Автовладельцы часто выбирают шины, руководствуясь принципом: «Протектор красивый — будет хорошо держать дорогу, надо брать!» В большинстве случаев такая зависимость действительно есть, но истинная причина хороших характеристик шины кроется в основном в другом.

«Хорошо летать могут только красивые самолеты».

Авиаконструктор А.Н. Туполев

Для начала разберемся, какие бывают типы протектора шин и за что конкретно отвечают его элементы.

Зимние шины

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Солидные производители выводят на рынок полную линейку зимних типов шин. У них присутствуют шипованные и нешипованные модели, шины для мягкой «европейской» зимы и для суровых морозов. Используются направленные и ненаправленные, симметричные и асимметричные рисунки протектора.

Разберем, как именно работают те или иные конструктивные решения, на примере продукции одного из самых именитых производителя шин в мире — компании Continental.

Шипованные

Шипованные шины применяют в регионах, где часто встречаются обледенелые дороги или где приходится ездить по укатанному снегу. Шипы обеспечивают хорошее сцепление шины с ледяной или плотно укатанной снежной поверхностью за счет прокалывания слоя и механического зацепления шипа подобно тому, как шестеренка зацепляется за зубчатую рейку.

Раньше шипы на шину устанавливали всего в несколько рядов, так, что проскользившая шина оставляла всего 4–6 канавок от шипов на льду. Но у современных покрышек шипы расположены по куда более сложной схеме и количество «царапин» на льду может составлять 16–20 штук. Некоторые производители применяют шипы разных типов на одной шине — в зависимости от места их установки в протекторе.

Так выглядит современная шипованная шина с направленным рисунком протектора. В данном случае производитель применил многорядную ошиповку. При этом часть шипов работает преимущественно на обеспечение продольного сцепления с дорогой, а другая часть участвует в передаче и боковых, и продольных усилий.

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Направленный рисунок протектора образует большое количество водоотводящих канавок, имеющих форму буквы V, которые уложены в направлении движения. Соответственно, вода или мокрый снег максимально эффективно отводятся от центра шины к ее краям. К недостаткам направленного протектора можно отнести несколько больший шум, издаваемый колесам при движении. При сезонной переобувке надо проследить, чтобы колеса были ориентированы правильно, установить их в соответствии со стрелками, указывающими направление вращения шин.

Есть и другие способы улучшить сцепление с дорогой. К примеру, при создании шин IceContact™ 3 больших размеров (от 17 дюймов) производитель применил еще одну инновацию. Корпус шипа изготовлен из резины. Парадокс? Нет. Просто хорошо подобранная, достаточно плотная резина, с одной стороны, очень хорошо удерживает металлическую часть шипа и вместе с тем обладает отличным «сродством» с материалом, из которого изготовлена сама шина. Такая технология получила название ContiFlexStud™. Шум от таких шипов несколько ниже, чем от обычных. Да и к дорожному покрытию шины с такой конструкцией шипов относятся бережнее. И ходят такие шипы дольше, чем обычные.

Благодаря эластичному резиновому корпусу шипа, который повторяет рельеф поверхности дороги, его закаленный металлический штифт глубже проникает в лед.

«Обычные шипы не способны полностью проникнуть в лед на дороге, потому что им мешает жесткое алюминиевое тело. Наши обрезиненные шипы ContiFlexStuds позволяют твердосплавным наконечникам глубже вонзаться в лед. В результате каждый из этих новых шипов обеспечивает примерно на 7% большее сцепление со льдом, а это означает серьезный прорыв в сфере активной безопасности», — говорит глава отдела разработки зимних шин компании Continental Марко Джеллингс.

Нешипованные

Трудно представить себе высокоскоростной спортивный автомобиль, скребущий асфальт шипами. На таких машинах зачастую выезжают «в охотку», когда зимние дороги немного подсыхают. Для подобных условий в линейке хорошего производителя найдутся нешипованные шины, или так называемые «липучки».

Высокоскоростная нешипованная зимняя шина Continental WinterContact™ TS 860 S

На примере этой шины разберем сразу несколько конструктивных особенностей. Широкие продольные канавки протектора хорошо отводят снежно-водяную кашу, предотвращая слэшпленинг — «всплывание» колеса при быстром движении, вплоть до полной потери контакта с дорогой из-за образовавшегося между ними клина из снежно-водяной каши. А еще такие продольные канавки способствуют хорошей курсовой устойчивости. Поперечные канавки, наоборот, относительно узкие — это обеспечивает достаточную жесткость блоков протектора и как следствие более эффективное торможение. Крупные блоки во внешней плечевой зоне увеличивают пятно контакта, что особенно важно при маневрировании. А еще вы, конечно, заметили асимметричный рисунок протектора.

Современная нешипованная шина Continental VikingContact™ 7. Особенность этой шины — в трехмерных трапециевидных ламелях. Они значительно улучшают тяговые и тормозные характеристики шины. Как именно они работают — хорошо видно на рисунке.

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Шинам с асимметричным протектором свойственна хорошая управляемость и устойчивость на высоких скоростях.

Идеология асимметричного протектора заключается в разделении всей ширины протектора на внешнюю сторону и внутреннюю. При этом каждая из сторон отвечает за разные качества шины. Элементы протектора на внешней стороне выполнены из более жесткой резины. При этом протекторные блоки обычно более крупные. Это необходимо, чтобы внешняя сторона шины лучше противодействовала деформации при энергичном маневрировании на высоких скоростях. Внутренние блоки протектора выполнены из резины помягче, а количество водо- и снегоотводящих канавок в этой зоне больше. Быстрый отвод воды или снега особенно важен для высокоскоростных шин. Кроме того, мягкая сторона протектора шины повышает комфортность езды.

