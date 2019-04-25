При определенных условиях машина может «поскользнуться» не только зимой, но и в теплую погоду. Главное в такой ситуации — не дергать рулем.

Чего бояться на скользкой дороге?

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На скользкой дороге увеличивается тормозной путь . Кроме того, автомобиль может угодить в занос — так называют боковое скольжение задней оси автомобиля в повороте, превышающее боковое скольжение передней оси. При этом автомобиль доворачивается в сторону предполагаемого поворота больше, чем это нужно для прохождения изгиба дороги. Такому явлению чаще подвержены заднеприводные автомобили. Метод борьбы с заносом и на передне-, и на заднеприводных автомобилях — поворот рулевого колеса в сторону заноса. При этом на заднем приводе следует уменьшить подачу топлива в двигатель, а на переднем — немного увеличить.

Передний привод более подвержен сносу передней оси. Это явление, когда автомобиль неохотно входит в поворот, стремясь распрямить траекторию. Передние колеса соскальзывают наружу поворота. Целесообразно несколько уменьшить подачу топлива в двигатель, но ни в коем случае не поворачивать управляемые колеса на еще больший угол. Полезно даже немного «отвернуть» руль назад.

Полноприводный автомобиль в повороте также способен доставить неискушенному водителю неприятные ощущения. Хорошо, если автомобиль оборудован электронной системой стабилизации курсовой устойчивости, а если нет, то будьте осторожны — полный привод коварен. Лучший метод борьбы и с заносом, и со сносом —это заблаговременно снизить скорость перед поворотом.

Откуда берется скользкая дорога?

Дорогу можно считать скользкой, когда коэффициент сцепления шин с покрытием ниже, чем среднестатистический. У каждого времени года он свой. Начнем мы, конечно, с королевы скользких дорог — зимы, которая хоть и закончилась, согласно календарю, но еще успеет попортить нервы водителям в северных регионах страны.

Зима

Тут все элементарно: любая вода, попавшая на дорогу, превращается в лед. Причем это может быть и поток воды из прорвавшейся канализации, и дождь, и подтаявший за день снег, который в холодную ночь превратился в лед. Но не только лед опасен на зимней дороге. Сочетание снегопада, отрицательной температуры воздуха и интенсивного движения машин может приводить к тому, что верхний слой укатанного снега становится очень скользким. Раннее срабатывание AБС даже при небольшом нажатии на педаль тормоза свидетельствует о том, что покрытие очень скользкое.

Ледяной дождь зимой для автомобилиста опаснее всего.

Наиболее скользкие участки зимой:

Последние метры перед светофором или знаком «Уступите дорогу». Здесь все водители тормозят и раскатывают снег в лед.

Остановки общественного транспорта. Тяжелые машины своими широченными колесами укатывают снег, многократно тормозят и разгоняются.

Мосты и эстакады. Здесь чаще всего вода замерзает раньше, чем на других участках дороги, потому что пролеты интенсивнее обдуваются холодным воздухом.

Участки перед «лежачими полицейскими» и после них «раскатаны» гораздо больше, чем остальная дорога.

Перед пешеходными переходами тоже очень часто тормозят и раскатывают снег в лед.

Перед поворотами, на спусках водители часто притормаживают и делают дорогу более скользкой.

Пробуксовка на подъемах делает покрытие более скользким.

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Чтобы выжить на зимних дорогах, нужно сделать две вещи: правильно подготовиться и спокойно, вдумчиво преодолевать скользкую зимнюю дорогу.

Подготовка подразумевает не только своевременную установку зимних шин на свой автомобиль, но и правильное поведение в первые «гололедные» дни. Нужно забыть о спешке, об амбициях на дороге и ехать максимально равномерно. Даже если в вашем распоряжении мощный автомобиль с полным приводом, кучей систем безопасности и шикарной зимней резиной. Навыки зимнего вождения за время теплого сезона утрачиваются. Нужно время, чтобы они к вам вернулись. Помните, что полноприводник разгоняется лучше других машин, но тормозит совершенно так же, как все. Ведь при торможении у любого автомобиля работают все 4 колеса.

Ну а когда зима будет, что называется, в разгаре, просто помните о тех участках на дороге, где обычно очень скользко. Именно там следует быть вдвойне осторожнее и внимательнее за рулем.

