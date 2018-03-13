Каршеринг: приложение одно, а операторов несколько

Одна из компаний, осуществляющих услуги каршеринга, допустила в свое приложение других операторов, таким образом расширив спектр услуг для клиентов.

Компания YouDrive — один из самых агрессивных игроков на рынке каршеринга в России, открыла доступ к своей платформе четырем конкурентам. Теперь через приложение YouDrive можно арендовать автомобили операторов EasyRide, Timcar и Carenda в Москве, а также машины оператора Urentcar в Сочи и Минводах.

В самой компании говорят, что хотят создать на базе собственной IT-платформы маркетплейс транспортных услуг: компания взяла на себя вопросы приема платежей, мониторинга автопарка, контроля штрафов и поддержку при эвакуации автомобилей на штрафстоянки. Пользователи же получили возможность через одно приложение бронировать автомобили сразу нескольких операторов.

Партнеры YouDrive — небольшие компании с маленькими автопарками (100–200 автомобилей). Но если сама YouDrive считает себя оператором премиальных автомобилей, то у новых операторов машины бюджетные: Ravon R2, Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan и Kaptur.

Ранее YouDrive запустила сервис аренды автомобилей для таксистов. В компании предлагают арендовать на 4–12 часов BMW 218i Active Tourer с желтыми номерами, позволяющими в Москве выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта.

Попытку создать единое приложение для аренды автомобилей нескольких операторов ранее предпринимал Яндекс. Однако в итоге в компании отказались от этой идеи, создав собственного оператора каршеринга (данные о каршеринговых авто, тем не менее, агрегированы в приложении Яндекс.Транспорт).

«За рулем» провел опрос об услугах каршеринга в России. Выяснилось, что большинство о такой услуге знают и живо ею интересуются.

По статистике каршерингом в Москве пользуется все больше женщин, причем не за удобство пользования услугой.

Фото: Youdrive