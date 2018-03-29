ОСАГО: страховые больше не вправе требовать справки о ДТП

ГИБДД перестала выдавать справки в прошлом году: еще в 2014 году ведомство потеряло право утверждать их форму, а затем в октябре вступил в силу новый Административный регламент ГИБДД, который вообще не предусматривает выдачу справок об авариях.
Все это время действовали прежние «Правила обязательного страхования автогражданской ответственности», согласно которым справка о ДТП была необходима. Страховщики объясняют ее необходимость защитой от мошенничества: одного протокола или определения было недостаточно.
В этих документах отсутствуют данные об освидетельствовании водителя, сведения об оставлении места ДТП и так далее. Инспекторы старались зафиксировать все обстоятельства аварии в протоколе, но там не хватало места. Поэтому почти полгода страховые имели право отказать в выплате возмещения в связи с отсутствием справки.
Но теперь вступила в силу новая редакция «Правил…», утвержденная Центробанком, пишет «КоммерсантЪ». Согласно ей справка о ДТП больше не входит в необходимый перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением о выплате возмещения.
В середине декабря прошлого года исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Уфимцев говорил о том, ГИБДД разработает единую форму приложения к протоколу или постановлению, в котором будет вся необходимая для страховщиков информация. Однако пока данный документ не разработан.
- В октябре прошлого года был утвержден новый регламент ГИБДД, наделавший много шума и отменивший, в том числе, справку. Какие еще нововведения принес документ, читайте в материале нашего автора.
- Новость об отмене справки вызвала беспокойство в рядах автовладельцев и страховщиков, и представителям ГИБДД даже пришлось объясняться по этому поводу. Так, начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГУ по ОБДД МВД России Андрей Клименко объяснил, что в законодательстве произошли изменения, и у МВД просто не осталось полномочий, чтобы выписывать такую справку. При этом в формы существующих документов не были включены дополнительные поля, где указывалась бы нужная для выплаты по ОСАГО информация, которая содержалась в справке.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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