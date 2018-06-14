Что сделать, чтобы не слепили фары: 6 советов

В ночной езде несколько таящих опасности факторов. Один из главных — ослепление фарами, из-за которого утрачивается и без того небольшая видимость. Мы собрали ряд советов о том, как бороться с этой проблемой.

Методов борьбы с ослеплением на самом деле не так уж мало, как может показаться на первый взгляд. Не все они однозначны, не все работают, но выбрать что-то по вкусу, думаю, сможет каждый.

Самое сильное ослепление происходит, когда другой водитель едет с дальним светом фар. При наличии других машин на дороге использовать его невежливо, небезопасно и, наконец, попросту запрещено (п. 19.2 ПДД). Но раз уж вы попали в такую ситуацию, надо минимизировать риск. Встречному водителю об ослеплении необходимо просигнализировать периодическим включением дальнего света на своей машине, едущему сзади — включением аварийной сигнализации с одновременным плавным снижением скорости, как того требуют Правила. Если он не выключит иллюминацию, то как минимум вас обгонит.

1. Проблема во мне?

Иногда автомобилисты жалуются, что встречные машины слишком часто едут с дальним светом. Скорее всего, проблема в вас. Проверьте регулировку фар, выкиньте на помойку нештатный ксенон или светодиодные лампочки, которые часто устанавливают в обычные галогеновые фары. Таким образом вы и сами не будете нарушать ПДД, и перестанете вынуждать других это делать.

О необходимости регулировки фар многие забывают. Даже о банальной — колесиком корректора, не говоря уже о визите на специализированный стенд. А ведь слепить вас могут банально в ответ на ваш лупящий в глаза «ближний».

2. Шторки, тонировка и зеркало с автозатемнением

Однако и ближний свет других автомобилей не избавляет от проблемы на 100%. Для попутных машин есть несколько возможных решений. Первое есть в распоряжении всех без исключения современных машин — салонное зеркало с переключателем положений день/ночь или с автоматическим затемнением. Очень эффективный инструмент, надо заметить. Дополнительно можно затонировать заднее стекло или повесить на него шторку. Правила этого не запрещают. Самозатемняющиеся боковые зеркала — привилегия премиальных моделей. Но при их отсутствии можно чуть изменить положение зеркальных элементов, снизив степень ослепления. Наступит день, и вы их за секунды вернете в правильное положение.

Немало водителей даже не догадываются, что внизу салонного зеркала предусмотрен рычажок переключения в неослепляющий ночной режим. Функция автоматического затемнения нередко тоже требует активации отдельной клавишей.

3. Пора заменить лобовое стекло

Оцените состояние своего ветрового стекла. Старое и затертое дает блики и напрягает глаза. С таким вам будут мешать все встречные без исключения. Менять «лобовик» недешево, но это ваша безопасность. Могут помочь и менее затратные меры. Например, волшебным образом улучшает зрение покупка новых щеток стеклоочистителя. Или вообще бесплатный рецепт: протрите стекло изнутри. Если вы курите в машине, удивитесь количеству грязи на нем. Жирная пленка тоже дает блики и ухудшает видимость.

Тип источника света не влияет на степень ослепления. Галоген, ксенон, светодиод — при правильно настроенном пучке не слепит ни один из них.

4. Игры разума

Все проделанное не помогает? Есть советы и на такой случай. Первый и главный — не смотреть на встречные фары. Переведите взгляд на правую обочину. Если вдоль нее нарисована разметка, это прекрасный ориентир, с дороги не съедете. О внезапной опасности вам подскажет боковое зрение. Но для безопасности, конечно, стоит сбросить скорость до момента разъезда и быть готовым резко затормозить.

Еще до появления встречной машины (о приближении которой подсказывает «зарево» от фар) можно зажмурить один глаз и открыть его после разъезда. Таким способом защитите его от ослепления и будете видеть им в полную силу. Рецепт действенный, но только для пустой трассы. При большом потоке моргать устанете! Хотя, с другой стороны, это уже превращается в неплохой способ борьбы со сном.

Идеальное будущее — матричные светодиодные фары. Полностью ослепление они не исключают, но шансов на него у попутчиков такой машины минимум.

5. Очки водителя

Помогают и очки водителя с желтыми поляризационными линзами. Только покупать нужно не первый попавшийся на глаза экземпляр, а заведомо качественный. Иначе вместо пользы получите быстро устающие глаза и головную боль. А при частом использовании плохих очков недолго и зрение испортить.

Поляризационные очки или экран (на фото) можно использовать для борьбы с ослеплением. Но удобно с ними не всем.

6. Советы из Сети

Последние два совета на себе не испытывал, ибо выглядят они неоднозначно. По Сети гуляет рекомендация включать салонный свет, чтобы глаза не так резко реагировали на встречные фары. В теории все логично: зрение привыкает к свету, и появившееся яркое пятно фар окажется для него не столь раздражающим. Но как ехать по абсолютно темной трассе с горящим в машине плафоном, я представить себе не могу. Это отвлекает и ограничивает видимость дополнительными бликами в стеклах. На мой взгляд, это гораздо более опасный расклад, чем встречные фары. Можно купить специальный ночной светильник, разместить его на потолке — мера окажется эффективной. Но штатный потолочный плафон для борьбы с ослеплением не годится.

В Сети также встречается рекомендация наклеить на стекло непрозрачную изоленту примерно в том месте, где обычно оказывается встречная машина. Не советую! Это серьезное ограничение обзора через ветровое стекло. К тому же взаимное расположение автомобилей меняется. Придется «изолировать» слишком большой сегмент, иначе рецепт вовсе бесполезен.

А вот совет купить машину повыше бесполезен: дальнобойщиков легковушки слепят не меньше, чем всех остальных.