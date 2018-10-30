Выбираем нешипованные шины для машин гольф-класса. Китайцы приятно удивили

Тест десяти комплектов фрикционных шин размерностью 205/55 R16 преподнес неожиданно много сюрпризов — в шинном мире наступают новые времена!

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Шины этой размерности подходят всем автомобилям гольф-класса, поэтому и ассортимент колоссальный — на любой вкус и кошелек. Самые дешевые в нашем тесте — китайские Triangle Snowlink PL01: в среднем по 3630 рублей за штуку. На боковине отформована надпись: Engineered in Finland («Разработано в Финляндии») — неплохой маркетинговый ход с прицелом на то, чтобы прикрыть менее привлекательный штамп Made in China.

Процентов на двадцать дороже обойдутся настоящие японские шины Nitto SN2. Две шины средней ценовой категории, но разного происхождения — финский Nordman RS2 российского производства и чистокровный «японец» Toyo Observe GSi‑5.

Из «топов» дешевле пяти тысяч за колесо можно купить только Goodyear UltraGrip Ice 2. Почти за те же деньги продается японский Dunlop Winter Maxx WM02. Еще больше просят за Pirelli Ice Zero FR и Bridgestone Blizzak VRX. К слову, Pirelli Ice Zero FR — фактически новая шина, пускай и с прежним названием. Рисунок протектора схож, но рабочая ширина профиля увеличена, а главное — обновился состав резиновой смеси (по заверению производителя, характеристики шины на снегу и льду улучшены, причем без ущерба для «асфальтовых» свойств).

Самые дорогие шины на нашем тесте — новинки этого сезона Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7.

На северном дне

На севере Швеции, в провинции Норрботтен (в переводе со шведского — Северное Дно), расположен полигон компании Continental, на котором созданы все условия для тестирования зимних шин. Во второй половине января стояла стабильная погода без оттепелей и сильных морозов. Температура воздуха колебалась от —14 до —7 °C.

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Перед тестами проверяем твердость резиновой смеси протектора — для фрикционных шин это один из важнейших показателей. Чем мягче протектор, тем лучше он будет работать на льду, но хуже — на асфальте.

Из общего ряда всех участников с твердостью 48–53 единицы по Шору выбиваются Pirelli и Triangle. Первые о‑о‑очень мягкие — лишь 42 единицы. Готовы бить рекорды на льду, но на асфальте после нескольких торможений велик риск стереть протектор до нуля. Triangle, наоборот, очень жесткий: 58 единиц. Близки к европейским фрикционкам.

Начинаем с ледовых упражнений — пока с неба не сыплет снег. Фрикционные шины больше, чем «шиповки», чувствительны к чистоте покрытия: снежинки на льду работают как микрогорошины, заставляя покрышки поскальзываться.

По разному льду

Время разгона, дистанцию торможения, а также время прохождения ледового круга мы замеряем на гладком озерном льду, который шинники называют натуральным.

Комбинированный тест «разгон-торможение» начинаем на тестовом Гольфе с измерительной аппаратурой на основе GPS. Сначала испытатель разгоняет машину до скорости 25 км/ч, затем бьет что есть силы по педали тормоза. Измерительный комплекс записывает время разгона от 0 до 20 км/ч, а после сразу же фиксирует величину тормозного пути со скорости 20 км/ч до 5 км/ч. На каждый комплект шин приходится по восемь-десять замеров, чтобы минимизировать отклонения. Работать начинаем с базовых шин, именуемых «печкой»; заезды на них повторяем через каждые три-четыре тестовых комплекта. Это необходимо, чтобы оценить, как изменяется состояние покрытия в ходе теста. Фрикционные шины лед, как правило, раскатывают, потому к концу дня тормозные пути увеличиваются.

Перепад высот на ледовой или снежной трассе дает экспертам дополнительную информацию для оценки управляемости и незабываемые эмоции.

Насколько коварен лед! Лучшие в разгоне — шины Continental, а в торможении — Nordman! А мы-то ждали рекордов от Pirelli с их мягким протектором. Впрочем, в обоих упражнениях «итальянцы» показали второй результат. Самыми слабыми в продольном сцеплении оказались «японцы»: на разгоне — Toyo, в торможении — Bridgestone.

