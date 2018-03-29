Летние шины, которые появятся в продаже в 2018 году

BMW 6 GT: пожиратель снежного пространства Новый BMW 6-й серии GT способен покорить сердце драйвера и справиться с задачами семейного путешествия, а в нашем тесте преодолел даже 20-сантиметровый слой снега на лесной поляне. Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Kia Mohave — супертест Смогут ли рамные внедорожники Mitsubishi и Kia вставить палки в колесо тойотовской Фортуны? Новый VW Touareg — первый тест-драйв Кроссовер Volkswagen Touareg третьего поколения представили буквально на днях, но в России он появится уже летом. Михаил Кулешов успел испытать закамуфлированный автомобиль на дорогах Испании.