Ликсутов: с парковкой в Москве проблем нет, цены повышаться не будут

Об этом заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ведущий программы «Подъем» Сергей Доренко предложил Максиму Ликсутову повысить цены на парковку в Москве, так как, по его мнению, идея, что за счет оплаты парковки на улицах появится 10–15% свободных мест, себя изжила. Тарифы установлены настолько низкие, что «всегда все занято».

Однако Максим Ликсутов с ним не согласился, отметив, что, во-первых, сейчас лето и объективно машин меньше, поэтому свободные места всегда есть.

«Пусть не конкретно около места, куда вам надо пойти, на соседней улице точно есть. Даже взять те же насыщенные Патриаршие пруды, Неглинную улицу, там, где всегда проблема, все равно места есть. Либо в паркинге подземном, либо на соседней улице есть», — пояснил он.

И привел статистику — в городе около 85% парковочных мест заняты, 15% свободны, и как таковой проблемы, что надо повышать стоимость, потому что мест не хватает, на сегодняшний день столичные власти не видят.

Кроме того, ведется постоянный мониторинг ситуации с парковками, а за работой столичного правительства следят несколько надзорных органов и, в первую очередь, прокуратура.

Также в ходе этого интервью заммэра рассказал, что подсчитана модель скорости движения в городе, при которой возникает идеальный баланс пропускной способности и нулевой угрозы аварийности. Она составляет чуть меньше 50 километров в час. Кроме нулевой смертности и максимальной пропускной способности такая скорость движения является максимально комфортной для водителя. Хотя, разумеется, это касается лишь городов, а не загородных магистралей.

В мае в столице открыли еще несколько выделенок, которые позволят сократить интервал движения автобусов на 16 маршрутах.

В прошлом году доходы Москвы от платных парковок составили 5,1 млрд рублей.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС