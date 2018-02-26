Припарковав свою машину, меньше всего рассчитываешь по возвращении застать ее в не совсем товарном виде. Царапины, вмятины, разбитые зеркала или стекла — от них никто не застрахован. Что же делать в таком случае, с кого требовать компенсацию и как?

Шаг № 1 . Осмотреться

Каждый раз, прежде чем садиться за руль, внимательно осматривайте машину на предмет повреждений. Если вы заметите царапину или вмятину через пару-тройку недель, будет куда сложнее выяснить, где конкретно она была получена. И уж тем более — установить, кто повредил ваше имущество. Как следствие могут возникнуть трудности с получением компенсации.

Шаг № 2. А было ли это ДТП?

Обнаружив повреждения, нужно установить, что или кто конкретно стал причиной их возникновения: произошло ли ДТП или машину, к примеру, гвоздем поцарапал вандал. Напомним, что согласно пп. 1.2 п. 1 ПДД, «дорожно-транспортным происшествием является событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

К ДТП также относят аварии, произошедшие при движении по территории, которая непосредственно прилегает к дороге и не предназначена для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Перечень видов ДТП описан в Распоряжении Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р (ред. от 31.01.2017).

Таким образом, чтобы инцидент подпадал под определение ДТП, он должен соответствовать следующим критериям:

в нем обязательно участвует транспортное средство ;

которое должно быть в движении ;

в его результате причинен материальный ущерб или / и есть пострадавшие .

Если обе машины статично стояли на месте и водитель одной из них распахнул дверь так, что снес боковое зеркало соседу, то это не ДТП, потому что вред причинен не машиной, а самим человеком. Тут речь идет о гражданско-правовом споре (ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков»). Не являются ДТП и случаи, при которых вред нанесен без участия автомобиля, например если человек поцарапал дверь гвоздем. А вот если сосед по стоянке, выезжая со своего места, задел крыло вашего авто, оставив на нем приличную вмятину, это будет считаться ДТП. То есть хотя бы один из автомобилей должен находиться в процессе движения и в результате этого движения должен быть причинен материальный ущерб.

Шаг № 3 . Если это все-таки ДТП

Если происшествие соответствует упомянутым выше критериям и второй участник присутствует на месте ДТП, есть несколько возможных вариантов дальнейших действий.

Первый — оформить ДТП по европротоколу. Мы уже неоднократно рассказывали о нем, но повторим вкратце условия, при которых ничто не препятствует упрощенной схеме оформления:

Нет погибших / раненых . В ДТП участвуют только два транспортных средства, а также прицепы к ним . У обоих водителей есть действующий полис ОСАГО . Вред причинен только двум машинам. Если вы в довесок зацепили еще одно транспортное средство или сбили столб , дорожный знак, повредили ограждение , оформлять европротокол нельзя . У участников ДТП нет разногласий по его обстоятельствам . Ущерб не превышает 50 тысяч рублей .

Если вы понимаете, что ваше ДТП нельзя оформить по европротоколу, придется обратиться к сотрудникам ГИБДД.

И наконец, возможно не оформлять документы об инциденте, если повреждены только две машины или иное имущество его участников, но у каждого из них нет необходимости в оформлении документов.

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Если же второй участник отсутствует на месте ДТП, начинается самое интересное. Если ваша машина стояла на автостоянке, то вопросы, касающиеся повреждений авто, нужно решать с ее собственником. А именно:

обратиться к работникам автостоянки и составить акт повреждений (п. 22 Постановления Правительства РФ от 17.11.2001 № 795 (ред. от 24.04.2007) «Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок»);

вызвать сотрудников полиции для фиксации повреждений;

обратиться к эксперту и произвести экспертизу для оценки нанесенного ущерба, заказным письмом с уведомлением о вручении вызвав представителя автостоянки;

составить письменную претензию на имя собственника автостоянки.

Если машина просто была припаркована во дворе и вы понимаете, что инцидент подпадает под определение ДТП, не покидайте место аварии. Об ответственности за оставление места происшествия, а также о дальнейших ваших действиях при отсутствии второго участника происшествия мы уже писали ранее.

Шаг № 4. Что делать, если машина пострадала, но это не ДТП?





Кража, мелкое хищение или мелкое хулиганство

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Когда налицо кража, мелкое хищение или мелкое хулиганство

,

к примеру

,

если разбиты стекла и вырван видеорегистратор

;

автомобиль облит краской

или

побит каким-то тяжелым предметом;

капот поцарапан гвоздем и т

.

п

.,

нужно вызывать сотрудников полиции

(участкового).

До момента их прибытия не трогайте улики. Если, например, был оставлен молоток, которым выбивали стекла, нужно предпринять все меры к его сохранности и по возможности не прикасаться к нему. Время ожидания стражей порядка следует потратить на сбор всей информации по происшествию по тем же принципам, как если бы это было ДТП.

Автомобиль повредил ребенок

Если вред причинил несовершеннолетний, не достигший 14 лет, то за его деяния отвечают родители (усыновители) или опекуны (п. 3 ст. 28 и п. 1 ст. 1073 ГК РФ). В таком случае все вопросы решать придется с ними.

Упало дерево, сосулька, столб

Для начала нужно выяснить, кто несет ответственность за благоустройство территории, на которой стояла машина, после чего уже к конкретной организации предъявлять претензии. В подобных ситуациях, конечно, потребуется экспертиза, которой еще предстоит подтвердить, что дерево было ветхим, сосульки оперативно не были убраны, а столб установлен с нарушением правил.

***

Вместо послесловия

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Паркуя машину, постарайтесь сделать все, чтобы избежать или хотя бы минимизировать возможность ее повреждения:

учитывайте габариты своего и чужого автомобиля по соседству;

старайтесь оставлять место между своей и соседней машиной;

убедитесь, что ваш автомобиль не стоит под деревом, столбом, любой другой конструкцией, которая гипотетически может обрушиться.

Но если все же повреждений избежать не удалось, старайтесь сохранять спокойствие и четко следовать плану, чтобы установить источник повреждений и получить компенсацию.

Удачи на дорогах!