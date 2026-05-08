Искусство жить: новая отечественная автомобильная марка раскрыла свою философию

ESTEO превращает рутину в приятный ритуал, а поездки – в эксклюзивный опыт

Новый премиальный автомобильный бренд, получивший имя ESTEO, появился в результате стратегического альянса холдинга «АГР» и компании Defetoo. Название сложили из латинских корней: est (существовать) и eo (путь). При этом каждая буква в слове ESTEO символизирует один из ключевых принципов марки  Эстетика (Esthetics), Статус (Status), Технологии (Technologies), Эмоции (Emotions), Опережение (Outrun).

В слогане «ESTEO. Искусство жить» заложена идея превращения обыденных поездок в нечто большее, чем просто перемещение из точки А в точку Б. Речь идет о создании особого пространства, где эстетика интерьера соседствует с технологическими новациями. По сути, бренд стремится превратить каждую минуту в салоне в эксклюзивный опыт, лишенный рутины.

Машины этой марки, по замыслу разработчиков,  не просто транспорт. Они призваны стать инструментом самовыражения и подчеркнуть статус владельца. Причем технологии здесь работают незаметно, предугадывая действия владельцев при помощи интерфейсов системного взаимодействия человека и машины . Качество тут выражается и в материалах отделки, и в ощущениях от работы всех узлов  от исключительно плавной подвески до интуитивно понятного цифрового управления.

Особое внимание уделяется созданию безопасной среды. Ничто не должно отвлекать от дороги  всё работает на благо водителя. К примеру, система ADAS с набором интеллектуальных ассистентов отслеживает ситуацию вокруг, а элементы контроля внимания следят за состоянием самого человека за рулем. В итоге и водитель, и пассажиры оказываются в максимально комфортном и защищенном пространстве.

В гамме ESTEO будут как новинки на альтернативных источниках энергии  так называемые NEV, построенные на современных платформах с самыми передовыми интеллектуальными системами, так и классические версии с ДВС, правда, с упором на продуманную инженерную архитектуру, выразительный дизайн и высокий уровень исполнения.

Модельная линейка охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили под новым российским брендом планируют на модернизированных и высокоавтоматизированных мощностях технологических партнеров. Там, как подчеркивают в компании, работают профессионалы с многолетним стажем, что должно гарантировать соответствие качества международным стандартам.

Лежнин Роман
Фото:ESTEO
08.05.2026 
