ГИБДД наказала автохама, посмотрев видео его нарушения

Столичная Госавтоинспекция наказала автомобилиста, не пропустившего автомашину скорой медицинской помощи.

Скорую помощь нужно пропускать в любом случае

Действия автохама были сняты на видео, им заинтересовались сотрудники ГИБДД. Мужчина блокировал проезд автомобилю скорой помощи в Лефортовском тоннеле. При этом медики везли тяжелобольного человека.

«Сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы изучена видеозапись, размещенная на сайте одного из федерального каналов, о том, как 26 сентября текущего года водитель автомашины в Лефортовском тоннеле перекрыл дорогу автомобилю скорой помощи, в которой находился тяжелобольной пациент», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автохамом оказался 52-летний житель Московской области, управлявший автомобилем Ford Explorer и не освобождавший крайний левый ряд. При этом нарушитель позволил себе выйти из автомобиля и устроить разбирательства с водителем «скорой». Свое хамство мужчина объяснил тем, что не имеет права пересекать сплошную линию дорожной разметки.

Сегодня автохама вызвали в подразделение ГИБДД, на территории которого было совершено правонарушение, и выписали ему штраф. Но этим все для нарушителя не ограничится — материалы его дела направлены в суд.

«Гражданин был вызван в отдельный батальон Дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве для дачи объяснений и разбора указанного происшествия. В назначенный срок мужчина явился в подразделение. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение требований пункта 3.2 ПДД РФ. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу», — сообщила Ирина Волк.

Пункт 3.2 Правил дорожного движения РФ гласит: «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Наказание за нарушение этого пункта правил предусматривает, согласно части 2 статьи 12.17 КоАП РФ, штраф в размере 500 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Решение о лишении прав принимает суд.

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