Ледовый круг катаем по такой схеме: нарезаем по 12–15 кругов на каждом комплекте шин, отбирая для зачета лучшее повторяемое время.

Самое хорошее поперечное сцепление — у Pirelli: мягкий протектор сделал свое дело! Худшее — у наиболее жестких шин Triangle. На них Golf почти на 11% медленнее. Рисунок протектора тоже вносит свою лепту в результат, но на поперечное сцепление на гладком озерном льду больше всего влияет именно твердость протектора.

Сверхмягкий протектор Pirelli вызвал немало споров о том, что с ним будет на асфальте. Тесты отмели все сомнения: мягкий компаунд на твердом покрытии показал себя достойно.

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В это же время другой Golf с полностью отключаемой системой стабилизации (ESP) уже утюжит ледовую трассу управляемости. Она расположена на склоне, что позволяет оценить поведение машины как при разгрузке задней оси (движение вниз под уклон), так и при недогруженных передних колесах (вверх по склону). Этот лед шинники называют искусственным, потому что он залит на земле. К тому же сильно поцарапан шинами с высоко торчащими спортивными шипами. На таком грубом покрытии рисунок протектора играет более значимую роль, чем на гладком.

Без приключений не обошлось. При проезде ходовой «эски» у Гольфа, обутого в шины Nitto, задние колеса резко сорвались в скольжение и полностью потеряли сцепление. Водителю удалось упереться в сугроб задним бампером и, сделав оборот на 360 градусов, вернуть машину на первоначальную траекторию. Примечательно, что срыв произошел при движении вверх по склону, когда задние колеса были максимально нагружены.

Шины Nitto заработали самый низкий балл по управляемости на льду — за склонность к избыточной поворачиваемости, резкий срыв в занос и значительную потерю сцепления в скольжении. А выше других (8,5 балла) мы оценили шины Nokian: четкие реакции сохраняются даже в скольжениях, что большая редкость для фрикционных шин.

Звание самых хулиганских испытатели присвоили шинам Nordman: они позволяют контролировать машину даже в размашистых скольжениях. Единственная претензия к ним — необходимость вращать руль на чуть бóльшие углы.

Снежный сериал

Замеры времени разгона и тормозного пути на снегу проводим на огромном плато. Размеры его много больше, чем у замерзшего озера, потому верхнюю планку скорости поднимаем до 40 км/ч. На каждом комплекте шин, как и на льду, делаем по десятку замеров, а через три тестовых комплекта возвращаемся к базовым шинам, отслеживая, как изменились сцепные свойства покрытия.

Самый быстрый разгон Golf показывает на шинах Continental и Pirelli — 6,3 секунды. Медленнее всех — Nitto: отставание на 8% от лидера.

В торможении Pirelli удерживает лидерство (16,3 м), правда, на пару с Гудиером. Аутсайдер — Bridgestone, хотя слабым результат не назовешь — разница с лидерами составляет лишь 5,5%.

Сюрприз Трайангла

Покончив с замерами, седлаем красный Golf с полностью отключаемой ESP и направляемся на снежную трассу оценки управляемости. Это классная дорожка, изобилующая поворотами разной кривизны, спусками и подъемами, позволяющими дополнительно проверить, как ведут себя шины при изменении прижимной силы.

На тестовом Гольфе специальная программа позволяет полностью отключить ESP через традиционное меню.

Два эксперта, сменяя друг друга, оценивают поведение Гольфа в двух режимах. Первый — сдержанный, с аккуратным «облизыванием» поворотов в начальной фазе скольжения, чтобы оценить удобство и надежность управления. Второй — драйверский, с размашистыми скольжениями и брызгами снега из-под колес, в котором получаешь максимум удовольствия от вождения.

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В мягком режиме больше других понравились Pirelli и Dunlop. Обе обеспечивают «классическое» переднеприводное поведение без намека на занос задней оси. Если незначительно перебрать со скоростью, машина мягко и плавно всем «телом» распрямляет траекторию.

