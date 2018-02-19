Что делать, если второй участник аварии скрылся? Инструкция ЗР

Водителю, попавшему в ДТП, в стрессовой ситуации бывает непросто определить алгоритм своих дальнейших действий. Особенно когда второй участник аварии покидает место происшествия. Возникает логичный вопрос: как действовать в таких обстоятельствах?

Шаг № 1. Оценить характер аварии

Главное — постараться сохранить спокойствие и сначала оценить все обстоятельства ДТП: есть ли пострадавшие или повреждено только имущество. А уже после анализа предпринимать необходимые в каждом конкретном случае действия. Даже если вы видите, что на ваших глазах другой водитель уезжает, не пускайтесь в погоню.

Шаг № 2. Выполнить требования ПДД

Если в ходе произошедшего дорожного инцидента есть пострадавшие, то необходимо:

о становить автомобиль (не трогаться с места); в ключить аварийный сигнал; в ыставить аварийный знак (в населенном пункте не менее 15 метров от машины , а вне населенных пунктов не менее 30 метров от авто); н е передвигать предметы, связанные с аварией; о ценить состояние всех участников ДТП ; оказать первую помощь всем пострадавшим людям без исключения и приоритетов; вызвать скорую и сотрудников ГИБДД . Сориентировать по местоположению; когда невозможно отправить пострадавших на попутном транспорте, самому отвезти в ближайшую медицинскую организацию, затем вернуться обратно на место ДТП; если другие водители не могут проехать, то освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав на фото или видео положение машины, следы и предметы, связанные с аварией, и принять все возможные меры к их сохранению; записать фамилии и адреса свидетелей; дождаться сотрудников ГИБДД на месте ДТП.

Если пострадавших нет и повреждено только имущество, то предпринять все указанные действия, кроме пунктов 6-8.

Шаг № 3. Начать сбор информации об уехавшем участнике ДТП

Время ожидания сотрудников ГИБДД лучше потратить на сбор информации по ДТП и уехавшему водителю. Необходимо отнестись к процессу сбора доказательств максимально ответственно и основательно.

Все дела (административные, гражданские и уголовные) имеют различные нюансы, описанные в соответствующих кодексах. Но всегда к доказательствам по ним относят:

объяснения лиц , участвующих в деле;

участвующих в деле; показания свидетелей ;

заключения экспертов ;

вещественные и письменные доказательства ;

аудио — и видеозаписи (конкретный и полный список доказательств указан в отраслевых процессуальных кодексах) .

А сами доказательства должны соответствовать четырем главным критериям:

относимость (доказательства должны иметь значение для рассмотрения и разрешения конкретного дела) ;

допустимость (доказательства должны соответствовать требованиям закона) ;

достоверность (доказательства должны содержать сведения соответствующие действительности) ;

достаточность доказательств для разрешения конкретного дела и их взаимная связь в совокупности .

1) Поэтому для начала проверьте свой видеорегистратор (при наличии), возможно, он зафиксировал момент аварии. Можно ли установить лица, предметы, записан ли сам момент столкновения? Если запись заканчивается раньше момента аварии, то она не сможет стать доказательством, поскольку событие, которое имеет значение для судебного разбирательства, не зафиксировано. Кроме того, камера видеорегистратора должна захватывать часть вашей машины, чтобы была связь с объектом (как правило, это край капота). Наконец, регистратор должен фиксировать дату и время, поэтому перед каждой поездкой важно проверить, правильно ли выставлены эти показатели.

Видеозапись необходимо приобщить к протоколу. В протоколе также стоит подробно описать:

серийный номер , марку (если есть) прилагаемой карты памяти , на которой находится видео ;

марку (если есть) прилагаемой карты памяти на которой находится видео режим работы , записи (количество кадров в секунду) ; настройки цветопередачи (если использовались) ; модель (марку) видеорегистратора ;

записи (количество кадров в секунду) настройки цветопередачи (если использовались) модель (марку) видеорегистратора время съемки ( утро , день , ночь) ;

утро день ночь) погодные условия (темно , ясно , град , дождь , снег и т . д . ) ;

ясно град дождь снег и т д ) дату и время произошедшего ДТП , зафиксированного на соответствующем видео ;

зафиксированного на соответствующем видео все обстоятельства , запечатленные на видеозаписи (марку, тип, цвет, номер, приметы автомобиля и водителя , дорожную разметку, действия участников ДТП) ;

запечатленные на видеозаписи (марку, тип, цвет, номер, приметы автомобиля и водителя дорожную разметку, действия участников ДТП) информацию о лице , которое производило съемку .

Как видите, все достаточно подробно. Но это в ваших же интересах!

2) Поговорите с очевидцами. Запишите их контактные данные. Спросите, возможно кто-то успел заснять ДТП на фото или видео, запомнил номера уехавшего авто или у кого-то есть данные видеорегистратора.

3) Оглядитесь по сторонам, если поблизости есть камеры наружного видеонаблюдения, обязательно сообщите об этом сотрудникам ГИБДД, чтобы они истребовали запись. Возможно, на видео будет отчетливо виден номер или другие приметы уехавшей машины, а также ее водителя.

4) Внимательно осмотрите место ДТП. Вполне вероятно, что на дороге остались куски разбитых фар, фрагменты уехавшей машины, а если повезет, то и автомобильный номер. Каждую из обнаруженных деталей нужно сфотографировать и принять меры к обеспечению сохранности всех предметов до момента приезда сотрудников ГАИ (помните, что европротокол в этой ситуации вам не помощник!). Любая мелочь может помочь в поиске машины, определении ее марки.

5) Осмотрите свой автомобиль. Оцените повреждения. Посмотрите, есть ли на машине следы краски от уехавшего автомобиля.

По приезду сотрудник ГИБДД выясняет возможное направление движения уехавшего водителя и все данные по машине. Если вы успели запомнить марку, тип, цвет, номер, приметы автомобиля и водителя, то найти его будет в разы проще.

Важно помнить о том, что в ч. 2 ст. 12.27. КоАП РФ сказано, что участнику ДТП, оставившему место аварии, грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.

Если есть пострадавшие, то наказание ужесточается и зависит от тяжести полученных травм.

Шаг № 4. Оформить ДТП

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Расскажите подробно обо всех деталях случившейся аварии. Какая машина, с какой скоростью, на какой сигнал светофора двигалась. Важно подробно описать последовательность случившихся событий . Принимайте активное участие в установлении обстоятельств происшествия . Постарайтесь не упустить ни одну деталь. Обязательно при заполнении протокола отметьте, что один из водителей покинул место ДТП. Укажите всю известную вам на текущий момент информацию о нем. Укажите фамилии и адреса свидетелей . Внесите в протокол все возможные повреждения автомобиля, включая скрытые — это важно для последующего расчета страховых выплат. Опишите подробно все полученные / найденные доказательства , которые могут помочь в установлении обстоятельств происшествия . Внимательно ознакомьтесь с протоколом, схемой ДТП, сведениями о свидетелях перед тем, как подписать документы.

Шаг № 5. Связаться со страховой компанией

Нужно оперативно, при первой же возможности, сообщить в страховую компанию о ДТП и, не затягивая, подать все необходимые документы.

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Главное, попав в ДТП, сохранять спокойствие и четко следовать букве закона. Не стоит идти на поводу у эмоций и догонять уезжающего водителя, так как это не только противоречит ч. 2 ст. 12.27. КоАП РФ, но и может стать причиной повторной аварии.

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos.com