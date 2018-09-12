ГИБДД отказывается давать справку об аварии. Как же ее получить?

СПРАВКА О ДТП НЕ НУЖНА
Прочитал, что ГИБДД теперь категорически отказывается выдавать справку о ДТП. Как же получить выплату в случае аварии?
Геннадий, Химки
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
Поводов для беспокойства нет. Ввиду отсутствия соответствующих правовых оснований справка о дорожно-транспортном происшествии, которую ранее выдавали подразделения Госавтоинспекции, действующими нормативными актами не предусмотрена.
В тех случаях, когда документы о дорожно-транспортном происшествии оформляются с участием сотрудников полиции, информация, необходимая страховой компании для осуществления выплаты потерпевшему, указывается в процессуальных документах — протоколе или постановлении по делу об административном правонарушении, определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования либо об отказе в возбуждении дела.
Кроме того, значительный объем требуемой информации об участниках и обстоятельствах случившегося содержится в извещении о дорожно-транспортном происшествии, которое участники в соответствии с Федеральным законом об ОСАГО обязаны заполнить и направить в страховую компанию.
Фото: Depositphotos
Читать комментарии (2)