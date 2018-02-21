Можно ли такое нарушение трактовать как-то иначе — например, как проезд на запрещающий сигнал светофора? Попробуем разобраться и оценить риски.

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В ПДД и сопутствующих документах нет разъяснений, что именно считается заездом за стоп-линию. ГИБДД тоже ничего по этому поводу не говорит. Если машина переехала стоп-линию колесами, то сомнений нет — выезд на перекресток налицо. А если передние колеса остановились у линии, а длинный передний свес выступает далеко вперед, что тогда? А если стоп-линии нет вовсе?

Эта недосказанность порождает темные пятна в сознании и оставляет возможности для вариаций трактовки нарушения, определяемого словами «не остановился перед стоп-линией». Закон при этом устанавливает штрафы разных размеров за данное нарушение — от 500 рублей на нерегулируемых перекрестках со знаком 2.5 «Стоп» (п. 12.16 КоАП РФ) до 1000 рублей за проезд стоп-линии перед железнодорожными путями (п. 12.10 КоАП РФ). За пересечение стоп-линии на регулируемом перекрестке придется выложить 800 рублей (п. 12.12.1 КоАП РФ). За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторным нарушение считается, если оно совершено в течение года с момента оплаты прошлого штрафа или с момента окончания срока лишения в/у.

А теперь взгляните на пример штрафной квитанции.

Перекресток оборудован двумя камерами фотофиксации, которые расположены спереди и сзади по ходу движения автомобилей. На штрафной квитанции по две фотографии с каждой из камер, сделанные с интервалом в несколько секунд. На фото видно, что автомобиль проезжает передними колесами стоп-линию по полосе, из которой разрешен только поворот налево. При этом в кадре виден светофор, на котором не горит соответствующая секция со стрелкой.

Проезд стоп-линии определяется по силуэту автомобиля. Причем в солнечную погоду, когда машина отбрасывает тень, риск получить штраф растет. Помните эту историю с ошибочными штрафами за проезд тени по обочине? Аналогичным образом штраф можно схлопотать и за тень, которая пересечет стоп-линию. Если, конечно, производители комплексов фотофиксации до сих пор не обучили камеры отличать тень от машины.

Камера не всегда способна отличить автомобиль от его тени на дороге.

Определить, установлена ли на перекрестке камера, которая отслеживает выезд за стоп-линию, можно по информационной табличке 8.23, обязательной к установке перед стационарными камерами фото- и видеофиксации. То есть, подъезжая к перекрестку или переезду, водитель может визуально определить наличие такой камеры и остановиться перед стоп-линией с запасом. Ничто ему не мешает так сделать.

Можно ли нарушение «не остановился перед стоп-линией» трактовать как проезд на запрещающий сигнал или остановку на перекрестке? Формально — нет. Пункт 6.13 ПДД гласит:

При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии:



на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;

перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4 Правил;

в других местах — перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.

Рассмотрим возможные варианты развития событий.

Ситуация первая

Стоп-линию контролирует камера. В этом случае за подобное нарушение вам грозит стандартный штраф (800 рублей на регулируемых перекрестках). Только учтите, что камера многофункциональная и отслеживает поведение транспорта на всем перекрестке. Соответственно, если вы минуете перекресток на запрещающий сигнал светофора, камера сможет инкриминировать вам проезд на красный. Штраф за такое нарушение, кстати, не особо отличается от «стоп-линии» — 1000 рублей.

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Ситуация вторая

Стоп-линию контролирует инспектор ГИБДД. Вне зависимости от правил и законов формулировка вашего нарушения здесь определяется только фантазией и служебным рвением конкретного инспектора. В теории инспектор может наказать вас и за проезд на красный. Доказать свою невиновность, правда, в таком случае будет нелегко. Но, положа руку на сердце, много ли мы вообще видим гаишников, «пасущих» именно стоп-линии? Нерентабельное же занятие. Если только в вашем конкретном случае это не повторное нарушение.

Ситуация третья

Стоп-линию никто не контролирует, кроме вашей совести. Это самый распространенный вариант. Как бы вы ни расположили автомобиль, вас никто не оштрафует. Крайне маловероятно, что законопослушные граждане станут фиксировать факт нарушения вами правила «стоп-линии» и отправлять сведения в прокуратуру. До такого уровня сознательности нам еще очень далеко.

Штрафы за это нарушение направлены не только на укрепление дисциплины, но и на повышение безопасности. Помните, что, выезжая за стоп-линию, вы, как правило, создаете помехи пешеходам. К тому же можете перекрыть обзор водителю в соседнем ряду. Он не увидит сигнал светофора или транспорт, двигающийся в поперечном направлении на затухающий желтый сигнал светофора. А это уже опасно. Так что уважайте себя и окружающих вас на дороге людей.