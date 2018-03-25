«Лежачие полицейские», особенно в мегаполисах, помогают избежать массы аварий, ведь главная их задача — снизить скорость потока и предотвратить возможные наезды (чаще всего на пешеходов). Но что делать, когда штурм искусственной неровности грозит испортить подвеску или кузов вашего автомобиля? Каким требованиям должен соответствовать «лежачий полицейский» и как быть, если без нарушений при его установке не обошлось?

Все по закону

ГОСТ Р 52605–2006, утвержденный приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст (ныне действующая редакция от 09.12.2013) определяет технические требования, правила эксплуатации и контроля искусственных неровностей.

Согласно ему «лежачие полицейские» могут быть двух видов: монолитные из асфальтобетона и сборно-разборные из высокопрочной резины, полимерных материалов, устойчивых к механическим повреждениям.

ГОСТ устанавливает как общие для всех типов «полицейских» требования, так и критерии, обязательные для каждой из этих видов конструкций.

Общие требования

Длина «лежачего полицейского» должна быть не менее ширины проезжей части . Допустимое отклонение не более 0,2 м с каждой стороны дороги. На том участке проезжей части дороги , где будет устанавливаться неровность, должен быть водоотвод . Установка происходит на дорогах с асфальтобетонны ми и цементобетонны ми покрытия ми на участках с искусственным освещением . Участок дорог , где установлен «лежачий полицейский», должен содержать предупреждающий знак 1 . 17 « Искусственная неровность », знак особых предписаний 5 . 20 « Искусственная неровность » и дорожную разметку 1 .2 5 (шахматные квадратики).

Специальные требования

Максимальная высота монолитного «полицейского» не может превышать 0,07 м, а длина зависит от разрешенной на конкретном участке дороги скорости. Максимальная высота элементов сборно-разборной конструкции находится в диапазоне от 0,05 до 0,06 м включительно. Длина зависит от предельно допустимой скорости.

Случаи, в которых можно/нельзя устанавливать «лежачего», отражены в пп. 6.2 и 6.3 п. 6 ГОСТа Р 52605–2006.

Лежачий полицейский можно установить Лежачий полицейский устанавливать нельзя В начале опасного участка: — перед детскими и юношескими учреждениями; — перед детскими площадками; — перед местами массового отдыха; — перед стадионами; — перед вокзалами; — перед магазинами; — перед другими объектами массовой концентрации пешеходов; — на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения; — на дорогах и улицах местного значения; — на парковых дорогах и проездах. на дорогах федерального значения Перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.3.1 «Зона с ограничением максимальной скорости», 5.21 «Жилая зона». На дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000 человек). Перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». На остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части. По всей зоне действия знака 1.23 «Дети» через 50 м друг от друга. На мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами. За 10–15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. На расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов. На магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения. На подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств. Над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.

Как проверить , соответствует ли « лежачий полицейский» ГОСТу?





Когда «лежачий полицейский» становится причиной серьезных повреждений машины, первое, что нужно выяснить, — соответствует ли он ГОСТу.

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В самом стандарте сказано, что техническое состояние искусственной неровности контролируется визуально. Если это сборно-разборная конструкция, нужно проверить, на месте ли все ее элементы, в каком они состоянии, плотно ли прилегают к покрытию дороги. Поверхность неровности должна обеспечивать высокий коэффициент сцепления с дорогой, на ней должны быть световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения машин. Состав конструкции должен быть прочным и при этом эластичным. Не могут отсутствовать отдельные ее части, неприемлемо, чтобы выступали или были открыты элементы крепежа. После демонтажа «полицейского» должны быть убраны все крепежи (ответные части обычно вгоняются в асфальт), заделаны все отверстия на дороге и ликвидированы дорожные знаки и разметка.

Осматривая монолитную конструкцию, нужно проверить, есть ли на ней просадки, выбоины и иные повреждения. Кроме того, конструкция должна соответствовать всем техническим требованиям, перечисленным в ГОСТе. Ну и, конечно, «лежачий» должен быть установлен законно (об этом ниже): важно наличие разрешения на возведение неровности на тех участках дороги, где это оговорено ГОСТом.

Контроль за состоянием «лежачих полицейских» осуществляют сотрудники ГИБДД, поэтому при обнаружении отклонений обращаться нужно именно к ним. Инспекторы выносят балансодержателю дороги предписание об устранении обнаруженного недостатка. Срок устранения дефекта не должен превышать трех суток (п. 5.4 ГОСТа). В противном случае на должностных лиц может быть наложен административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — в размере 100–200 тыс. рублей (п. 27 ст. 19.5. КоАП РФ).

Повредил машину из-за «лежачего полицейского» — что делать?

Повреждение машины из-за установленного против правил «лежачего полицейского» является дорожно-транспортным происшествием, ведь машине причинен материальный ущерб во время движения (не путать с повреждением во время стоянки).

Если вы повредили машину, преодолевая «лежачего полицейского», то первое, что нужно сделать, — предпринять все необходимые в случае ДТП действия, о которых мы уже писали ранее, а затем вызвать сотрудников ГИБДД. Они оценят ситуацию, и, если подтвердится, что лежащий полицейский не соответствует ГОСТу, неисправен (например, выступает элемент крепежа, проколовший вашу шину) или установлен незаконно, можете обратиться в суд.

Помните, что для обращения в суд вам понадобится протокол осмотра места происшествия, где зафиксирован сам факт ДТП и его схема. В протоколе обязательно нужно указать все видимые и возможные скрытые повреждения вашего автомобиля: возможные повреждения подвески, системы рулевого управления и т. п. Необходимо также зафиксировать факт несоответствия лежачего полицейского требованиям ГОСТа, отметить все обнаруженные дефекты искусственной неровности либо указать на то, что «лежачий» установлен в неположенном месте. Если в ходе ДТП вы получили травмы, то это тоже важно зафиксировать и подтвердить медсправкой.

Далее потребуется результат независимой технической автомобильной экспертизы после ДТП. В заключении должны быть описаны все выявленные видимые и скрытые повреждения автомобиля, расписано техническое состояние отдельных узлов машины, ее систем, деталей кузова, подвески; должен быть составлен акт осмотра машины с фотографиями повреждений; произведен расчет стоимости ущерба машины. Экспертное заключение — главное основание для определения суммы денежного взыскания с ответчика.

Должна быть приложена досудебная претензия, отправленная в адрес ответчика, с отметкой о вручении. Не забудьте предоставить все возможные доказательства по ДТП: зафиксированные свидетельские показания, фото и видео с места происшествия — словом, все материалы с места аварии, которые помогут составить полную и объективную картину произошедшего. И, естественно, нужно составить исковое заявление. Окончательный пакет документов собирается исходя из нюансов конкретного ДТП.

В случае успешного разрешения дела организация-балансодержатель того участка дороги, на котором произошло ДТП, должна компенсировать причиненный ущерб. Впрочем, если повреждения незначительные (например, произошел банальный прокол колеса), суд, возможно, окажется для вас слишком затратным способом сатисфакции. Так что не забывайте о возможности досудебного урегулирования спора.

Несколько полезных советов

Свести к минимуму риск повреждения машины «лежачим полицейским» поможет ряд нехитрых советов.

Самая большая ошибка водителей: резко выжимать педаль тормоза непосредственно перед препятствием. Заприметив предупреждающий знак, лучше замедлиться заблаговременно, чтобы отпустить педаль тормоза еще до наезда на неровность. Так у инерции сменится вектор сил, а передок автомобиля разгрузится. Если в силу разных причин вы заметили «лежачего полицейского» слишком поздно, лучше вовсе не прибегать к торможению.

Когда вы видите вокруг «лежачего полицейского» огромную лужу, это верный признак того, что он установлен с нарушениями. Угодив на скорости в такое озеро, вы рискуете потерять управление и резко отклониться от заданной траектории с непредсказуемыми последствиями. Просто заблаговременно сбавьте скорость и минуйте этот отрезок пути, не меняя направления.

Удачи на дорогах!

Текст: Анастасия Федосеева

Фото: depositphotos.com