Новые модели российского авторынка
Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».
- На российский рынок выходит гибридный кроссовер Deepal S07. Стартовая цена – 4 084 900 рублей.
- Открыты предзаказы на среднеразмерный внедорожник Esteo MX по цене от 3 890 000 рублей.
- В Китае готовится к продаже гибридный внедорожник Tank 300L, способный проезжать на одной заправке до 1122 км.
- Беспилотные автомобили рвутся в автоспорт. Заезды на Нюрбургринге.
- Американское космическое агентство тестирует новый планетоход.
- Непроизводственные решения топливного кризиса: от ограничения отпуска в бак до заправок по четным и нечетным номерам.
- Обзор автомобильной коллекции знаменитого Криштиану Роналду.
- Июльский номер «За рулем» представляет Никита Гудков.
Партнер «Разборки недели» — бренд MZD.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube