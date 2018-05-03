Пассажирам и таксистам на заметку: в Москве открыли новые выделенки

Запуск новых выделенных полос для общественного транспорта позволит сократить интервал движения автобусов на 16 маршрутах.

Выделенные полосы расположены на Конюшковской улице (от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня), Большой Серпуховской (от дома 16 до дома 4/3) и улице Дмитрия Ульянова (от улицы Гримау до разворота в обратном направлении). Общая их длина составит 550 метров.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отмечает положительную роль выделенных полос, это позволяет наземному транспорту избегать задержек и сокращает интервалы движения. Вместе с новыми полосами в Москве, таким образом, функционирует 287,56 км выделенных полос — это лучший показатель в России, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Более 2,5 млн пассажиров наземного городского транспорта ежедневно проезжают по выделенкам, ими также пользуются около 60 тысяч таксистов Москвы и Московской области.

Глава столичного Дептранса также добавил, что выделенки появятся и на участках небольшой протяженности — в тех местах, где приоритет общественного транспорта важнее всего. В ближайшие два года в Москве появится еще более 42 км выделенок для общественного транспорта, что позволит ускорить движение по 198 маршрутам.

Кроме того, в этом году в Москве на маршрутах общественного транспорта появятся электробусы.

Минтрас предложил также идею платных выделенных полос. Таким образом, к ремонту и реконструкции дорог собираются привлечь частных инвесторов.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС