Шины по размеру: зачем переплачивать за низкий профиль?

Бюджетную пятнадцатидюймовую или дорогущую восемнадцатидюймовую — какую резину поставить на свою машину? Тестовая группа ЗР испытала четыре шины с разными посадочными размерами и сделала занимательные выводы.

Мы уже проводили сравнительный тест зимних шин Nokian Hakkapeliitta R2 размерностей 205/55 R16 и 225/45 R17 (ЗР, № 1, 2017). Интерес читателей превзошел все ожидания, и мы решили провести аналогичное сравнение летних шин.

Диапазон размерностей определил любимый всеми шинниками Volkswagen Golf. Для сравнения взяли четыре рекомендованных для него типоразмера — от бюджетной покрышки 195/65 R15 до дорогой 225/40 R18, а также промежуточные 205/55 R16 и 225/45 R17.

Включать в тестовую компанию шины 225/35 R19 не стали, поскольку такая размерность не пользуется в России устойчивым спросом. А понять, как влияет высота профиля на характеристики автомобиля, можно и по результатам «семнадцатых» и «восемнадцатых» покрышек, имеющих ­одинаковую ширину.

Шины размерностей 195/65 R15 и 205/55 R16 ныне очень близки по многим параметрам, поэтому их можно условно отнести к одной категории «стандарт», а более широкие 225/45 R17 и 225/40 R18 стоит рассматривать как отдельную группу «продвинутых».

К нашей традиционной программе испытаний летних шин добавили тесты на аквапланирование и оценку прочности. В России подобные работы провести невозможно — нет ни площадок, ни соответствующего оборудования. Поэтому мы обратились за поддержкой к компании Continental.

В качестве подопытных использовали шины ContiEcoContact 5 (15, 16, 17 дюймов) и PremiumContact 6 (18 дюймов). Каждый размер был представлен десятком шин. По четыре мы использовали в Тольятти, еще по шесть — в Ганновере, на полигоне Контидром: четыре взяли для тестов на аквапланирование, а оставшуюся пару испытали на разрушение.

Продольное аквапланирование Для определения скорости начала продольного аквапланирования используем новые шины, которые сначала обкатываем на асфальтовом пятачке, делая по пять кругов в каждую сторону. По дороге к участку продольного аквапланирования выполняем калибровку оборудования на скорости 60 км/ч. Электронный мозг измерительной системы уточняет соотношение скоростей движения автомобиля (по данным GPS) и вращения левого переднего и правого заднего колес (по датчикам АБС), дабы учесть разницу в их радиусах качения, если таковая имеется. Перед замером «цепляем» автомобиль к «рельсу». Эта направляющая, проложенная вдоль участка для оценки аквапланирования, необходима, чтобы свести к минимуму риск вылета автомобиля в сторону. Набираем скорость 50 км/ч и, заехав левыми колесами на семимиллиметровый слой воды, нажимаем педаль газа в пол, заставляя машину ускоряться. С увеличением скорости левое переднее колесо постепенно всплывает и, теряя контакт с асфальтом, начинает проскальзывать под действием крутящего момента. Когда разница в скоростях вращения левого переднего (буксующего) и правого зад­него (катящегося) колес достигает 15%, измерительный комплекс фиксирует скорость машины по GPS. Это и есть скорость начала аквапланирования. Чтобы получить достоверный результат, упражнение повторяем пять-шесть раз.



Еще при выборе покрышек появились сомнения, ведь ныне ни одна шинная компания не предлагает модель, которая была бы представлена во всех четырех размерах, - именно поэтому нам пришлось брать 18‑дюймовый PremiumContact 6, в то время как шины меньших размеров представлял ContiEcoContact 5. Кроме того, даже шины одной модели, но разных размерностей маркетологи «разводят» по потребительскому назначению. Покрышки ContiEcoContact 5 в представляемых размерностях различаются не только размерами, но и конструкцией (чтобы обеспечить разные индексы нагрузки и скорости) и даже составом смеси. Ведь шины 195/65 R15 и 205/55 R16, приписанные производителями к категории бюджетных, заточены под максимальную экономию топлива, а шины размерностью 225/45 R17 и выше ориентированы на скоростную езду и потому должны обеспечивать прежде всего лучшие сцепные качества.

В итоге наш тест, задуманный как сравнение одноименных шин разных размерностей, превратился скорее в тест разных продуктов, отличающихся друг от друга не только геометрическими параметрами, но и конструктивом.

Всё вышесказанное касается и шин других брендов, поэтому почти все результаты нашего теста справедливы и при сравнении разноразмерных шин большинства марок.

