Координатор движения «Синие ведерки» и борец за права автолюбителей Петр Шкуматов пишет теперь для «За рулем.РФ». Это отличная новость. Однако есть и плохие — в первом тексте для ЗР он разбирает тему, почему у нас правила не отражают дорожные реалии. Вот два свежих примера и оба со «скорой».

Текст: Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»

За последние несколько дней произошло два инцидента, связанных с автомобилями скорой помощи. В первом водитель автомобиля Ford Explorer не пропустил скорую, мотивировав это тем, что ему запрещено ПДД пересекать сплошную линию разметки. ГИБДД уже возбудила дело об административном правонарушении в отношении этого человека.

Вторая история связана с тем, что автомобиль скорой помощи, приехав на вызов, временно припарковался двумя колесами на грунте, который по КоАП Москвы признается «газоном». И был оштрафован на 300 тыс. руб. (штраф для юрлиц)!

Первый случай вызвал бурю возмущения и эмоций в отношении водителя, который не пропустил скорую. Однако мало кто вспомнил, что в последние годы фиксация нарушений ПДД в основном осуществляется автоматическими средствами фиксации нарушений, которые работают по простому принципу: если пересек сплошную — получи штраф. Никакая крайняя необходимость камере неведома. Да и ПДД не на стороне водителя данного автомобиля.

Нескорый пропуск

Начнем с того, что Правила водителю указывают не перестраиваться, а... остановиться! «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». «Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо манёвр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость.

Возьмем для примера четырехполосную дорогу, по две полосы в каждом направлении. В центре дороги двойная сплошная линия разметки, автомобили в обоих направлениях едут не быстро, но и не стоят (скорость 20–30 км/ч). Неожиданно во второй, левой, полосе появляется скорая со включенными световыми и звуковыми сигналами, которому водители должны, согласно пункту 3.2 ПДД, обеспечить беспрепятственный проезд.

Внимание! Водители должны обеспечить беспрепятственный проезд уступив дорогу, т.е. они должны не начинать, возобновлять или продолжать движение (то есть фактически остановиться), а, во-вторых, не выполнять никаких маневров. Подчеркну: согласно ПДД водителю автомобиля, который едет перед скорой, запрещено перестраиваться в соседнюю полосу. При этом скорая по ПДД должна ехать «шашками», объезжая остановившихся в соседних рядах автомобилистов.

Налицо полное противоречие ПДД РФ и здравого смысла. Но главная причина этого конфликта в тоннеле в том, что водителей за последние годы выдрессировали десятками тысяч следящих и штрафующих устройств. И в ситуации, когда скорая вынуждает водителя нарушить ПДД, он, окруженный камерами, в какой-то момент времени отказывается это делать и требует именно от скорой соблюдать абсурдные, но правила дорожного движения.

Недостаточно зеленый газон

Теперь давайте рассмотрим второй случай, вызвавший бурю возмущения. Штраф в 300 тыс. руб. скорой за то, что на вызове ее водитель припарковался двумя колесами на «газоне». Я беру слово «газон» в кавычки потому, что это никакой не газон, а всего лишь грунт. Газоном я, да и многие другие здравомыслящие люди, включая Википедию, называют искусственно организованный травяной покров, а не кусок грязи, образовавшийся естественным образом примерно 4 млрд лет назад. Тем не менее в КоАП Москвы появилась статья 8.25, карающая не только за парковку на газоне, но и за «иные территории, занятые зелеными насаждениями». Штраф для физических лиц — 5000 рублей, для юридических, к коим относится скорая, — 300 тысяч!

Как вы понимаете, под определение «иной территории, занятой зелеными насаждениями» попадает любой земельный участок, на котором растет хотя бы одна травинка. Никаких исключений для автомобилей спецслужб законом не предусмотрено: парковаться на грунте не могут ни скорая, ни пожарные, ни полиция. Никто! Полицейские, которые ловят преступника, должны получить штраф 300 тысяч за стоянку служебного авто на земляном покрытии. Скорая, приехавшая спасать человека, должна по закону получить штраф, если заедет хотя бы одним колесом на землю с асфальта. Пожарные не имеют права тушить пожар, если им придется установить пожарный автомобиль на грунт и смять целую травинку.

Абсурд!

Как вы теперь видите, в обоих случаях люди стали заложниками глупых законов, которые теперь исполняются со страшной эффективностью с использованием цифровых средств фото- и видеофиксации. Раньше люди над этими глупыми законами смеялись и даже целая пословица появилась, что глупость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но те времена прошли. Теперь законы исполнять надо буквально, с точностью до запятой, иначе — штраф.

Поэтому если завтра люди пострадают на пожаре, то это может случиться всего лишь потому, что пожарным запрещено вставать на «газон». И не ругайте их. Ведь штраф в 300 тысяч им придется платить из своего кармана. Не ругайте и тех водителей, которые просят скорую объехать их автомобиль, потому что штрафы им придется платить тоже из своего кармана. Или позже унизительно стоять на коленях и умолять чиновников этот штраф отменить. Так, увы, написаны ПДД, за нарушение которых с неотвратимостью изымаются ваши кровные.

То есть проблема глубже. Контролировать соблюдение законов научились, а вот качество самого законодательства по-прежнему находится в тех временах, когда законы можно было не исполнять. И чем дальше в нашей стране будут развиваться средства цифрового контроля исполнения глупых законов, тем с большим числом странных и античеловечных инцидентов мы будем с вами сталкиваться.

Не удивляйтесь!

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС, АГН «Москва», depositphotos, facebook.com/petunder