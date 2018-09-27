Адвокатские истории: отбиться в суде от штрафа за парковку

Нашему читателю Александру Гуленко из Москвы пришел штраф за парковку на тротуаре. Его машину сфотографировал некий «активный гражданин». Как выяснилось позже, он регулярно снимает на телефон нарушения и направляет их инспекторам ГИБДД. За месяц на один и тот же автомобиль с его подачи приходит по несколько штрафов за неправильную парковку. Такой-то и попытался оспорить Александр. Но совершил в процессе довольно много ошибок. Учимся на чужих!

Вот что рассказал нам автовладелец Александр:

«Много лет возле нашего дома на Большой Андроньевской улице в Москве была парковка, где местные жители и работники соседних офисов оставляли автомобили. Около года назад площадку решили превратить в коммерческую стоянку: поставили шлагбаум и ограждение. Теперь, чтобы оставить здесь машину, необходимо платить по 60 руб./ч. Само собой, территория почти всегда пустует — зачем тратиться, если вокруг много дворов. Народ паркуется кто как может. Припарковался как-то раз и я.

Получите — распишитесь

Та самая опалубка. Как видно на фото, место достаточно популярное у здешних водителей.

Как порядочный гражданин я регулярно проверяю, есть ли у меня штрафы, через портал госуслуг. В январе мне пришел штраф с фотографией. Согласно квитанции, я нарушил ч.6 ст. 12.19 КоАП РФ. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусматривает наложение административного штрафа в размере 3 тыс. руб. Я посмотрел, в чем суть нарушения, и посчитал штраф необоснованным. И вот почему. 17 января около пяти часов вечера я, как обычно, подъехал к своему дому. Машин во дворе было очень много, так что свою я оставил на опалубке — небольшом выступе рядом с банком. В полиции посчитали, что это место является частью тротуара, а, следовательно, я нарушил правила.

Понимая, что у меня есть десять дней на обжалование, я зашел на сайт ГИБДД. Там было написано, что в случае, если я несогласен со штрафом, то должен составить претензию на сайте Госавтоинспекции. Заполнил все необходимые реквизиты: ФИО, почту, телефон и т.д. — шаблон также есть на сайте. В ответ мне пришло уведомление, что мое обращение зарегистрировали. После этого я прождал полтора месяца, но больше никаких сообщений из ГИБДД мне так и не пришло. Решил приехать к ним лично в главное управление на Садовой (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. — Прим. ред.) и разобраться со штрафом.

Активный гражданин

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Сотрудник полиции меня удивил: оказывается, мою машину сфотографировал некий активный гражданин. Мужчина этот регулярно снимает на телефон чужие нарушения и направляет их инспекторам. Сначала он «терроризировал» район неподалеку от Ленинского проспекта — месяца три ходил по дворам, выявлял нарушителей и присылал их данные в ГИБДД, однако примерно в 40% случаев оказывалось, что штраф выписывать не за что. По словам инспектора, месяца два назад сознательный товарищ взялся за Таганский район. Теперь за месяц на одну и ту же машину с его подачи приходит по несколько штрафов. На вопрос, как мне поступить дальше, получил совет оплатить для начала штраф, а там уже дальше якобы «все решится». Однако я делать этого не стал: какой смысл мне платить, ведь я считаю себя правым?

Интересен вот какой момент: я спросил сотрудника ГИБДД о претензии, которую написал у них на сайте. Проверили: моя заявка даже не рассматривается по одной простой причине — она не заверена электронной подписью, а следовательно, считается анонимкой. При этом непонятно, как моя претензия может быть анонимкой, если в ней указаны мои контакты и мне на почту пришло уведомление из ГИБДД, что она зарегистрирована. Мне объясняют, что ответ по таким претензиям ведомство не дает. Тогда я написал очередное заявление на обжалование. Еще через полтора месяца мне пришел в письменном виде ответ, что штраф является правомерным.

Сам себе адвокат

Я подал заявление в Таганский районный суд. На начальном этапе я обращался к адвокату, но только за консультацией. А так я представлял себя сам — не считал, что это сложное дело, раз у меня есть документы, доказывающие, что я не парковался на тротуаре. Не думал, что возникнут какие-либо проблемы. Я запросил в управе Таганского района в отделе по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта план местности, на котором четко видно, что припарковался я не на тротуаре, а, как они это называют, «отмостке». Сами посудите: как может бордюр отделять один тротуар от другого? Эта опалубка (с одной стороны шириной примерно 120 см, с другой — 70 см) четко проходит по фасаду дома, а бордюр нужен просто для того, чтобы машины на нее не наезжали. Если зайти в Яндекс.Карты и забить в поиске «Большая Андроньевская, дом 20», можно загрузить панораму этих домов, на которой ни бордюра, ни опалубки нет в принципе, потому что появилась она относительно недавно: когда на первом этаже открывали банк, таким образом решили укрепить фасад.

Помимо выписки из муниципалитета я подготовил заявление с просьбой отменить постановление по делу об административном правонарушении, приложил фото штрафа, а также сделал снимки места, где якобы было совершено нарушение. Шутка ли, но именно эти материалы позднее стали одним из доказательств, что я нарушил правила. Суд первой инстанции оставил в силе постановление инспектора ГИБДД, сославшись на мои фото и мною же сделанные скриншоты из сервиса Яндекс.Карты.









Нераскрытое дело













Сдаваться я не стал и подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд. На заседании я обращал внимание судьи на тот факт, что его коллега, скорее всего, не до конца вникла в материалы дела — иначе бы увидела, что на снимках с Яндекс.Карты вообще нет ни опалубки, ни тротуара. Но мои доводы не были приняты во внимание. Интересный момент: в ходе заседания стало понятно, что после того, как в дело были вложены необходимые материалы, его больше ни разу не открывали — оно было скреплено степлером. Когда судья попытался открыть папку, сделать он этого не смог. Тем не менее Мосгорсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Еще до первого заседания я зашел в личный кабинет на портале госуслуг и увидел, что приставы, оказывается, уже составили на меня два исполнительных листа. То есть по одному и тому же штрафу, который на самом деле еще не вступил в силу, начато два разных исполнительных производства, и возбудили их приставы в один день — 20 апреля. Как так получается, что суд у меня, согласно повестке, назначен на 7 июня, а у них уже в апреле возбуждены дела? В базе данных они до сих пор висят, но мне, если честно, не хочется даже спорить по этому поводу с ними — не вижу смысла. Конечно, если возникнут какие-либо вопросы, будем разбираться. Если, например, с меня попытаются списать деньги. В теории, кстати, могут, причем два раза: два же дела открыто.

И вновь продолжается бой

После заседания Мосгорсуда я понял, что без специалиста нет никакого смысла в дальнейшей борьбе. Мой адвокат подготовил заявление, и я планирую по почте вновь отправить в Мосгорсуд. Это делается для того, чтобы последующая надзорная инстанция рассмотрела решение судьи по итогам прошлого заседания. По срокам мы успеваем, но шансов выиграть… Какие тут шансы, если судьи, насколько я убедился, перед вынесением вердикта даже не открывают план-схему местности и не смотрят документы, приложенные к делу?

Разговаривал со знакомыми сотрудниками ДПС, они мне говорят напрямую: «Саш, пойми, бордюр есть — значит, ты виноват. Опалубка это или не опалубка — неважно. Мы даже вникать не будем». Понимаю, что и штраф-то копеечный, но для меня обратиться в данном случае к адвокату стало делом принципа. Я всегда гашу штрафы, если понимаю, что нарушил, но какой в данном случае смысл платить, если я прав? А если завтра «активный гражданин» опять меня сфотографирует?»

Комментарий эксперта

Андрей Беляков, адвокат:

«Мой клиент полностью продул дело. Суд первой инстанции рассмотрел жалобу на решение ГИБДД, не оценив доводов „виновного“, суд второй инстанции рассмотрел жалобу на решение суда по административному материалу, не оценивая противоречия административного обвинения и представленных „виновным“ материалов. Решение о штрафе вступило в законную силу. То есть штраф 3 тыс. рублей все равно придется заплатить. Я предложил клиенту написать обжалование судебного решения в порядке надзора и направить его в Мосгорсуд, но уже не в апелляционную, а в надзорную инстанцию. Второй инстанцией надзора станет Верховный суд РФ, но вероятность успеха крайне мала.

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Сама беготня с оспариванием штрафов — и я сразу объяснял это Александру, — обходится в разы дороже, чем дивиденды, полученные от выигрыша. Однако в данном случае у моего доверителя взыграло чувство справедливости. Практический интерес в административном производстве имеет оспаривание такого наказания, как лишение права управления автомобилем.

Что же касается действий приставов, то штрафы ГИБДД они и правда стараются взыскивать заранее, без учета процедуры обжалования — информация об обжаловании их не интересует. Обычная их практика такая: выиграешь обжалование — вернем деньги. Тактика хитрая: вина гражданина еще не определена, а штраф с него уже взыскивают. Взыскивают легко, так как виновник привязан к серьезному имуществу — машине, а возвращают сложно. Да еще и штрафы приходят на владельца автомобиля, а не на водителя, нарушившего правила дорожного движения, как в случае с Александром — он владелец авто, а кто парковался при составлении «заочного» протокола- никого не интересует».

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