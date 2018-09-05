Самые популярные разводки ДПС: пиво в запаркованном автомобиле

Довольно распространенный дурацкий случай: пьем пиво в стоящем автомобиле или около него. Мимо проезжают сотрудники, видят такое дело и оформляют пьяное вождение. Изрядное количество водителей, между прочим, попались на примитивную разводку и остались без прав.

— Был в моей практике один любопытный случай, — рассказывает адвокат Сергей Джуринский. — История в какой-то степени даже поучительная. Дело было в подмосковной Электростали. Ко мне обратился молодой человек, которого хотели привлечь к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования или, проще говоря, «за пьянку» (ст. 12.26 КоАП РФ влечет административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. — Прим. ЗР).

Да, выпил, но я не водитель

Мой клиент с товарищем решили выпить пива и не придумали ничего лучше, как сделать это в его автомобиле на парковке возле дома. По словам молодого человека, намерения ехать куда-либо уж точно не было — просто хотели хорошо провести время.

Подъехал патрульный экипаж, и сотрудники местного ГИБДД начали объяснять: мол, гражданин, вы пьяны и находитесь за рулем. Он и не отрицает: да, выпил пива, но водителем-то я в данный момент не являюсь — машина припаркована, так что, пожалуйста, умерьте служебный пыл.

Доводы моего клиента оказались для сотрудников ГИБДД неубедительными, и они составили на него все, что полагается: протокол отстранения от управления транспортным средством, направление на медосвидетельствование, проходить которое он не стал, поскольку не считал себя обязанным это делать, и протокол об административном правонарушении. Из него следовало, что такой-то гражданин тогда-то и в таком-то месте отказался выполнять законные требования сотрудника полиции. Дело было направлено в суд.

Скандинавский пакет

Выслушав рассказ молодого человека, я решил, что буду представлять его интересы, и мы начали вникать в обстоятельства дела. Поначалу какие-либо положительные перспективы виделись слабо.

Судите сами: в экипаже ГИБДД было трое сотрудников, каждый из них написал рапорт, в котором указал, что, находясь на маршруте патрулирования, они обнаружили двигавшийся — именно двигавшийся, и они все это видели — по проезжей части автомобиль. Какое-то время они машину преследовали, потом догнали и остановили. Водитель был с явными признаками опьянения: запах алкоголя, неадекватное поведение. Они ему предложили пройти медосвидетельствование, он отказался… одним словом, фабула такова, что мне как адвокату сделать что-либо очень сложно.

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Но был один интересный момент: в рапортах сотрудники полиции указали, что в темное время суток их внимание привлек автомобиль, который двигался по дороге с выключенным ближним светом фар. В дальнейшем именно это обстоятельство и сыграло свою роль.

У моего клиента была Toyota Carina, которая попала в Россию из Финляндии. В странах Скандинавии один из пунктов ПДД, который, кстати, переняли и мы, гласит, что в любое время суток весь транспорт должен двигаться с включенным ближним светом. Много лет автомобили для скандинавского рынка выпускались с функцией автоматического включения фар при запуске двигателя. Такая опция называется «Скандинавский пакет». Выяснилось, что машина моего клиента не была исключением, и в ней он также имелся. Эту информацию мы подкрепили видеозаписью из семейного архива, где авто в светлое время суток стоит с включенным светом фар, и направились в суд.

Сами попробуйте

Судья не сразу уловила связь между представленными нами доказательствами и составом нарушения: ну и что, что свет? При чем тут фары и то, что человек отказался пройти медицинское освидетельствование? Я настаиваю: мол, Ваша честь, три инспектора ГИБДД в один голос говорят, что видели автомобиль, который двигался по проезжей части с выключенными фарами. Но этого быть не могло.

Судья даже решила лично убедиться в правдивости наших слов. Вышли на улицу, мой доверитель отдает ей ключи, она заводит машину — фары автоматически включаются. Как говорится, что и требовалось доказать.

Казалось бы, этот штрих большого значения в общей картине не имеет, однако он вызвал сомнения в правдивости слов инспекторов. Судья захотела вникнуть в дело гораздо глубже, и когда на заседание вызвали сотрудников полиции, она начала задавать вопросы, ставившие их в тупик. Стало очевидно, что представители ГИБДД как минимум лукавят. В результате дело было прекращено.

Скажу честно, нам в тот раз улыбнулась удача. Тенденция в этих делах однозначная: практически всегда как мировые, так и федеральные судьи полностью доверяют показаниям сотрудников силовых структур. Есть даже такая расхожая фраза: «Нет оснований не доверять инспектору, поскольку он и обвиняемый ранее не были знакомы». Однако в данном конкретном случае слабенькое, на первый взгляд, техническое обстоятельство позволило человеку выйти сухим из воды».

Справка ЗР: Статистика показывает, что примерно каждый пятый участник ДТП в России лишается жизни по вине нетрезвого водителя. В 2017 году произошло 169 432 аварии, 16 265 из которых — с участием пьяных водителей. В них погибли 4647 человек. За последние два года за повторное вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельстования к уголовной ответственности было привлечено около 166 тысяч человек.

Последние годы в стране ведется активная борьба с «пьяным вождением», и вроде как не без успеха. Однако полезно знать, что в 2010-м, например, году было зарегистрировано 11 845 ДТП с участием нетрезвых автолюбителей.