Хуже остальных повел себя Bridgestone. На этих шинах реакции Гольфа сильно зависят от качества покрытия и профиля дороги, что вселяет неуверенность даже на ровных участках. В поворотах машина рыскает из сноса в занос, заставляя водителя постоянно работать рулем. При этом получается задавать лишь примерное направление, а не точную траекторию.

При драйверской езде расклад иной. Максимум удовольствия доставляют шины Nokian, которые даже в скольжениях позволяют управлять машиной как поворотами руля, так и изменением подачи топлива. ­Причем тягой менять траекторию удается быстрее и точнее.

Антиподы финским шинам — Bridgestone и Nitto, боящиеся скольжений как огня. На «бридже» при переходе в скольжения значительно увеличиваются углы поворота баранки, ухудшаются реакции, информативность, ощутимо падает сцепление. Поведение Гольфа становится еще менее прогнозируемым, чем при обычной езде, бороться с машиной приходится больше. Шины Nitto напрягли ранним и непонятным переходом в скольжения, снижением сцепления и невозможностью управлять автомобилем. Удержать его на дуге в проскальзывании можно лишь опережающими, угадывающими действиями.

Но больше всего нас потрясли китайские шины Triangle. Мы не ждали от них прорыва, посчитав резину очень уж жесткой для фрикционок скандинавского направления. Оказалось, всё не так плохо! Порадовал плотный, информативный руль и довольно четкие реакции. Разве что скольжения возникают не так плавно, как хотелось бы. Еще больше эти шины удивили при активной езде. Если не проваливаться в глубокие скольжения и мягко работать рулем, обутый в них Golf хорошо управляется. Даже на изменение тяги реагирует адекватно. «Азиаты» на такое обычно не способны.

Снег не преграда

Напоследок оцениваем курсовую устойчивость на высокой скорости, поведение машины при резкой смене полосы движения и способность преодолевать снежную целину.

Прямолинейность движения и поведение Гольфа при мягком перестроении оцениваем на скорости 100 км/ч. Самый высокий балл зарабатывают шины Nokian, Nordman и Pirelli: автомобиль радует четким, информативным «нулем» и адекватными реакциями при корректировке направления движения. Сложнее всего держать прямую и подправлять курс на шинах Bridgestone: широкий «ноль», задержки в реакциях на действия рулем, автомобиль проявляет склонность к подруливанию задней оси.

Смена полосы движения — маневр, который автомобилисты выполняют часто, на любых покрытиях и не всегда удачно. В этом упражнении Golf наиболее уверенно ведет себя на шинах Continental и Nokian: в пределе возникает мягкий занос, требующий корректировки. Самые опасные для подобного маневра — шины Bridgestone и Toyo. Для первых характерен широкий и нестабильный баланс управляемости — в пределе Golf срывается то в снос, значительно распрямляя траекторию, то в глубокий занос, сильно закручиваясь. А на шинах Toyo автомобиль на предельной скорости маневра резко уходит в прогрессирующий занос, требуя от водителя незамедлительных действий, иначе неизбежен разворот.

Колесные болты затягиваем по схеме и динамометрическим ключом, чтобы обеспечить правильный момент затяжки.

Даже в городах с хорошо очищаемыми основными улицами и дорогами засыпанная снегом парковка — настоящее испытание для водителя и автомобиля. Порой 50–100 метров выезда на дорогу, заметенных ночным снегопадом, становятся непреодолимым препятствием. И помочь тут могут лишь такие шины, которым сугробы не страшны. Победителем теста на проходимость стали шины Nokian — уверенно гребут хоть вперед, хоть назад в любых режимах. Чуть скромнее, но всё равно очень уверенно помогают преодолеть сугробы китайские Triangle. Чуть более низкий балл заработали Continental, Dunlop, Goodyear и Pirelli. Нелюбовь к сугробам показали шины Toyo: на них Golf стартует неохотно, зарываясь в снег, и неуверенно двигается задним ходом.

Сложнее всего оценивать управляемость на снежной трассе, когда солнце прячется за тучами. Дорога сливается с боковыми сугробами, и направление движения в белой пелене приходится определять на ощупь.

Переоценка ценностей

Промежуточные итоги буквально рушат давно сложившуюся иерархию зимних шин. В «белых» тестах, то есть на снегу и льду, первое место занимает… Pirelli. Извечные лидеры Nokian и Continental так увлеклись борьбой за победу, что проморгали неявного конкурента. Continental пробился только на второе место. А шины Nokian оказались пусть на самую малость, но все же слабее ­своего бюджетного бренда Nordman!

Практически в середине списка расположились Goodyear и Dunlop. А на седьмой позиции — китайский Triangle, обогнавший трех коренных «японцев»: Toyo, Nitto и Bridgestone. Мало того, именитый «бридж» оказался позади всех. Интересно, столь необычный расклад носит временный характер или наступает серьезный передел власти?

Проверка асфальтом

На полигон АВТОВАЗа мы выбрались, когда сошел снег и дороги подсохли: открываем серию асфальтовых тестов! Первым делом оцениваем курсовую устойчивость. Скорость, судя по данным на мониторе мерительного комплекса GPS, - 130 км/ч.

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Самое четкое поведение Гольфа обеспечивают шины Bridgestone и Triangle: в чем-то сравнимо с ездой на летних покрышках. Самые «рыхлые» — Goodyear, Nordman и Toyo. Из-за мягкого протектора появляется широкий «ноль» у руля, задержки в реакциях, увеличенные углы поворота баранки при корректировке курса, недостаточная информативность. Goodyear и Toyo придают машине склонность к подруливанию задней оси, а Nordman рождает ощущение, что тяги в рулевом управлении резиновые. Оценка у всех одинаковая — шесть баллов. Удивительно, но сверхмягкие Pirelli отметились лишь легкими задержками в реакциях и слегка увеличенными углами поворота баранки.

Прогретые автомобиль и шины готовы к оценке сопротивления качению. Замеры проводим в обоих направлениях двухкилометрового горизонтального участка дороги, чтобы исключить влияние даже небольшого ветерка. Во время замеров эксперты предварительно оценивают шум и плавность хода на высокой скорости. Окончательные оценки выставляют после проездов по служебным дорогам полигона, имитирующим разбитые российские шоссе.

В наших тестах уже много лет в этом упражнении лучшие результаты показывает Nokian. Никаких изменений не произошло и на этот раз: Nokian и ее бюджетная марка Nordman завоевывают звание самых экономичных шин. Впрочем, разница с остальными участниками минимальна — 100 грамм топлива на сотню в обоих скоростных режимах. Ни о чём.

Каждое утро еще до приезда испытателей трактор расчищает все трассы и подъездные дороги полигона.

Последний рывок

Мы поскакали по трещинам и дорожным ямам, попрыгали по вспученным асфальтовым швам — и вот вердикт касательно плавности хода и шумности.

Тише всех катятся Continental и Toyo, а самый громкий — Dunlop, посвистывающий на гладком асфальте и гудящий на зернистом. Toyo в гордом одиночестве лидирует в плавности хода, заработав звание самых комфортных шин. А наиболее жесткими оказались шины Triangle, передающие на кузов толчки и вибрации от всех дорожных неровностей.

Тормозные свойства на сухом и мокром покрытиях оцениваем на тестовых участках, зачищенных от дорожной пыли десятикратным торможением на «транспортных» шинах. По мокрому тормозим с 60 до 5 км/ч, по сухому — с 80 до 5 км/ч, тщательно остужая тормоза перед каждым зачетным тормо­жением.

Лучший результат (18,9 м) на мокром покрытии — у Pirelli. Примечательно, что даже после серии торможений эти необычно мягкие шины выглядят как новые: никакого намека на износ протектора! Позади всех — Toyo (22,8 м) вместе с Nitto (22,7 м).

А на сухом покрытии самый короткий тормозной путь у Гольфа получился на Бриджстоуне — 29,2 метра. На шинах Nitto тормозной путь вырос до 33 метров!

