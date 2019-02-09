Рассказывает юрист Сергей Радько:

— Мой доверитель Владимир купил в автосалоне кроссовер немецкой марки. Спустя примерно год, когда стал подходить к концу срок действия каско, его буквально завалили звонками и смс с предложениями купить страховку. На одно из них Владимир откликнулся, тем более что цена страховки была приятная.

В офис компании (к слову, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке) мужчина не поехал — оформил полис через страхового агента. На руки ему выдали стандартный бумажный бланк и квитанцию на получение страховой премии. Казалось бы, все прошло удачно, но не тут-то было.

А где, собственно, договор?

Проходит полгода, и Владимир попадает в ДТП: где-то в лесополосе он влетел в дерево. Второго участника нет, но сумма ремонта значительная — около 250 тысяч рублей. Владимир обратился в страховую компанию, но она в выплате отказала, сославшись на то, что не может подтвердить факт заключения договора с водителем. Владимир решил добиваться справедливости через суд и обратился ко мне.

Дело рассматривалось в Измайловском районном суде Москвы. Представители страховой принесли свои копии полиса и квитанции на получение страховой премии — точно такие же документы, как у моего доверителя, только незаполненные. В компании утверждали, что именно их полис и квитанция являются подлинными, а где мы взяли наши — понятия не имеют. Договор они с моим клиентом не заключали.

На это мы возразили следующее: что чистый полис каско у страховщика вовсе не является доказательством того, что полис Владимира — поддельный. Такой договор обычно заполняется в трех экземплярах. Один остается у агента, второй направляется в страховую компанию, а третий вручается собственнику автомобиля. Соответственно, если у нас на руках имеется заполненный страховой полис и квитанция на прием страховой премии с теми же цифрой, номером и датой, что и у страховщика, то это означает, что договор заключен был. Почему в страховой компании бланк остался незаполненным — это уже вопрос к страховому агенту. Не исключено, что полученные деньги он, как говорится, прикарманил.

Легкая оплошность

На руку нам сыграло еще и то обстоятельство, что страховой агент, который помогал Владимиру с оформлением каско, во время заполнения документов перепутал цифры в VIN-номере автомобиля. Владимир заметил ошибку не сразу, но через какое-то время обратился в офис страховой компании и внес изменения в полис. Доказательством тому послужило заключенное у страховщика допсоглашение. В тот момент моему клиенту никто не сказал, что его договор недействителен. Почему же все изменилось, когда встал вопрос о получении страховой выплаты?

Долгий процесс

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Процесс тянулся в общей сложности больше года: то вторая сторона на суд не явилась, то судья заболела, то еще что-нибудь. Однако в итоге судья приняла наши доводы во внимание и обязала страховую компанию выплатить моему доверителю сумму страхового возмещения с учетом всех издержек. Страховая оспаривала решение первой инстанции в Мосгорсуде, однако успехом это не увенчалось. Таким образом спустя примерно полтора года после обращения к страховщику Владимир, наконец, получил свои деньги.

Почему в страховой компании бланк полиса каско оказался пустым? Чаще всего это происходит, когда сотрудник компании уволился, но не сдал заполненный бланк, либо списал полис как похищенный или утраченный, а полученные от клиента деньги оставил себе. Мошенничество на рынке автострахования встречается сплошь и рядом. Чтобы продать вам полис с рук, достаточно иметь доступ к базе ГИБДД — в наш век получить его несложно. Зная дату покупки вашего автомобиля, довольно легко рассчитать, когда вам в очередной раз потребуется страховка. Тут-то в дело и вступают недобросовестные страховщики.

Имейте в виду:

Не стоит испытывать судьбу. Покупайте полис ОСАГО или каско только в офисе страховой компании или ее филиалах. Другой вариант — пользоваться услугами агентов, с которыми вы или знакомые сотрудничают уже не первый год;

Не поддавайтесь на уговоры страховщиков, которые звонят и предлагают приобрести полис «подешевле». Что именно вам продадут — неизвестно. Это могут быть утраченные или похищенные страховые полисы, а то и поддельные документы. В конце концов, раз в год можно потратить время и доехать до офиса страховой компании.

Изучите все документы, которые подписываете. Сверьте информацию о машине, страхователе и допущенных к управлению лицах. Например, если в договоре неправильно указан VIN-номер автомобиля, страховая может отказать в выплате, сославшись на то, что вы застраховали другой автомобиль. Страховую премию вы, конечно, получите обратно, но с возмещением ущерба могут быть проблемы.

Не поленитесь ознакомиться с условиями страхования. Особенно в части того, что не является страховым случаем и какие могут быть основания для отказа в выплате. Например, если в машине коротнула проводка и произошел пожар, большинство компаний сочтут это нестраховым случаем.

Важный момент: в самом низу страхового полиса обычно указано, что страхователю известны положения правил страхования, он с ними ознакомлен, согласен, они ему понятны и вручены. Но чаще всего именно правила страхования водителю на руки не дают, хоть он и расписывается в получении. Поэтому если вы обнаружили в полисе текст о получении правил страхования — требуйте свой экземпляр. На момент страхового случая правила могут поменяться и будет сложно разобраться, какая редакция этого документа подлежит применению в спорной ситуации.