По стандарту

Сцепные свойства шин, поведение обутого в них автомобиля на высокой скорости и при экстремальном маневрировании, влияние на экономичность и комфорт (плавность хода и шумность) мы оценивали на полигоне АВТОВАЗа, что близ Тольятти, в августе прошлого года, выбрав для испытаний Volkswagen Golf.

Методика отработана нами до мелочей. Начинаем с прогревочного круга по скоростной дороге полигона на скорости 130 км/ч. Одновременно эксперты оценивают курсовую устойчивость машины на прямой и при мягком маневрировании. Сразу после прогрева на горизонтальном участке дороги замеряем топливную экономичность. Параллельно выставляем первые оценки за комфорт, которые подтверждаем в ходе заездов на специальной дороге — разбитой. Так мы прошерстили все четыре комплекта, а потом вновь проверили первый, чтобы убедиться, что все результаты сошлись.

Следующий этап — определение тормозного пути со скорости 80 до 5 км/ч на мокром покрытии, затем то же самое на сухом асфальте, но уже со скорости 100 км/ч.

Завершающее испытание — определение максимальной скорости при выполнении маневра «переставка» и оценка поведения автомобиля в этих условиях.

Первые впечатления

Оценка курсовой устойчивости, замеры тормозного пути и расхода топлива дали ожида­емый, «академический» результат: чем больше ширина шины и чем меньше высота ее профиля, тем эффективнее торможение и лучше курсовая устойчивость, но выше расход топлива. Примечательно, что шины размерностей 195/65 R15 и 205/55 R16 продемонстрировали одинаковую экономичность. В чем причина таких достижений «шестна­дцатых» покрышек? Во‑первых, в погрешности измерений. Это означает, что при обычной эксплуатации разница столь мизерна, что уловить ее нереально. Во‑вторых, инженеры фирмы Continental, как они сами утверждают, каждый год пытаются чуть-чуть снизить сопротивление качению шин ContiEcoContact 5 размерностью 205/55R 16, играя составом смеси. И вот — результат.

Ожидаемыми получились и результаты оценки плавности хода. Некоторые отклонения отмечены лишь у «восемнадцатой» шины — она оказалась чуть мягче «семна­дцатой», у которой профиль выше. Причина кроется в том, что самый большой размер представлен иной моделью: новые шины PremiumContact 6 оказались комфортнее, ­чем ContiEcoContact 5.

Переставка — как на сухом покрытии, так и на мокром — спутала все карты. Оно и понятно, ведь мы сравниваем не просто разноразмерные шины, а разные по своей направленности продукты. Пятнадцатидюймовая EcoContact 5 и по максимальной скорости, и по оценкам за управляемость оказалась успешнее более широких и низкопрофильных родственниц, а «шестнадцатая» шина провалилась. Шины диаметром 18 дюймов подтвердили звание самых быстрых и предсказуемых, а значит и самых безопасных.

На Контидроме

Оценка сопротивления аквапланированию и тест на разрушение требуют специализированных испытательных площадок и дорогого инструментария. Потому в октябре прошлого года мы отправились в Ганновер, где расположен исследовательский центр компании Continental и полигон Контидром; во всех испытаниях использовали Volkswagen Golf.

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На Контидроме мы провели дополнительный тест, который не планировали изначально, - повторно оценили управля­емость, но уже на специально подготовленной мокрой трассе. Тут режимы не такие жесткие, как на нашей переставке, да и боковые силы нарастают не столь резко. В этих тестах к нашим экспертам присоединился специ­алист компании Continental. Его и наши оценки совпали. К тому же сравнительные результаты оказались схожими с теми, что мы получили в Тольятти.

Вместе проанализировали и провал 16‑дюймовой шины. Сначала предположили, что во всем «виноват» ее низкий индекс грузоподъемности: более жидкий каркас хуже противостоит боковым перегрузкам и потому больше деформируется. Но после долгих дебатов пришли к иному мнению: львиная доля вины лежит на измененном ради экономичности составе смеси протектора.



