Пассажирам и таксистам на заметку: в Москве открыли новые выделенки

Выделенные полосы расположены на Конюшковской улице (от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня), Большой Серпуховской (от дома 16 до дома 4/3) и улице Дмитрия Ульянова (от улицы Гримау до разворота в обратном направлении). Общая их длина составит 550 метров.
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отмечает положительную роль выделенных полос, это позволяет наземному транспорту избегать задержек и сокращает интервалы движения. Вместе с новыми полосами в Москве, таким образом, функционирует 287,56 км выделенных полос — это лучший показатель в России, сообщает официальный сайт столичной мэрии.
Более 2,5 млн пассажиров наземного городского транспорта ежедневно проезжают по выделенкам, ими также пользуются около 60 тысяч таксистов Москвы и Московской области.
Глава столичного Дептранса также добавил, что выделенки появятся и на участках небольшой протяженности — в тех местах, где приоритет общественного транспорта важнее всего. В ближайшие два года в Москве появится еще более 42 км выделенок для общественного транспорта, что позволит ускорить движение по 198 маршрутам.
- Кроме того, в этом году в Москве на маршрутах общественного транспорта появятся электробусы.
- Минтрас предложил также идею платных выделенных полос. Таким образом, к ремонту и реконструкции дорог собираются привлечь частных инвесторов.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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