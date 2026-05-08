Искусство жить: новая отечественная автомобильная марка раскрыла свою философию

ESTEO превращает рутину в приятный ритуал, а поездки – в эксклюзивный опыт

Новый премиальный автомобильный бренд, получивший имя ESTEO, появился в результате стратегического альянса холдинга «АГР» и компании Defetoo. Название сложили из латинских корней: est (существовать) и eo (путь). При этом каждая буква в слове ESTEO символизирует один из ключевых принципов марки – Эстетика (Esthetics), Статус (Status), Технологии (Technologies), Эмоции (Emotions), Опережение (Outrun).

В слогане «ESTEO. Искусство жить» заложена идея превращения обыденных поездок в нечто большее, чем просто перемещение из точки А в точку Б. Речь идет о создании особого пространства, где эстетика интерьера соседствует с технологическими новациями. По сути, бренд стремится превратить каждую минуту в салоне в эксклюзивный опыт, лишенный рутины.

Машины этой марки, по замыслу разработчиков, не просто транспорт. Они призваны стать инструментом самовыражения и подчеркнуть статус владельца. Причем технологии здесь работают незаметно, предугадывая действия владельцев при помощи интерфейсов системного взаимодействия человека и машины . Качество тут выражается и в материалах отделки, и в ощущениях от работы всех узлов – от исключительно плавной подвески до интуитивно понятного цифрового управления.

Особое внимание уделяется созданию безопасной среды. Ничто не должно отвлекать от дороги – всё работает на благо водителя. К примеру, система ADAS с набором интеллектуальных ассистентов отслеживает ситуацию вокруг, а элементы контроля внимания следят за состоянием самого человека за рулем. В итоге и водитель, и пассажиры оказываются в максимально комфортном и защищенном пространстве.

В гамме ESTEO будут как новинки на альтернативных источниках энергии – так называемые NEV, построенные на современных платформах с самыми передовыми интеллектуальными системами, так и классические версии с ДВС, правда, с упором на продуманную инженерную архитектуру, выразительный дизайн и высокий уровень исполнения.

Модельная линейка охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили под новым российским брендом планируют на модернизированных и высокоавтоматизированных мощностях технологических партнеров. Там, как подчеркивают в компании, работают профессионалы с многолетним стажем, что должно гарантировать соответствие качества международным стандартам.