смыта с грязью на мойке. А если не было повреждения — следовательно, не было ДТП. Тогда о каком оставлении места ДТП идет речь? Кроме того, правонарушение, в котором обвиняли моего подзащитного, является умышленным. Но Александру никакого резона скрываться после столкновения не было.

Без документов и справок

Нас, юристов, учат сначала разбирать содержание состава правонарушения, а потом от него идти к квалификации. В данной ситуации инспекторы эту стадию благополучно перепрыгнули. Состав был формальный: уехал Александр — значит, он и виноват, нарушение очевидное. Но в ГИБДД не подумали, что надо еще доказать факт аварии.

По большому счету, прежде чем отправить дело в суд, они должны были зафиксировать: вот на этом Mitsubishi такая-то потертость, царапины — значит, ущерб имеется. Стоит ремонт столько-то — значит, ущерб оценен. А так мало ли что второй водитель написал...

Никакие документы и справки я в суд не предоставлял. В административном судебном деле мой клиент являлся обвиняемым в совершении административного проступка. По закону он имеет право не доказывать свою невиновность, а просто возражать по тому административному обвинению, которое против него выдвинуто. Это не гражданский, а административный процесс, и репрессивные административные функции принадлежат органу обвинения — ГИБДД. А суд должен проверить обвинение — подтверждается оно или нет.

В нашем случае нам удалось показать судье ошибку инспекторов. Я на заседании так и спросил: «Почему в суд отправляют материалы, в которых не доказан сам факт ДТП? Но обвиняют при этом моего подзащитного в том, что он покинул место ДТП». Сотрудники ГИБДД не подтвердили для суда факт повреждений автомобиля Mitsubishi в результате аварии, а самостоятельно оценить значение потертости суд не мог.

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В итоге суд все же усмотрел нарушение, но другое, более мягкое. Дело в том, что перед тем как уехать, Александр не убедился, что второй участник инцидента претензий к нему не имеет, и не взял с него даже расписку (теперь на месте составляется европротокол). Учитывая это обстоятельство, суд признал моего клиента виновным в нарушении ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (не покидание места ДТП, а неисполнение обязанностей водителя) и назначил штраф в 1 тысячу рублей. После заседания я спросил Александра, будем ли мы обжаловать решение суда, так как постановление суда — компромиссное. Но тот, побывав в шаге от лишения прав, сказал, что ему проще заплатить.

Почему постановление суда компромиссное? Да потому что оба водителя уехали. Один из них уже наказан и наказание принял. Факт ДТП (повреждения, ущерба) не доказан. Дать одинаковое наказание — справедливо, хоть и не совсем правильно.

Имейте в виду:

Даже если в ДТП вы оба отделались легким испугом, всегда старайтесь зафиксировать отсутствие претензий второй стороны. Самый простой вариант — составить расписку, в которой расписываются оба водителя. В идеале составьте схему аварии на бумаге и заставьте другого водителя расписаться. В том числе напротив строчки «претензий не имею, повреждений нет». Если второй участник отказывается писать расписку — фотографируйте обе машины. В случае вызова в суд у вас будут доказательства, что повреждений в результате столкновения нет. Если второй водитель настаивает, что ДТП все-таки было, уезжать — не самая удачная мысль. Лучше потратить час-другой на оформление европротокола или ожидание ГИБДД, чем потом доказывать свою невиновность в суде. Установите в машине видеорегистратор. Его запись — объективное подтверждение того, что ваш товарищ по несчастью уехал не попрощавшись. Это на тот случай, если он потом вернется и скажет, что никуда и не уезжал (такие случаи тоже не редкость).



