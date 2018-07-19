Всегда ли бесплатные интернет-сервисы, призванные рассказать о прошлом автомобиля, предоставляют корректную информацию? Наш эксперимент показывает, что нет. Впрочем, платные проверки не лучше.

Российский вторичный рынок постепенно обретает цивилизованные очертания. Сегодня историю машины с пробегом можно проверить, зная ее VIN. Каким-то сервисам достаточно только его, иные попросят вдобавок указать серию и номер свидетельства о регистрации (СТС). Сведения эти можно запросить у продавца.

Как проверить машину бесплатно?

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Официальных государственных порталов, предоставляющих результаты комплексной проверки, два: «Автокод» и сайт ГИБДД. Первый предоставляет информацию только зарегистрированным пользователям. Для отчета необходимо указать VIN или госномер машины, серию и номер СТС. Портал покажет общие сведения об автомобиле (заводские данные — цвет, категорию, объем и мощность двигателя и т.п.), информацию об авариях, пройденных техосмотрах, количестве владельцев, эксплуатации в режиме такси, факте нахождения в розыске.

Портал автоинспекции регистрации не требует, а для проверки ему достаточно одного только VIN-кода. О техосмотрах или разрешениях для такси сайт не расскажет, зато есть отдельная графа о наложенных ограничениях на регистрационные действия. Они могут быть, например, из-за имеющейся у владельца задолженности.

Раз указанные работают на государственном уровне, информацию из ведомств они — в теории — должны получать самую полную. К сожалению, это не так. Мы прогнали через обе системы несколько VIN-кодов автомобилей, историю которых знали досконально (редакционных и личных). Главное, о чем хочет узнать потенциальный покупатель, это факты аварий. К нашему удивлению, для трех машин сайт ГИБДД не знал о произошедших с ними столкновениях, хотя они случались и были оформлены как полагается. «Автокод» был не в курсе проблемного прошлого только одного автомобиля. Из-за чего так происходит?

История ДТП

Мелкое ДТП, оформленное по европротоколу, в отчет с историей, скорее всего, не попадет. Но и повреждения в нем окажутся небольшими. Тут важнее не сам факт их наличия, а то, как их отремонтировали.

Сам проект отслеживания истории был запущен только в 2014 году. ДТП, произошедшие раньше, могли в него и не попасть. Портал ГИБДД честно предупреждает, что имеет данные только с начала 2015 года. Однако и после этой даты информация в базу поступала далеко не в полном объеме. Некоторые эпизоды, к удаче продавцов, могут оказаться потерянными. Кроме того, не попадают в базу и аварии, оформленные по европротоколу. Дело в том, что сведения передает только ГИБДД, страховые компании лишним трудом не занимаются. А европротокол как раз и подразумевает, что столкновение прошло мимо автоинспекции — знает о нем только страховая компания, в которую пострадавший обратился за возмещением ущерба. С другой стороны, оформление без вызова ДПС означает, что машина получила минимальные повреждения, а перекрашенные детали при осмотре и так будут заметны. Но все-таки помните, что проверка по электронной базе данных — не панацея.

Количество владельцев по ПТС

Количество владельцев тоже может ни о чем не сказать. Например, одна из проверенных нами машин, согласно отчетам ГИБДД и «Автокода», имела троих хозяев. Но все это одна и та же компания, которая периодически меняла названия. Случается, что автомобиль меняет владельцев-частников чисто формально: по тем или иным причинам его переоформляют на разных членов семьи. Так что в этом случае нужно самому смотреть в ПТС и расспрашивать продавца, по каким причинам это происходило.

Все без исключения системы выдают только даты владения автомобилем. Конкретика с названиями фирм-владельцев и именами хозяев закрыта от посторонних, и это правильно — персональные данные все-таки. Поэтому подробности можно узнать, только взглянув на ПТС машины.

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Сведения о пробеге, как показала наша проверка, передают только операторы техосмотра. То есть ориентиры появляются всего раз в год-два, а для свежей машины в возрасте до трех лет их не будет вовсе. Кроме того, мы все прекрасно знаем, как просто сегодня добыть диагностическую карту неофициальным путем. А проходя техосмотр «по телефону», ничто не мешает владельцу назвать вымышленный, а не реальный пробег. Так что если сразу держать в уме корректировку одометра перед продажей, за несколько лет владения можно обеспечить машине красивое алиби.

Наш эксперимент показал, что страховые компании пока не снабжают системы проверки автомобилей имеющейся у них информацией. А ведь это сделало бы историю большинства машин на вторичном рынке куда более прозрачной на пользу потенциальным покупателям. Видимо, продажа диагностических карт и плач властям о тяжелой доле не оставляют времени для полезной работы.

Страховщики не спешат делиться своими знаниями об автомобильных историях. А ведь в большинстве случаев их информация могла бы выявить скрученный пробег на машине, так как они фотографируют одометр при каждом обращении за возмещением ущерба.

Платная проверка по VIN-номеру

А что платные альтернативы, коих расплодилось великое множество? В зависимости от степени жадности и обещаний они просят за отчет по одному автомобилю от 50 до 400 и более рублей. Правда, самые дорогие сервисы, как один, предлагают «акции» с большими скидками. Мы сделали вид, что купились, и заказали на нескольких сайтах проверки по самой «проблемной» машине. И… никаких откровений о ней не узнали. Те же самые сведения сообщил нам и портал «Автокод» — только бесплатно. Очень сильно сомневаемся, что у коммерческих ресурсов действительно есть какие-то эксклюзивные знания.

Другие сервисы

Если вы не доверяете сайту ГИБДД и «Автокоду», можно самому провести проверку на других порталах по конкретным направлениям. Ресурс Федеральной нотариальной палаты подскажет о нахождении машины в залоге, Федеральной службы судебных приставов — об исполнительных производствах в отношении владельца (нужно указать его полное имя), столичных госуслуг — о факте выдачи разрешения на работу в такси. Чем больше разных баз вы проверите, тем меньше шансов неприятно удивиться после покупки. Но абсолютной полноты информации нигде не гарантируют, так что собственную внимательность при осмотре машины перед покупкой никто не отменял.