Поперечное аквапланирование Чтобы оценить способность шин сопротивляться поперечному аквапланированию, используем величину среднего остаточного бокового ускорения (оно пропорционально силе, с которой уже всплывающий в луже автомобиль еще цепляется за дорогу) в диапазоне скоростей 60–90 км/ч. Испытания проводим на асфальтовом кольце диаметром 200 метров, на котором расположен участок аквапланирования — сектор длиной около 20 метров, залитый шестимиллиметровым слоем воды. На первый круг заходим на 50 км/ч. Поддерживая постоянную скорость, фиксируем угол поворота баранки и, двигаясь по окружности, въезжаем на участок аквапланирования. Если автомобиль начинает сползать наружу, корректируем траекторию. Измерительный комплекс автоматически фиксирует скорость при въезде на залитый водой участок и величину остаточного ускорения. С каждым кругом увеличиваем скорость на 5 км/ч, пока автомобиль не потеряет сцепление с дорогой и центробежная сила не вытолкнет его с дуги по касательной к ней. На основании полученных результатов вычисляем среднее значение остаточного бокового ускорения в заданном диапазоне скоростей. Поперечное аквапланирование опасно не только распрямлением траектории, из-за чего возникает угроза не вписаться в поворот. Куда страшнее потеря устойчивости, когда после завершения аквапланирования автомобиль с вывернутыми колесами мгновенно восстанавливает сцепление. Это способно спровоцировать настолько резкий занос, что даже опытный испытатель не сможет удержать машину на дороге.

При замерах продольного и поперечного аквапланирования местá среди покрышек распределились так же, как и в номинации «Комфорт». В линейке одной модели лучшие результаты показали «малоразмерные» шины, они закономерно обставили более широкие. А вот новая модель PremiumContact 6 обыграла ContiEcoContact 5 такой же ширины, но с более высоким профилем. На сопротивление аквапланированию значительное влияние оказывает рисунок протектора — новинка лучше отводит воду из пятна контакта.

К завершающему тесту на разрушение мы привлекли по две шины каждой размерности — чтобы набрать больше статистики и исключить случайные результаты. Мало того, мы выполнили «разрушительный» тест дважды.

В первый раз мы вынужденно проводили его под моросящим дождем, что несколько смягчило условия испытаний. Затем удалось повторить замеры по сухому, где пошли в ход шины, участвовавшие в оценках управляемости и аквапланирования.

Закономерности выявились одинаковые и вполне предсказуемые: чем ниже профиль шины, тем проще ее пробить.

Козырь в рукаве

В начале ноября прошлого года на полигоне АВТОВАЗа мы проводили еще один тест — сравнивали, как ведут себя шины размерностей 195/65 R15 и 225/45 R17 разных марок при торможении на мокром холодном асфальте.

Набрав богатую статистику, выявили еще один недостаток более широких шин — у них по сравнению с узкими значительно ухудшается сцепление на холодном мокром покрытии. Тому виной интенсивное охлаждение широких шин (из-за большей площади протектора), которое не позволяет им прогреться и стать эластичнее.

Собираем пазл

Итоговая картина получилась сложносоставной и насыщенной, зато почти не противоречащей теоретическим выкладкам.

Широкие шины показали высокое сцепление и на сухом, и на мокром асфальте, что обеспечивает меньший тормозной путь. Однако у каждой медали есть оборотная сторона. «Лапти» всплывают в лужах на меньшей скорости, они ощутимее, чем узкие покрышки, теряют сцепление на мокрой дороге при понижении температуры. На управляемость широкие шины влияют положительно, поскольку имеют лучший «зацеп» и, следовательно, поведение автомобиля становится более понятным и безо­пасным. Расплачиваться за это приходится экономичностью, плавностью хода и большей вероятностью повредить шину на неровностях. Очевидно, что высокопрофильные узкие покрышки по этим параметрам лучше.

При испытаниях на прочность автомобиль на скорости 40 км/ч проезжает правыми колесами «тарированную» квадратную ямку. Тест успешно пройден, если после десяти заездов шина не потеряла герметичность.

Тест на прочность Шину чаще всего пробивают, попав колесом в дорожную выбоину или яму . Потому Continental, проверяя покрышки на прочность, имитирует подобную ситуацию. Мы решили идти этим же путем. Volkswagen Golf на скорости 40 км/ч проезжает правыми колесами «тарированную» квадратную яму со сторонами 75 см и глубиной 10 см, окаймленную по периметру стальным уголком. Подопытная передняя покрышка (ей достается больше, чем задней, так как нагрузка на переднюю ось выше) получает значительный удар о ребро ямы. Скорость подобрана опытным путем: если двигаться быстрее, удар будет слабее, потому что колесо не успеет опуститься на всю глубину ямы.

После каждого заезда помечаем повреждения специальным маркером, для того чтобы отличить вновь появившиеся. Специалисты Continental считают тест успешно пройденным, если шина не потеряла герметичность после десяти проездов. Наша задача шире — найти разницу между покрышками различных размерностей. Поэтому мы не просто выставляем «зачет» или «незачет», а детально описываем характер всех полученных повреждений.

Кстати, способность шин противостоять ударам зависит и от того, насколько сильно они накачаны. И это мы подтвердили в ходе испытаний: вероятность повреждения можно снизить за счет повышения (в разумных пределах) давления. И наоборот — недокачанные шины становятся более уязвимыми.