Весна

Если вы ездите с севера на юг и обратно на дальние расстояния, то не торопитесь менять зимнюю резину на летнюю сразу с наступлением календарной весны. Да, в крупных городах на дорогах уже не встретить признаков зимы, но на трассе вас еще могут подстерегать опасные участки. Лучше лишнюю неделю поцокать по дорогам шипами, чем несколько недель ждать машину из кузовного ремонта после даже небольшой аварии.

А еще весной дорога может стать очень скользкой в следующих ситуациях:

Тающие по бокам от дороги сугробы способствуют образованию глубоких луж, и — здравствуй, аквапланирование. Колеса буквально всплывают на толстом слое воды, теряя сцепление с дорогой. И никакие системы ESP не помогут вернуть контроль над «глиссирующим» автомобилем. Совет один — перед лужами заблаговременно снижайте скорость.

Весной на полях начинаются сельхозработы. Тракторы и грузовики, выезжающие на дорогу оставляют за собой скользкий след из глины или чернозема. Особенно опасны такие следы в поворотах. Совет прежний — снижайте скорость.

Сельхозтехника часто оставляет за собой скользкий след. Кроме опасности угодить в занос можно еще и колесо повредить, если на высокой скорости наехать на крупный кусок чернозема, вывалившийся из протектора тракторной покрышки.

Лето

Лето, казалось бы, время года, когда о скользких дорогах можно забыть. Но это не так. Надо помнить о некоторых особенностях.

В сильную жару на поверхности асфальта вытапливается слой полужидкого битума, который может оказаться очень скользким.

Ремонт и укладка нового асфальта происходит преимущественно летом, а свежеуложенный асфальт обладает невысоким коэффициентом трения.

Большегрузы продавливают в размягчившемся от жары дорожном покрытии глубокие колеи. Начинается обильный летний дождь, и вот уже в колеях 5–10 см воды. Если заехать в такую колею только левыми или только правыми колеса на большой скорости, автомобиль может занести.

Если скорость слишком велика, то от эффекта аквапланирования не уберегут даже новые дорогие шины.

И снова универсальный совет: не торопиться, сбавить скорость до безопасной и только затем преодолевать очередную «засаду».

Осень

Туман осенью — привычное дело. Асфальт при этом становится влажным и скользким. А еще осенью чаще идут дожди, которые делают мокрой не только дорогу, но и обочину. И снова на дороге оказывается много грязи. Но есть еще одна неприятность, характерная, скорее, для городских дорог. За короткий промежуток времени с деревьев опадают листья, порой застилая всю проезжую часть. А листва весьма скользкая субстанция. Проезжая по участкам дороги, присыпанным листвой, будьте предельно внимательны и осторожны.

По опавшей листве можно проскользить едва ли не дальше, чем по льду.

Круг замкнулся, пора думать о зимней резине. Кстати, глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм.

Всесезонный совет

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Чаще всего обычному водителю для предотвращения аварийной ситуации следует тормозить. Об этом же однозначно говорят и Правила дорожного движения. Поэтому самый главный совет в экстремальной ситуации на любой дороге — ПРОБУЙТЕ ТОРМОЗИТЬ.

Если дорожные условия изменились, первым делом следует оценить качество сцепления шин с асфальтом. Выберите прямой и хорошо просматриваемый участок дороги, на котором нет встречного и попутного транспорта позади вас, припаркованных автомобилей, пешеходов поблизости, и попробуйте интенсивно затормозить. Если система ABS не застрекочет, значит сцепление с дорогой хорошее и можно продолжать ехать в прежнем темпе. В противном случае лучше сбавить скорость. И помните, что дорога может стать скользкой в любой момент: при изменении погоды, при изменении цвета асфальта, при изменении характера бликов на дороге от встречных фар в темное время суток.

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Недаром древние говорили: «Предупрежден — значит вооружен». Я постарался напомнить вам обо всех ситуациях, когда дорога под колесами вашего автомобиля более скользкая, чем обычно. Уберечься от неприятностей в таких трудных условиях можно. Главное, сохранять спокойствие и не совершать резких движений рулем. А еще помните, что очень многое зависит от состояния и качества шин.