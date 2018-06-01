Оформляем аварию по европротоколу: что изменилось с 1 июня?

Большинство россиян не знают, смогут ли они правильно оформить собственную мелкую аварию по европротоколу, хотя действует эта процедура уже давно. А с сегодняшнего дня в ней еще и произошли изменения. Рассказываем, как всё должно происходить.

Важных изменений произошло два. Если раньше получить в качестве выплаты можно было только 50 000 рублей, то теперь — 100 000. Эта мера увеличит количество аварий, попадающих под европротокол. Как следствие снизится нагрузка на экипажи ДПС и протяженность пробок.

Теперь можно составить европротокол, даже если у участников аварии есть разногласия касательно того, кто в ней виноват. Правда, пока это применимо для ограниченного числа ДТП. Дело в том, что хотя бы один автомобиль должен быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС для фиксации факта столкновения и его координат. При несильном ударе автоматика, скорее всего, не сработает. В таком случае можно связаться с оператором вручную, нажав клавишу SOS. Но — не позже 10 минут после инцидента. Со временем должно появиться специальное мобильное приложение РСА. Оно станет альтернативой «эре», обладая защитой от корректировки данных, но пока его нет.

Для аварий с разногласиями изменится форма извещения о ДТП. В пункте 18 на лицевой стороне и в пункте 7 оборотной необходимо упомянуть факт разногласий и уточнить их суть. Кто получит возмещение и в каком размере, в этом случае будет решать суд.