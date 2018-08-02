0,3 промилле против 0,16 мг: кому опасаться проверки на трезвость

Степень опьянения водителя отныне определяют не только по содержанию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, но и по анализу крови. Поправки в КоАП позволяют признать нетрезвым человека за рулем, в крови которого обнаружено 0,3 и более грамма спирта на литр. Эксперт «За рулем» обнаружил в новом порядке освидетельствования и нестыковки, и коррупционную составляющую.

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До недавнего времени, чтобы определить факт употребления алкоголя и степень опьянения, сотрудник ГИБДД предлагал только «дунуть в трубочку», а теперь у водителя могут взять на анализ кровь. Соответствующие изменения статьи 12.8 КоАП вступили в силу 3 июля 2018 года. И если прежде порогом были 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, то теперь статью дополнили: «…или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови».

Новая норма появилась (точнее, вернулась, так как действовала до 10 августа 2010 года) для того, чтобы устранить образовавшийся в законодательстве пробел. На практике нередко освидетельствование с помощью алкотестера провести невозможно — к примеру, если водитель после ДТП находится в бессознательном состоянии или погиб. В этом случае в медучреждении брали на анализ кровь, чтобы определить в ней концентрацию этилового спирта — в граммах на литр крови. Однако законодательство такого критерия не предусматривало. Из-за этого суды порой не могли привлечь заведомо пьяных и виновных в аварии к ответственности. Некоторые ушлые водители даже пользовались этой лазейкой в законе — имитировали потерю сознания, чтобы избежать наказания. Теперь такой номер не пройдет, и это хорошо.

Плохо другое. Концентрация 0,16 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха соответствует (примерно) концентрации 0,35 грамма спирта на литр крови, тогда как новая редакция статьи 12.8 установила планку чуть ниже — 0,3 грамма. Требования стали жестче! Может сложиться ситуация, когда анализ выдыхаемого воздуха покажет, что водитель трезв, а анализ крови, если таковой назначат, - что он пьян. Привлекут ли водителя к ответственности? Однозначно! А это штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

И уж совсем плохо, что в поправке нет упоминания о бессознательном состоянии. Выходит, взять кровь на анализ отныне могут у любого водителя, которого инспектор ГИБДД заподозрил в употреблении спиртного. Пускать кровь на каждом углу не будут. Порядок освидетельствования подразумевает, что сперва водитель должен «дыхнуть» в трубочку. Если после «воздушных процедур» ситуация не прояснится, у водителя возьмут кровь на анализ, причем делать это позволяется только в организациях, имеющих соответствующую лицензию, или в специально оборудованных для этих целей передвижных пунктах — а таких немного даже в крупных городах. Поэтому может вернуться гнилая практика, когда на дорогах инспекторы будут предлагать «проехать до райбольницы» — путешественники, особенно на популярных южных направлениях, наелись этим досыта.

Стенания неуместны. Закон принят, его будут исполнять. Самый верный способ избежать ответственности — садиться за руль заведомо трезвым. Берегите себя!

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС