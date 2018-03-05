Москва собрала с водителей бюджет небольшого региона

Московские власти отчитались о том, на сколько пополнился бюджет города за счет водителей, которые платили за парковку и перечисляли штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения.

Столичные власти могут гордиться собой: в прошлом году Москва поставила рекорд по сборам с водителей. Речь идет о платных парковках, принесших в бюджет 5,1 млрд руб. (+21% к 2016 году) и 16,6 млрд руб. штрафов, которые водители заплатили в казну города (+26%). То есть в общей сложности с водителей собрали почти 22 млрд руб. Аналитики говорят, что при среднем бюджете региона в Центральном федеральном округе в 40 млрд руб. эта сумма, соответственно, составляет более половины. Что, конечно же, не может не вызывать зависти у соседей.

При этом в 2018 году, вероятнее всего, рекорд будет побит. Власти города, по крайней мере, все делают для этого. Количество парковочных мест в центре города неуклонно сокращается, а значит водители вынуждены парковаться с нарушениями.

Если пять лет назад в границах Садового кольца парковалось 15 тыс. автомобилей, то к 2018 году законных мест для стоянки осталось всего 3600, пишут «Ведомости», которые ознакомились с оперативными итогами исполнения городского бюджета Москвы. При этом глава дептранса Москвы Максим Ликсутов и мэр города Сергей Собянин говорят о том, что занятость парковочных мест не должна превышать 70%: надо, чтобы водитель всегда нашел место для стоянки. А регулировать это можно только с помощью повышения тарифов, которые сегодня в отдельных зонах уже достигли 200 руб. в час. Дальнейшее повышение стоимости парковки, вероятнее всего, произойдет после выборов президента России.

Одновременно власти города расширяют зону платной парковки, доведя ее до границ МКАД. В 2016 году парковки появились в спальных районах по «многочисленным просьбам местных жителей», в этом году возможно дальнейшее ее точечное расширение.

В мэрии говорят, что все средства идут на благоустройство, капремонт, а также субсидии на установку шлагбаумов и другие цели управам, на территории которых и действуют зоны платной парковки. Правда, отследить, как расходуются эти деньги, очень сложно, отмечает Контрольно-счетная палата Москвы.

В столице действуют очень высокие штрафы за ряд нарушений, средства от которых идут в городской бюджет. За стоянку в запрещенном месте это 3000 руб., за неоплаченную парковку — 2500 руб. А ведь есть еще штраф за стоянку на газоне, который составляет 5000 руб. При этом даже в самой мэрии затрудняются дать определение понятию «газон», отсутствует оно и в федеральном законодательстве.

В ближайшие годы на парковки и эвакуаторы Москва планирует потратить 21 млрд руб., то есть годовой бюджет не самого маленького российского города.

Независимый юрист Иван Ежиков подсчитал, что платные парковки приносят городу только убытки, расходы на их создание превысили поступления в бюджет.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС