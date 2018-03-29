Летние шины, которые появятся в продаже в 2018 году

Независимые трейдеры вновь обратились к ФАС с обращением в связи с ростом цен на нефтепродукты. По их оценке, если ситуация не изменится к лету, цены за литр топлива могут взлететь на небывалые высоты.
Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы?
Как обезопасить видеорегистратор от падения, а батарею — от перегрева? Свои маленькие и большие хитрости присылают в редакцию читатели «За рулем». Если у вас тоже есть гаражные секреты, которыми вы готовы поделиться, пишите на электронную почту exp@zr.ru. Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.
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