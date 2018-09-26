Будут ли в России штрафовать за видеорегистраторы и радар-детекторы?

Слышал, что планируется введение штрафов за использование радар-детекторов и видеорегистраторов. Как в Европе. Каковы перспективы и сроки?
Рамиль Закиров, Казань
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
Не располагаю такой информацией. Для введения ответственности необходимо наличие соответствующей запрещающей нормы права. Между тем в законодательстве РФ не существует и, по моим сведениям, не планируется введение запрета на использование радар-детекторов и видеорегистраторов.
В то же время примите во внимание, что пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), не допускает установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя.
Санкция за нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Поскольку большинство указанных устройств крепится на ветровое стекло или переднюю панель автомобиля, во избежание наказания следует размещать их так, чтобы они не попадали в поле зрения водителя, смотрящего через переднее и боковые окна кабины.
Фото: ИТАР-ТАСС
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