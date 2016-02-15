Эксперимент ЗР: ремонтируем автомобили по ОСАГО

Можно ли отремонтировать автомобиль на возмещение, полученное по ОСАГО после аварии? Свести концы с концами попытался Сергей Смирнов. Подопытные — Renault Logan и Mercedes-Benz E-класса, пострадавшие в ДТП.

Единый стандарт

Один из главных принципов, установленных Законом об ОСАГО, — гарантированное возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших. С одной важной оговоркой: в пределах установленной суммы. Например, максимальный лимит по железу сейчас составляет 400 тысяч рублей. В законе сказано, что выплаченных денег должно хватить, чтобы привести автомобиль в прежнее (доаварийное) состояние. При этом, рассчитывая стоимость ремонта, учитывают износ заменяемых деталей. Получается, что если автомобиль уже не свеж, то при установке новой фары взамен разбитой пострадавшему придется доплатить разницу из своего кармана.

Чтобы между пострадавшими и страховыми компаниями не было разногласий относительно размера компенсации, утвердили методику расчета стоимости восстановительного ремонта. Единый стандарт страховщики приняли на вооружение в декабре 2014 года. Этим же документом обязаны руководствоваться и независимые эксперты (ЗР, 2015, № 9).

На сайте РСА можно проверить расценки не только на запчасти, но и на ремонтные работы. И страховая компания при расчете не может их занижать. Не возбраняется подсчитывать ущерб, поставив нормочас подороже и цены на детали выше указанных в методике. Главное — не обделить пострадавшего. По этой причине РСА периодически обновляет данные в справочнике, чтобы расценки на ремонт соответствовали действительности. Вот это мы и решили проверить на практике, получив реальную компенсацию по двум автомобилям и обратившись за калькуляцией на разные СТО.

02 Повреждения Логана несущественные, и денег, полученных по ОСАГО, достаточно для ремонта даже в приличном сервисе.

Повреждения Логана несущественные, и денег, полученных по ОСАГО, достаточно для ремонта даже в приличном сервисе.

Бюджетный автомобиль

Трехлетний Renault Logan в аварии пострадал несильно. В результате удара сзади повреждены бампер, панель задка, внутренний левый кронштейн (задний) и молдинг. Страховая компания оценила ремонт в 27 791 рубль — с заменой заднего бампера. За вычетом износа (28,2%) на руки получаем 19 954 рублей. То есть надо быть готовым доплатить разницу (сумму износа) — 7837 рублей.

Мосрентсервис, официальный дилер Renault, оценил ремонт этого Логана в 19 608 рублей. Значит, суммы, начисленной с учетом износа, то есть 19 954 рублей, хватит, чтобы отремонтировать автомобиль. Причем с заменой поврежденных деталей новыми, цены на которые оказались в среднем ниже использованных в расчете страховой компании. Неплохо!

Компания «Реймерс Сервис», занимающаяся кузовным ремонтом машин разных марок, за восстановление Логана запросила значительно больше — 29 600 рублей! Тут и работы подороже, и в смете появились дополнительные затраты на расходные материалы — аж 4500 рублей.

На станции «Авто-К Сервис» ремонт обошелся бы нам в 27 626 рублей. Если бы мы получили от страховщика всю изначально начисленную сумму (без учета износа), то на ремонт хватило бы, а так — вновь нужно доплачивать.

Вывод? Ценники на заменяемые запчасти у всех ремонтников сравнимы, как и стоимости нормочаса (см. табл.). Разница лишь во времени, отведенном на ремонтные работы, и в затратах (или в отсутствии таковых) на расходные материалы.

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Премиум-класс

Mercedes-Benz E‑класса 2013 года выпуска слегка пнул на перекрестке лихача, пытавшегося проскочить на покрасневший желтый. Полиса каско у владельца Мерседеса нет. На ремонт по ОСАГО страховая выделила 144 203 рубля. Но с учетом износа (17,7%) на руки пострадавший получает 118 680 рублей, то есть теоретически ему придется доплатить из своего кармана 25 523 рубля. И это серьезный удар под дых: полученных денег на ремонт не хватит!

Например, в фирме «Реймерс Сервис» нам насчитали аж 204 861 рубль. А в компании «Авто-К Сервис» итог расчетов совсем иной — 158 351 рубль, притом что все операции и детали, указанные экспертами страховой компании, сервисмены включили в заказ-наряд — это замена правой передней фары, решетки радиатора и бампера. Значит, запчасти и работы тут дешевле, чем у конкурента (см. табл.).

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И всё равно радости мало: разница с выданной на руки страховой суммой составляет 39 671 рубль. Неслабая требуется доплата! Пострадавший может потребовать компенсацию непосредственно у виновника аварии и покрыть все расходы. Но если тот не раскошелится добровольно, придется обращаться в суд — значит, нужно тратить время и силы, которых при нынешнем ритме жизни и так не хватает. И всё же нужно признать, что введение Единой методики определения стоимости восстановительного ремонта приблизило выплаты по ОСАГО к реальности — уже нет такого разброса в ценах, какой был раньше. Но ведь хочется, чтобы страховка покрывала ремонт полностью! Значит, нужно и дальше совершенствовать систему.

К примеру, в европейских странах пострадавшим в ДТП живые деньги не выплачивают: разбитый автомобиль направляют в автосервис, а владелец просто ставит подпись на документах и затем забирает его отремонтированным. Может, и нам пойти по тому же пути? Если в самом деле пойдем, нужно готовиться к тому, что стоимость полиса станет еще выше — работать себе в убыток никого не заставишь.