Совет ЗР:

При выборе типа зимних шин во многом приходится ориентироваться на большинство. Ведь, согласитесь, если большинство автомобилей в регионе снабжено шипами, то и при покупке шин для своей машины лучше выбрать такие же. Ну, чтобы обеспечить себе сопоставимый тормозной путь и никого не «догнать». Таков, например, Московский регион. Большинство здесь ездит на шипованной резине, и это подтверждает статистика продаж. А вот на всем Дальнем Востоке нашей страны, наоборот, предпочитают «липучки». Да и в целом для регионов, в которых оттепели довольно часты, зимой целесообразно применять нешипованные шины.

Всесезонные шины

Всесезонные шины должны обеспечивать безопасность и высокую экономичность круглый год. К примеру, в протекторе шин AllSeasonContact™содержится специальные полимерные материалы и двуокись кремния для лучшего сцепления с зимними дорогами. Явно выраженный направленный рисунок протектора хорошо отводит снежно-водяную кашу зимой и предотвращает аквапланирование летом.

Современная всесезонная шина AllSeasonContact™ с направленным рисунком протектора.

Совет ЗР:

Решение приобрести «всесезонки» во многом компромиссное. Но есть в России столь теплые регионы, где применение таких шин оправданно. На них можно ездить с начала осени и до конца весны. Ну а на лето — переобувать машину в летние шины (при желании). Весной и осенью к преимуществам всесезонных шин можно отнести несколько лучшую проходимость по скользким грунтовым дорогам, чем у летних шин. Темп износа на «теплых» (выше 0 градусов) дорогах далеко не так велик, как у зимних шин, из-за более твердых протекторных смесей. А вот жителям северных округов можно использовать всесезонные шины с начала весны и до конца осени. Такие шины хорошо «гребут» по грязи. Ну а к зиме можно их заменить на зимние шины.

Летние шины

Летом скорости выше, чем зимой. Но требования к летним шинам предъявляются почти такие же, как и к зимним: высокое сцепление с дорожным покрытием, низкий уровень шума, топливная экономичность.

У шины EcoContact™ 6 особый упор сделан на максимальную топливную экономичность.

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В шине EcoContact™ 6 использована резиновая смесь с кремнеземными наполнителями Green Chili™ 2.0. У такой смеси сила внутреннего трения частиц наполнителя и полимеров меньше, чем в традиционных резиновых смесях.

Для скоростных автомобилей создают особые летние шины. В таких покрышках Continental применяется фирменная резиновая смесь Black Chili. Она обеспечивает максимальное сцепление с дорогой за счет применения частиц сажи наноразмера. Эта технология позволяют протектору шины значительно быстрее деформироваться, принимая форму поверхности дороги и тем самым улучшая сцепление. Крупные блоки протектора обеспечивают точность руления и высокую поперечную устойчивость в поворотах. Центральная дорожка шины, окруженная широкими канавками, способствует прекрасной курсовой устойчивости.

Шины SportContact™ 6 обеспечивает стабильность на высоких скоростях — вплоть до 350 км/ч.

В нашей стране значительную часть автопарка составляют компактные автомобили с 13–14 дюймовыми колесами. Для их владельцев важны долговечность шины, короткий тормозной путь на сухой и мокрой дороге, да и проходимость по грунтовке не помешает. Вот как выглядит рисунок протектора у шин с такими характеристиками:

Для массового покупателя предназначены относительно недорогие шины ContiEcoContact™ 3. Эта шина доступна именно в небольших размерах. Значительный размер канавок между блоками протектора улучшает проходимость благодаря лучшей самоочистке. На примере этих разноплановых шин видно, что отличные эксплуатационные качества шин идут в ногу с очень симпатичными рисунками протектора. Тесты, проведенные журналом «За рулем», подтверждают, что шины, занимающие призовые места, всегда обладают привлекательным рисунком протектора. Но надо не забывать и о технической стороне вопроса. К примеру, летние шины с широкими продольными канавками хорошо отводят воду, а значит на таких покрышках будет комфортно передвигаться в дождливую погоду. А вот направленный и симметричный рисунок протектора встречается в линейке именитых производителей все реже. Вероятно, такой тип протектора со временем останется лишь в бюджетном сегменте. В случае с более дорогими покрышками рисунок протектора все замысловатее, чаще направленный и асимметричный — это делает шину эффективнее, особенно при движении на высоких скоростях.

На примере этих разноплановых шин видно, что отличные эксплуатационные качества шин идут в ногу с очень симпатичными рисунками протектора. Тесты, проведенные «За рулем», подтверждают, что шины, занимающие призовые места, всегда обладают привлекательным рисунком протектора. Но надо не забывать и о технической стороне вопроса. К примеру, летние шины с широкими продольными канавками хорошо отводят воду, а значит на таких покрышках будет комфортно передвигаться в дождливую погоду. А вот направленный и симметричный рисунок протектора встречается в линейке именитых производителей все реже. Вероятно, такой тип протектора со временем останется лишь в бюджетном сегменте. В случае с более дорогими покрышками рисунок протектора все замысловатее, чаще направленный и асимметричный — это делает шину эффективнее, особенно при движении на высоких скоростях.