Будут ли в России штрафовать за видеорегистраторы и радар-детекторы?

Читатель журнала «За рулем» интересуется, когда в России по примеру Европы начнут наказывать за использование радар-детекторов и видеорегистраторов — ведь слухи об этом ходят уже давно. Официальный ответ дает глава ГИБДД Михаил Черников.

Слышал, что планируется введение штрафов за использование радар-детекторов и видеорегистраторов. Как в Европе. Каковы перспективы и сроки?

Рамиль Закиров, Казань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

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Не располагаю такой информацией. Для введения ответственности необходимо наличие соответствующей запрещающей нормы права. Между тем в законодательстве РФ не существует и, по моим сведениям, не планируется введение запрета на использование радар-детекторов и видеорегистраторов.

В то же время примите во внимание, что пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), не допускает установку дополнительных предметов, ограничива­ющих обзорность с места водителя.

Санкция за нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Поскольку большинство указанных устройств крепится на ветровое стекло или переднюю панель автомобиля, во избежание наказания следует размещать их так, чтобы они не попадали в поле зрения водителя, смотрящего через переднее и боковые окна кабины.

Фото: ИТАР-ТАСС

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