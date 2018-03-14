В этом году в Москве запустят новые выделенки и электробусы

Сергей Собянин рассказал о развитии главных транспортных проектов в столице.

Согласно материалам столичного правительства, за последние годы горожане стали чаще пользоваться общественным транспортом, а скорость движения на столичных дорогах выросла на 16% — с 45 до 52км/ч. Общественный транспорт в Москве активно развивается — появляются новые наземные маршруты, улучшается сообщение между центром и удаленными районами.

«Все это несколько улучшило транспортную ситуацию, сняло остроту проблемы. Тем не менее перед нами стоит масштабная задача дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице. Необходимо пересмотреть программу развития транспорта Москвы, синхронизировать все глобальные проекты, чтобы они были максимально эффективными», — заявил Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы.

В этом году в столице появятся первые электробусы и продолжится развитие маршрутной сети наземного транспорта, в том числе в Новой Москве. В 2018–2019 годах длина выделенных полос вырастет на 48,5 километра, и тогда движение общественного транспорта будет еще меньше зависеть от загруженности дорог. Кроме того, специалисты разрабатывают оптимальные схемы движения транспорта на период проведения турниров в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.

В столице станет больше автомобилей такси — до конца 2018 года их количество вырастет на 15 тысяч, а машин каршеринга — на 5 тысяч.

Кстати о каршеринге: компания YouDrive допустила в свое приложение четырех конкурентов. Это небольшие компании со скромными автопарками.

Тех столичных таксистов, которые в период проведения чемпионата мира будут работать с иностранными гостями, обучат азам английского языка, на это уже выделено 30 млн рублей.

Фото: АГН «Москва»