Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Новые модели российского авторынка

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

  • На российский рынок выходит гибридный кроссовер Deepal S07. Стартовая цена – 4 084 900 рублей.
  • Открыты предзаказы на среднеразмерный внедорожник Esteo MX по цене от 3 890 000 рублей.
  • В Китае готовится к продаже гибридный внедорожник Tank 300L, способный проезжать на одной заправке до 1122 км.
  • Беспилотные автомобили рвутся в автоспорт. Заезды на Нюрбургринге.
  • Американское космическое агентство тестирует новый планетоход.
  • Непроизводственные решения топливного кризиса: от ограничения отпуска в бак до заправок по четным и нечетным номерам.
  • Обзор автомобильной коллекции знаменитого Криштиану Роналду.
  • Июльский номер «За рулем» представляет Никита Гудков.

Партнер «Разборки недели» — бренд MZD.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram