Выбираем зимние шины: без шипов, но с «когтями». Или с «карманами»?

Фирмы Continental и Nokian — давнишние конкуренты. Постоянно бьются в шинных тестах «За рулем» за лидерство, идут ноздря в ноздрю. Неудивительно, что они почти одновременно обновили свои флагманские зимние нешипованные шины, которые появятся на рос­сийском рынке этой осенью. Отличный повод для виртуальной дуэли! Тем более и подход при создании зимних шин Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7 применен разный.

Удалось протестировать обе шинные новинки — правда, в разное время и в разных местах.

Как меняются черты лица?

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Я о рисунке протектора. У конкурентов разные подходы. Nokian использует направленный рисунок, упирая на то, что он более эффективно самоочищается и лучше работает в лужах, слякоти и снежной каше. «Елкоподобный» протектор шины Hakkapeliitta R3 изрезан водоотводящими канавками, расширяющимися в плечевой зоне для более активного отвода воды и снежной каши из пятна контакта. В средней части протектора появилось сплошное ребро. Производитель заявляет, что оно упрочняет конструкцию и улучшает поведение шины на высокой скорости.

Continental в зимних шинах скандинавского направления использует асимметричный протектор (ContiViking­Contact 6 — не исключение), поясняя такой выбор оптимальным балансом в поведении на снежно-ледовых покрытиях и асфальте. Но с переходом на новую модель VikingContact 7 немцы отказываются от многолетней традиции и меняют рисунок.

Узор новых шин напоминает симметричный протектор в шашечку грузовых покрышек родом из семидесятых годов прошлого века. Диагональные канавки в средней части протектора предназначены для отвода воды и снежной каши: они слегка расширяются от середины к краям, что и определяет направленность шины.

Особенность шин VikingContact 7 — направленный рисунок протектора, обеспечивающий лучшее противостояние аквапланированию и отвод снежной каши.

До чего дошел прогресс?

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Прорывных новостей нет. Обе шины продолжают соревноваться в увеличении количества трехмерных ламелей и острых кромок, улучшающих сцепление на скользких покрытиях. Эти «усилители» сцепления на снегу, унаследованные от предыдущих моделей, есть у обеих шин: у Nokian они называются «снежные когти», а у Conti — «снежные карманы».

У обеих шин есть соединительные мостики-перемычки между блоками протектора, которые делают его более жестким ради улучшения управляемости на асфальте. Однако Nokian продолжает использовать так называемые ламели-насосы, прячущие в себе воду и выводящие ее из пятна контакта, а также жесткие микроскопические пластиковые кристаллы, содержащиеся в массе протектора.

В химическом составе компаунда откровений тоже нет. В обеих новинках стало больше диоксида кремния (он же силика или искусственный каучук), улучшающего сцепление на мокром асфальте.

Шина Nokian Hakkapeliitta R3 — это развитие решений, известных со времен первой «эрки». Микроскопические частицы Cryo Crystal 3, которыми начинена смесь протектора, работают как микрошипы, улучшая сцепление на льду. Выросло количество ламелей-насосов, прячущих в себе воду из пятна контакта и тем самым улучшающих сцепление на влажной дороге.

Вам какой размер?

Буква R в названии шины Nokian Hakkapeliitta R долгое время отождествлялась с индексом скорости (170 км/ч) всей ее размерной линейки. Новую шину впору называть RT, так как начиная с 17 дюймов она стала доступна в более скоростных версиях — часть шин теперь имеет индекс скорости Т (190 км/ч). А самый большой, 21‑дюймовый размер теперь представлен только с индексом Т.

У Nokian R3 подрезали модельный ряд «снизу»: легковая версия новинки начинается с 14 дюймов, хотя R2 имела и 13‑дюймовое исполнение.

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Версия SUV, отличающаяся от шин прочих производителей боковиной, усиленной арамидом, тоже прибавила в скоростных возможностях: для шин от 20 дюймов и выше индекс скорости — Т (190 км/ч). Максимальный размер — 21 дюйм. Как и в легковом секторе, размерную линейку поджали «снизу»: минимальная размерность шины R3 SUV — 215/65 R16. Легковые версии начиная с размера R16, а кроссоверные — с размера R17 доступны в исполнении «ранфлет».

Continental поддерживает смену «шестерки» на «семерку» увеличением максимального размера с R20 до R21, оставляя наименьший размер R14. Скоростные возможности всех шин седьмой генерации соответствуют скоростному индексу Т (190 км/ч).

Усиленная модификация SUV пока не предусмотрена. Continental считает, что для кроссоверов вполне пригодны легковые шины. Главное — чтобы размер подошел. Правда, для тяжелых рамных вездеходов версию SUV все-таки обещают.

Для части размерной линейки Conti предусмотрено исполнение SSR (тот же «ранфлет»), ContiSeal (с внутренним герметизирующим слоем, затягивающим прокол) и даже ContiSilent (с внутренним слоем, снижающим шум качения).

Обе новинки, Continental VikingContact 7 и Nokian Hakkapeliitta R3, нацелены на скандинавский рынок и поэтому больше ориентированы на езду по льду и снегу, чем по асфальту.

Кто кого?

Мне удалось протестировать обе новинки — в разное время и в разных местах. Заочное сравнение не совсем корректно, но оценить характеры можно.

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Претензий к управляемости (как на льду, так и на снегу) автомобилей, обутых в уходящие со сцены шины Nokian Hakkapeliitta R2, у меня не было, и в сугробах они чувствовали себя как рыба в воде. Видимо, поэтому «тройка» на таком бэкграунде не впечатлила. Разве что ускорения при разгоне и торможении на льду показались более высокими.

«Семерка» Conti порадовала больше. Реакции на повороты руля стали заметно острее и точнее, ведь «шестерка» в этих упражнениях не блистала — баранку приходилось вращать на очень большие углы. Удивительно, но и сугробы новая покрышка бороздит увереннее предшественницы.

Равнозначные соперники! Различия — в нюансах, и лучше ловить их с помощью измерительных приборов. Что мы и сделаем в ходе очередных больших испытаний зимних шин, подобрав этой парочке достойных конкурентов. Результаты опубликуем в одном из ближайших выпусков журнала «За рулем».

Фото: фирмы-производители