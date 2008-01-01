Нужно ли объезжать ямы на дороге?

Как уберечь подвеску и что делать, заметив препятствие?

Постоянные «прыжки» по ямам, люкам и колдобинам вредны подвеске. Даже если амортизаторы не срабатывают на отбой, регулярный костотряс из-за проезда дорожных неровностей и «лежачих полицейских» комфорта водителю и пассажирам не добавляет. Колеса, конечно же, не отвалятся. Но детали ходовой, сайлентблоки придется менять раньше положенного срока. Просядут пружины, потекут амортизаторы. Даже производители амортизаторов утверждают, что их продукция может выйти из строя уже после 50 тысяч км пробега. А современные сайлентблоки выдерживают 30–40 тысяч км.

Движение в умеренном режиме позволит меньше выкладывать за ремонт ходовой части. Так ударные нагрузки на подвеску значительно меньше, значит ее детали прослужат дольше. Перед проездом «лежачего полицейского» или выбоины убирайте ногу с педали тормоза. Это снизит удар по тормозам. Не забывайте и о том, что при торможении пружины подвески сжимаются и дополнительный удар от соприкосновения колес с тем же «лежачим полицейским» им долговечности не прибавит. Если не успеваете оттормозиться, лучше нажать газ. Подвеска испытает в этом случае меньшую нагрузку.

Дорожные ямы лучше объезжать, потому как глубину этих самых ям, находясь за рулем, оценить порой сложно. Если колесо — особенно с низкопрофильной шиной — попадет в выбоину, пусть и неглубокую, но с острыми краями, диск может погнуться и порвать покрышку.

Если же яма глубокая и колесо провалится туда полностью, вы рискуете и вовсе остаться на неуправляемом автомобиле на трех колесах. Другие водители, не ожидающие резкой смены траектории вашей машины, попросту не успеют среагировать.

То же самое может произойти при проезде дорожного люка или решетки дождеприемника. Они часто проседают, то есть находятся в углублении. Такие дорожные препятствия с водительского места увидеть трудно, особенно в туман или дождь. А если крышка люка плохо закреплена или ее нет вовсе, это, считайте, стопроцентная авария. Причем подчас тяжелая. У машины может быть повреждена не только ходовая часть, но и бампер. Если скорость была высокой, автомобиль запросто может и перевернуться, сработают подушки безопасности, будет повреждена силовая структура кузова. Тут уже придется говорить о полном списании автомобиля.

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Пожаловаться на опасный люк можно на портале «Наш город» или в аварийную диспетчерскую ДЕЗа, на участке которого находится открытый люк или дождеприемник. Еще вариант: позвонить в Административно-техническую инспекцию округа. В ее центральном офисе информацию об аварийных люках круглосуточно принимают по телефону (495) 912-16-28. В обязанности этой инспекции входит проверка люков не реже раза в месяц. За содержание люков и дождеприемников в надлежащем состоянии отвечают их организации-владельцы. Если вокруг открытого люка нет ограждения, окружная административно-техническая инспекция может оштрафовать юрлицо. Согласно закону г. Москвы № 49 от 14.07.04 г., штраф составит от 20 000 до 40 000 рублей.

Водитель же может возместить ущерб, причиненный ему по вине открытого люка или глубокой ямы на дороге, только по решению суда. Но сначала надо найти организацию, которая ответственна или обслуживает этот конкретный люк. Это долгий процесс, так что лучше привлечь к нему квалифицированных юристов.