Москва собрала с водителей бюджет небольшого региона

Столичные власти могут гордиться собой: в прошлом году Москва поставила рекорд по сборам с водителей. Речь идет о платных парковках, принесших в бюджет 5,1 млрд руб. (+21% к 2016 году) и 16,6 млрд руб. штрафов, которые водители заплатили в казну города (+26%). То есть в общей сложности с водителей собрали почти 22 млрд руб. Аналитики говорят, что при среднем бюджете региона в Центральном федеральном округе в 40 млрд руб. эта сумма, соответственно, составляет более половины. Что, конечно же, не может не вызывать зависти у соседей.
При этом в 2018 году, вероятнее всего, рекорд будет побит. Власти города, по крайней мере, все делают для этого. Количество парковочных мест в центре города неуклонно сокращается, а значит водители вынуждены парковаться с нарушениями.
Если пять лет назад в границах Садового кольца парковалось 15 тыс. автомобилей, то к 2018 году законных мест для стоянки осталось всего 3600, пишут «Ведомости», которые ознакомились с оперативными итогами исполнения городского бюджета Москвы. При этом глава дептранса Москвы Максим Ликсутов и мэр города Сергей Собянин говорят о том, что занятость парковочных мест не должна превышать 70%: надо, чтобы водитель всегда нашел место для стоянки. А регулировать это можно только с помощью повышения тарифов, которые сегодня в отдельных зонах уже достигли 200 руб. в час. Дальнейшее повышение стоимости парковки, вероятнее всего, произойдет после выборов президента России.
Одновременно власти города расширяют зону платной парковки, доведя ее до границ МКАД. В 2016 году парковки появились в спальных районах по «многочисленным просьбам местных жителей», в этом году возможно дальнейшее ее точечное расширение.
В мэрии говорят, что все средства идут на благоустройство, капремонт, а также субсидии на установку шлагбаумов и другие цели управам, на территории которых и действуют зоны платной парковки. Правда, отследить, как расходуются эти деньги, очень сложно, отмечает Контрольно-счетная палата Москвы.
В столице действуют очень высокие штрафы за ряд нарушений, средства от которых идут в городской бюджет. За стоянку в запрещенном месте это 3000 руб., за неоплаченную парковку — 2500 руб. А ведь есть еще штраф за стоянку на газоне, который составляет 5000 руб. При этом даже в самой мэрии затрудняются дать определение понятию «газон», отсутствует оно и в федеральном законодательстве.
- В ближайшие годы на парковки и эвакуаторы Москва планирует потратить 21 млрд руб., то есть годовой бюджет не самого маленького российского города.
- Независимый юрист Иван Ежиков подсчитал, что платные парковки приносят городу только убытки, расходы на их создание превысили поступления в бюджет.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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