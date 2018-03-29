Летние шины, которые появятся в продаже в 2018 году

В преддверии теплого сезона смотрим на новинки летних шин, которые приготовили российским покупателям мировые производители.

Подобрать шины для своего автомобиля с недавних пор можно в специальном разделе на нашем сайте.

Летние шины, которые появятся в продаже в 2018 году

Фото: фирмы-производители
Летние шины, которые появятся в продаже в 2018 году
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