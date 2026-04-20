«Китаец» с европейским характером: что скрывает Coolray

Компания Geely представил новый 147-сильный кроссовер Coolray для России

Бренд Geely объявил, что скоро в автосалонах официальных дилеров в РФ появится новый кроссовер Coolray. Он построен на одульной платформе, которую создавали совместно специалисты из Китая и Европы. Это, по сути, фундамент для всех ключевых изменений в машине.

Под капотом инженеры оставили проверенный 1,5-литровый турбированный мотор, который выдаёт 147 лошадиных сил. Его сильная сторона – крутящий момент в 270 Нм, доступный уже с двух тысяч оборотов и до 3500. С таким двигателем работает 7-ступенчатый робот Getrag с двумя сцеплениями, известный очень быстрыми переключениями и хорошей эффективностью.

Снаружи кроссовер теперь выглядит агрессивнее. Решётка радиатора стала больше и получила необычный волнообразный узор, а передний бампер переделали, добавив диффузор. Чёрные 18-дюймовые диски с красными тормозными суппортами, тёмная крыша и более крупный задний спойлер только усиливают спортивный образ.

В салоне – два больших экрана. Водитель смотрит на 8,8-дюймовую цифровую «приборку», а по центру торпедо теперь красуется огромный 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы на ОС Flyme. Кстати, для наших зим в список оборудования включили полный обогрев лобового стекла – греется вся его площадь.

Когда именно обновлённый Coolray появится в российских дилерских центрах, сколько будет стоить и в каких комплектациях – эту информацию компания Geely обещает раскрыть позже.