В итоговом «черном» зачете никаких серьезных перестановок нет — как и в прошлые годы, победил Continental. Шины Pirelli, несмотря на очень мягкий протектор, заняли второе место, отодвинув Nokian на третью строчку. В середине расположилась плотная группа: Bridgestone, Triangle и Goodyear. Менее уверенно чувствуют себя на асфальте Dunlop и Nordman. Замыкающие — Nitto и Toyo.

Для полноценной оценки проходимости требуется свежевыпавший рыхлый снег глубиной примерно 20 см.

Результаты испытаний

10 место 9 место 8 место Сумма баллов, набранных в тесте 853 860 863 Марка, модель Nitto SN2 Toyo Observe GSi-5

Bridgestone Blizzak VRX

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 4390 4580 5810 Качество/цена* 0,19 0,19 0,15 Страна изготовления Япония Япония Япония Индекс нагрузки и скорости 91Q 94Q 91S Глубина рисунка по ширине, мм 8,9–9,1 9,1–9,2 8,1–91 Твердость резины по Шору, ед. 52 53 53 Масса шины, кг 9,92 9,95 10,68 Плюсы Проходимость выше среднего; среднее торможение на снегу; удовлетворительная курсовая устойчивость Самая комфортная; среднее торможение на льду и снегу; удовлетворительная курсовая устойчивость Лучшие торможение на сухом асфальте и курсовая устойчивость на асфальте; средний разгон на льду и снегу Минусы Худшие управляемость на льду; торможение на сухом асфальте и курсовая устойчивость на асфальте Худшие торможение на льду, проходимость и торможение на мокром асфальте Худшие управляемость и курсовая устойчивость на снегу

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.





7 место 6 место 5 место 4 место Сумма баллов, набранных в тесте 884 887 900 912 Марка, модель Triangle Snowlink PL01

Dunlop Winter Maxx WM02

Goodyear UltraGrip Ice 2

Nordman RS2

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3630 4920 4900 4510 Качество/цена* 0,24 0,18 0,18 0,20 Страна изготовления Китай Япония Польша Россия Индекс нагрузки и скорости 94R 94T 94Т 94R Глубина рисунка по ширине, мм 8,7–9,0 8,7–9,2 8,6–8,9 8,8–9,2 Твердость резины по Шору, ед. 58 51 52 50 Масса шины, кг 10,30 11,28 8,90 8,72 Плюсы Лучшая курсовая устойчивость на асфальте; высокая проходимость; хорошая курсовая устойчивость на снегу Лучшая управляемость на снегу; хорошая проходимость; поперечное сцепление на льду выше среднего Лучшие торможение на сухом асфальте и курсовая устойчивость на асфальте; средний разгон на льду и снегу Лучшая курсовая устойчивость на асфальте; высокая проходимость; хорошая курсовая устойчивость на снегу Минусы Худшее поперечное сцепление на льду; слабое торможение на льду; самые жесткие Плохое торможение

на сухом асфальте;

самые шумные Худшие управляемость и курсовая устойчивость на снегу Худшее поперечное сцепление на льду; слабое торможение на льду; самые жесткие





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.





3 место 2 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 922 924 926 Марка, модель Nokian Hakkapeliitta R3

Continental VikingContact 7

Pirelli Ice Zero FR

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 6690 6390 5170 Качество/цена* 0,14 0,14 0,18 Страна изготовления Финляндия Германия Россия Индекс нагрузки и скорости 94R 94T 94T Глубина рисунка по ширине, мм 8,3–8,6 7,5–8,1 8,9–9,0 Твердость резины по Шору, ед. 50 48 42 Масса шины, кг 8,70 9,25 9,15 Плюсы Лучшие управляемость на льду, проходимость и курсовая устойчивость на снегу;

самые экономичные Лучший разгон на льду и снегу; высокие сцепные свойства на асфальте; самые тихие Лучшие продольное сцепление на снегу, курсовая устойчивость на снегу и торможение на мокром асфальте Минусы Посредственное

торможение на снегу

и льду, шумные Нелучшие курсовая устойчивость на асфальте и плавность хода Нелучшая курсовая устойчивость на асфальте; плавность хода ниже среднего уровня





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.





