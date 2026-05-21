Новый тягач КАМАЗ-54901 — что говорят водители?

Компания «Автодилер» рассказала о тестовой эксплуатации двух новых тягачей КАМАЗ

Крупный региональный перевозчик протестировал тягачи КАМАЗ-54901 из нового поколения челнинских грузовиков – К5.

Как известно, двухосный КАМАЗ-54901 является флагманом и первенцем этого семейства, выпускающимся с 2019 года. Но после 2022-го модель по понятным причинам масштабно переводили на компоненты от других поставщиков. И вот теперь транспортная компания «Автолидер» рассказала о тестовых испытаниях двух новых тяачей в реальных условиях работы. В течение всего апреля грузовики подвергались интенсивной эксплуатации.

Суммарный пробег двух машин за этот период составил почти 40 тысяч км по всей России. Тягачи работали на транспортировке сборных грузов и товаров народного хозяйства.

«По словам специалистов транспортной компании, ключевым преимуществом моделей поколения К5 стал экономичный расход топлива, что позволяет существенно оптимизировать операционные расходы на дальнемагистральных маршрутах. В свою очередь водительский состав высоко оценил уровень комфорта кабины КАМАЗ-54901. В числе главных достоинств водители отметили ровный пол, обеспечивающий свободу перемещения внутри кабины, вместительный холодильник и продуманную систему полок для удобного хранения личных вещей», – рассказали в пресс-службе КАМАЗа.