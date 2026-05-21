Новый Geely Coolray: турбомотор на 147 л.с., АКП и всего одна комплектация

В РФ стартовали продажи кроссовера Geely Coolray по цене от 2 889 990 рублей

Обновленный кроссовер Coolray представлен только в максимальной версии Exclusive.

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,5 литра на «сотню». За счет мгновенных переключений и высокого КПД инженерам удалось добиться отличной динамики без потери экономичности.

Автомобиль привлекает внимание необычным цветом «лиловый перламутр» (Unicorn Grey) с черной крышей, а также новой решеткой радиатора, 18-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами.

Спортивный облик модели дополняет увеличенный задний спойлер. В салоне – панорамная крыша с электроприводом (она автоматически закрывается при дожде или блокировке дверей), цифровая панель на 8,8 дюйма и большой экран мультимедиа диагональю 14,6 дюйма на системе Flyme.

Из приятных мелочей – беспроводная зарядка, прозрачные солнцезащитные козырьки, обогрев всей площади лобового стекла, камеры 360° с эффектом «прозрачного шасси» и электропривод двери багажника.

Кроссовер оснащен пакетом электронных помощников ADAS второго уровня. Это: интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент при выезде задним ходом и система предупреждения при открывании дверей.

Цена новинки стартует от 2 889 990 рублей, однако по специальным программам автомобиль можно приобрести от 2 739 990 рублей.

Напомним, компактный кроссовер Geely Coolray выпускают с 2018 года. РФ Coolray покинул в 2025 году после пяти лет успешного присутствия на рынке. Его заменил белорусский клон Belgee X50, но уже в феврале 2026-го было объявлено о возвращении Coolray с обновленным дизайном и салоном.

