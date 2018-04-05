Страховая компания отказала пострадавшему в компенсации, заподозрив сговор между участниками.

Случилось это в Польше, об инциденте, который произошел с одним из его читателей, рассказало местное издание moto.wp.pl. Мужчина пожаловался, что не может отремонтировать автомобиль, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия, потому что страховая компания отказалась компенсировать ущерб на том основании, что виновник ДТП есть среди его многочисленных друзей на Фейсбуке. Не секрет, что повальное увлечение соцсетями часто приводит к тому, что среди друзей оказываются люди не то что малознакомые, а и вообще посторонние, пришедшие в друзья через «друзей друзей». Это может сыграть злую шутку, так как страховые компании, которые преследуют, понятно, свои интересы, любят покопаться в соцсетях своих клиентов, как вышло в этом случае.

Второй участник происшествия признал себя виновным, аварию оформили по европротоколу, без вызова полиции. Однако в страховой компании усомнились в правдивости слов пострадавшего и обвинили его в попытке вымогательства. И все на том основании, что раз владельцы поврежденных автомобилей знают друг друга, то между ними мог быть сговор.

Случай выглядит странно, но он обозначил новую проблему — при составлении страховой документации менеджеры отслеживают страницы своих клиентов в соцсетях. Польское издание пишет, что таким же образом страховщики ищут в социальных сетях и любителей погонять, и тех, кто тайком занимается извозом на своем автомобиле, а ведь в этих случаях страховка по польским законам должна стоить в несколько раз дороже.

Эксперты говорят, что в данном случае помогли бы фотографии полученных повреждений и местонахождения транспортных средств на проезжей части по отношению друг к другу. Также не помешали бы данные с видеорегистратора или показания независимого свидетеля. Если ничего этого нет, то остается два пути, хотя оба они все равно могут привести к судебному разбирательству. Первый — нужно найти независимого эксперта, который, изучив обстоятельства инцидента, место происшествия и масштаб ущерба, может вынести заключение о правдивости слов пострадавшего. Однако в суде это не станет безусловным доказательством, поскольку суд назначит своего эксперта, который заново внимательно рассмотрит все обстоятельства. Это мнение может как совпасть, так и нет с мнением предыдущего эксперта, но для суда станет единственно верным.

Второй способ — направить письмо страховщику, в котором указать, что поскольку в компенсации отказано, потерпевший вынужден обратиться в прокуратуру, так как, по его мнению, страховая компания обвиняет его в мошенничестве. После расследования прокурора сомнений в том, было столкновение случайным или намеренным, не останется.

Страховые компании очень часто пытаются найти причины, чтобы отказать в выплате. Это, к сожалению, нередкое явление, поэтому всегда следует знать, как вести себя в подобных случаях, и не сдаваться, если правда на вашей стороне. Поэтому при любом, даже незначительном повреждении лучше позвонить в полицию, зарегистрировать дорожный инцидент, тщательно все сфотографировать и позаботиться о контактных данных свидетелей, отмечают эксперты издания.

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