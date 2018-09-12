ГИБДД отказывается давать справку об аварии. Как же ее получить?

Справка о ДТП не нужна, официально заявляет глава ГИБДД Михаил Черников. Что же тогда везти в страховую?

СПРАВКА О ДТП НЕ НУЖНА

Прочитал, что ГИБДД теперь категорически отказывается выдавать справку о ДТП. Как же получить выплату в случае аварии?

Геннадий, Химки

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

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Поводов для беспокойства нет. Ввиду отсутствия соответствующих правовых оснований справка о дорожно-транспортном происшествии, которую ранее выдавали подразделения Госавтоинспекции, действующими нормативными актами не предусмотрена.

В тех случаях, когда документы о дорожно-транспортном происшествии оформляются с участием сотрудников полиции, информация, необходимая страховой компании для осуществления выплаты потерпевшему, указывается в процессуальных документах — протоколе или постановлении по делу об административном правонарушении, определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования либо об отказе в возбуждении дела.

Кроме того, значительный объем требуемой информации об участниках и обстоятельствах случившегося содержится в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое участники в соответствии с Федеральным законом об ОСАГО обязаны заполнить и направить в страховую компанию.

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