Как отбить несправедливый штраф: инструкция для неленивых

Наш читатель Александр не оплатил парковку и получил за это уведомление о штрафе — 2500 рублей. «За рулем» разобрался, как оспорить такое постановление и стоит ли верить чиновникам на слово.

На прошлой неделе мы писали, как автовладелец безуспешно пробовал оспорить штраф за парковку на тротуаре. Сегодня рассказываем о более удачном случае (но уже без тротуара).

Аттракцион невиданной щедрости

Весь центр Москвы покрыт платными парковками. Найти на улице или во дворах место, где бы не стояло знака «Остановка запрещена» или «Платная парковка», практически невозможно. И все-таки мне это удалось.

Я приехал в поликлинику и решил оставить машину на улице Заморенова. Я частенько тут паркуюсь и знаю, что стоянка здесь платная. И вдруг вижу участок улицы, где нет знаков об этом. Странно: знак должен быть, а его нет. И тогда я решил подстраховаться: сфотографировал запаркованную машину, дошел до ближайшего перекрестка и снял участок улицы оттуда. Вроде глупо, но, как оказалось, потратил время не зря…

Кадры, как известно, решают по-прежнему все. Поэтому в неоднозначных случаях запасайтесь фото- и видеодоказательствами своей правоты.

Убираем «галочку»

Через три дня с портала госуслуг пришло сообщение о штрафе на 2500 рублей за неоплаченную парковку на улице Заморенова. Штраф выписывает в Москве за подобное нарушение не ГИБДД, а «Администратор Московского парковочного пространства» (ГКУ АМПП). В письме сообщалось, что у меня есть десять дней на обжалование. Потом сделать это можно только через суд.

Фишка в том, что если вы не зарегистрированы на портале госуслуг и не подписаны на получение информации о штрафах, то, скорее всего, в десять дней не уложитесь. О том, что у вас новый штраф, узнаете из бумажного письма, которое придет по адресу вашей регистрации. Так что регистрируйтесь на госуслугах — хороший сервис.

Я до суда доводить не стал: с госуслуг вас перебрасывает на портал правительства Москвы mos.ru, там вы можете обжаловать постановление. Заполнил форму жалобы — распечатал ее (!), подписал, сфотографировал (!!) и приложил к заявлению — иначе никак. Также прикрепил фото с места нарушения. На одном из них даже пометил стрелочкой свой автомобиль.

Важный момент: по умолчанию в графе «прошу рассмотреть заявление без моего участия» стоит «галочка». Найдите ее и отожмите, потому что, если этого не сделать, ответственный сотрудник АМПП примет решение, удобное для его организации. А так ему придется с вами встретиться.

Всегда лучше лично встретиться с представителями той структуры, которая выписала вам штраф. Не соглашайтесь на рассмотрение жалобы без вашего участия.

Проходит несколько дней. Мне назначают встречу в офисе АМПП на Старой Басманной улице для разбирательства. Там все очень интеллигентно, воспитанные девочки, электронные очереди и все такое, но вас это не касается. Вас без талончика направляют к руководству.

Ты видишь знак? И я нет, а он есть

Чиновница, с которой я общался, открыла у себя на компьютере карту платных парковок. Смотрит она на схему и говорит: «Этот участок улицы находится в зоне платной парковки. Значит, штраф правомерен».

Я говорю: «Да? Но нет! Неважно, что это платная зона по схеме. Важно, есть ли знаки платной парковки на самой улице. А их нет». Тогда она предлагает посмотреть фото с места события. Вот тут еще один совет: берите с собой на встречу ноутбук — вдруг фотографии, приложенные к вашему заявлению, на служебном компьютере не загрузятся. Глупо? Не-а. Они и не загрузились.

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Посмотрела чиновница на мои фото и очень удивилась, что знака нет, запрещающей разметки нет. Мол, это так странно. По схеме-то платная зона. Я говорю: действительно странно, но я-то и мой штраф тут при чем?

Тогда она с надеждой в голосе спрашивает, оплачивал ли я уже штраф. Имейте в виду, что это ловушка — если бы я оплатил, это значило бы, что я согласился с постановлением. Тогда рассматривать мое заявление пришлось бы уже не ей, а суду. А задача выцарапать деньги с государства обратно — нетривиальная.

В порядке исключения

В итоге чиновница произнесла целую речь: «Это все весьма загадочно. Я готова пойти вам навстречу, несмотря на то что ваш автомобиль стоял в зоне платной парковки». Я здорово удивился: что это такое — «готова пойти вам навстречу», если знаков нет?

На что было сказано, что обычно они так не делают, но в порядке исключения может отменить постановление о штрафе. Расстались мы с ней на том, что через некоторое время мне придет официальный бумажный (!) ответ. Кроме того, раз я подавал жалобу через госуслуги, то получу уведомление.

Возьмите у ответственного сотрудника письменное подтверждение вынесенного решения.

Оно пришло: «По вашему заявлению принято решение» — и все! Через неделю, впрочем, пришло и письмо по почте с обоснованием отмены штрафа.

То же самое, но за деньги

К слову, последствия моего визита к «Администратору Московского парковочного пространства» следующие: там, где я оставил тогда автомобиль, теперь стоит знак, обозначающий платную парковку. Не зря, в общем, сходил. Сегодня, приехав в поликлинику, я остановился там же, но уже за деньги.

Не платите штраф, если не считаете, что вы нарушили. Забрать деньги, добровольно отданные государству, будет очень и очень сложно.

Комментарий эксперта

Сергей Радько, автоюрист и адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора»:

«Дать какой-то общий совет автолюбителям сложно. Все зависит от конкретной ситуации: действительно ли на данный участок дороги распространяется запрет на парковку, входит ли это место в зону платной парковки и т.п. Если есть сомнения — надо внимательно изучить адрес нарушения, указанного в постановлении о штрафе, и при необходимости посмотреть еще раз на месте, какие именно знаки и разметка есть. Если обозначений, из которых можно было бы понять, что конкретное место парковки является платным, шансы оспорить постановление есть.

Решение по жалобе должно быть оглашено немедленно (резолютивная часть), а вот мотивированное (полное решение) может быть составлено позже. Однако если оглашена только резолютивная часть, можно потребовать у должностного лица копию краткого решения.

Если копия решения так и не пришла, необходимо обратиться к должностному лицу, вынесшему решение, с заявлением о выдаче этой копии. Заявление лучше составить в двух экземплярах — один передаете этому должностному лицу, на втором оно (или канцелярия) должны поставить отметку о получении.

В случае, если водитель уже оплатил штраф, вернуть деньги будет крайне сложно — придется подавать иск к казне того субъекта Федерации, на территории которого было нарушение и в бюджет которого перечисляются взыскиваемые за счет штрафов денежные средства. Процесс довольно долгий и сложный, поэтому не у всех есть желание и возможность заниматься им на протяжении месяцев».

Имейте в виду

Кадры, как известно, решают по-прежнему все. Поэтому в неоднозначных случаях запасайтесь фото-, видеодоказательствами своей правоты. Всегда лучше лично встретиться с представителями той структуры, которая выписала вам штраф. Не соглашайтесь на рассмотрение жалобы без вашего участия. Не платите штраф, если не считаете, что вы нарушили. Забрать деньги, добровольно отданные государству, будет очень и очень сложно. Возьмите у ответственного сотрудника письменное подтверждение вынесенного решения.

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos, mos.ru, личный архив