Полностью результаты испытаний приведены здесь: 10–1 места.

Табель о рангах

Итак, лидер нашего теста — шины Pirelli Ice Zero FR, набравшие 926 итоговых баллов. Поздравляем!

Всего на два балла отстает Continental VikingContact 7, расположившийся на втором месте. Почетную третью позицию занимает Nokian Hakkapeliitta R3 с разрывом еще в два балла. Все подиумные шины одинаково хороши и на «белых» дорогах, и на асфальте. Различия между ними лишь в нюансах, которые в обычных режимах вряд ли можно почувствовать. Любая из трех шин придется по душе всем водителям, независимо от стиля езды и уровня квалификации.

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На четвертой строчке — Nordman RS2, настоящий «северный человек», который на снегу и льду чувствует себя увереннее, чем на асфальте. Пятую позицию занял Goodyear UltraGrip Ice 2, набравший 900 итоговых баллов и тем самым вписавшийся в категорию «отличные шины». Будет добросовестно работать на любом покрытии.

На шестом месте, заработав 887 баллов, расположился Dunlop Winter Maxx WM02 — это очень хорошие шины, которые подойдут для любого покрытия. Понравятся тем, кто понимает толк в управляемости на снегу, при этом разочаруют тех, кто предпочитает тишину.

На седьмой строчке, к нашему великому удивлению, оказались китайские Triangle Snowlink PL01. Респект! Согласно количеству заработанных итоговых баллов (884) мы относим эти покрышки к категории «очень хорошие». Надпись на боковине «Разработано в Финляндии», судя по полученным результатам, не пустой звук. По нашим сведениям, к разработке этих шин приложили руки бывшие сотрудники компании Nokian. Баланс слегка смещен в сторону асфальта, на снегу Snowlink тоже неплох, но на льду эти шины потребуют от водителя аккуратности.

Восьмую позицию заняли шины Bridgestone Blizzak VRX — 863 балла. В зимних дисциплинах они лишь на десятом месте, а в асфальтовом рейтинге взобрались на четвертую строчку. Хороши для дальних поездок по чистым асфальтовым дорогам, порадуют лучшими тормозными свойствами на сухом покрытии. На снегу и льду следует передвигаться с осторожностью, электронику не отключать, в скольжения не переходить.

Покрышки Toyo Observe GSi‑5 смогли набрать 860 итоговых баллов — девятое место. Скромные характеристики на снегу и льду, откровенно слабые по современным меркам тормозные свойства на асфальте. Похвастаться могут лишь высоким уровнем комфорта, сносной курсовой устойчивостью и управляемостью на снегу.

Замыкают наш рейтинг шины Nitto SN2, заработавшие 853 балла. По скромности сцепных свойств схожи с Toyo. Отличаются чуть лучшей курсовой устойчивостью на асфальте, но проигрывают в комфорте и управляемости. Не рекомендуем для автомобилей без электронных ограничителей.

Кризисный лайфхак

Для тех, кто при выборе шин считает деньги, важен наш рейтинг «цена/качество». Самые выгодные в этом плане — шины Triangle Snowlink PL01. Каждая тысяча рублей цены приносит 244 итоговых балла.

Тем, кто больше доверяет российско-финским продуктам, советуем присмотреться к шинам Nordman RS2 — это 202 балла на тысячу рублей. Любителям японских товаров — Nitto SN2: 194 балла на тысячу рублей.

В середине списка — троица, наиболее сбалансированная по соотношению цены и качества: Goodyear UltraGrip Ice 2, Dunlop Winter Maxx WM02 и Pirelli Ice Zero FR.

А тем, кто предпочитает только лучшие по всем качествам шины, не стоит экономить — вы переплачиваете не только за имя.

В Швеции Сергей МИШИН и Дмитрий ТЕСТОВ тестировали шины вместе с Антоном МИШИНЫМ. А на асфальтовых тестах в Тольятти к ним присоединились Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН и Андрей ОБРАЗУМОВ.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, сотрудникам полигонов компаний Continental и АВТОВАЗ, а также тольяттинскому Шинторгу за техническую поддержку.

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