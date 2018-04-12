Летние шины 225/45 R17 — супертест. Лидеры провалились!

Шинная группа «За рулем» протестировала 12 комплектов низкопрофильных 17-дюймовых шин по стандартной летней программе. Заезды на холодном асфальте, проведенные сверх обязательных испытаний, подпортили лидерам репутацию.

Один из самых ходовых размеров летних покрышек — семнадцатый: подойдет и представителю гольф-класса, и автомобилю покрупнее. Потому и выбор такой, что глаза разбегаются. Причем в этом сегменте переплетаются модели направлений «комфорт» и «спорт», которые не уступают друг другу даже при непосредственном сравнении — а уж по обещанным продавцами характеристикам и подавно.

Выставка ценников

Парад участников в нашем тесте возглавляют гранды из «первой пятерки» — так величают лидеров по объемам выпускаемых шин. Бренд Bridgestone, самый успешный на мировом рынке, представлен моделью Potenza Adrenalin RE003, сваренной в Таиланде (средняя цена одной шины — 7500 рублей).

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В затылок Бриджстоуну дышит Michelin. По настоятельной просьбе читателей мы протестировали неновую, но по-прежнему популярную модель Primacy 3 (шины сделаны в Испании). Четвертое поколение дебютировало осенью, на наши тесты новинка попасть не успела. Сейчас на рынке доступны обе шины, и по этой причине «тройка» демпингует: ее можно купить за 6050 рублей.

Марку Goodyear в состязании представляют шины Eagle F1 Asymmetric 3 (6550 рублей), неплохо дебютировавшие в нашем прошлогоднем тесте.

Continental выдвинул новичка — модель PremiumContact 6. С выходом этой шины компания сменила лозунг: прежде говорилось о «лучшем торможении», а теперь делается упор на «сбалансированный по всем характеристикам продукт». Проверим. Покрышка стóит 6200 рублей, на боковине — надпись: Сделано в Словакии.

Замыкает «топ-пять» Pirelli с моделью Cinturato P7, не так давно лидировавшей в наших тестах. Покрышки изготовлены в Италии, их средняя цена 6500 рублей.

Hakka Black 2 — новинка фирмы Nokian, адресованная любителям быстрой езды. Изготовлена в Финляндии и, видимо, ­поэтому дорогая — 7100 рублей за штуку. Надеемся, что в ближайшее время производство локализуют на предприятии Nokian во Всево­ложске и цена станет демократичнее.

Японские и корейские бренды медленно, но верно вытесняют конкурентов с российского рынка. Покрышки Toyo Proxes Sport (6850 рублей) в нашем прошлогоднем тесте вошли в первую пятерку. Но и цена у них соответствующая. Hankook Ventus S1 evo2 (произведены в Венгрии) можно купить за 6000 рублей. В прошлогоднем тесте эта шина выступила чуть лучше, чем Тoyo, - посмотрим, что будет на этот раз.

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У шин Dunlop SP Sport FM800 родом из Таиланда более приятная цена: 5700 рублей. Чистокровный «японец» Nitto NT555 G2 (второй бренд Toyo), только осваивающийся на нашем рынке, еще более соблазнителен: его цена — 5450 рублей. Новинку Kumho Ecsta PS71, сделанную в Корее, продают еще дешевле — за 5200 рублей. Самыми доступными оказались шины Nordman SZ: 5100 рублей. Сделаны в России.

«Агрегатоноситель» — седан Volkswagen Jetta. Мы часто используем автомобили на платформе Гольфа, поскольку для их шасси характерны четкость реакций, хороший баланс управляемости и прозрачное поведение. Эти машины выбирает большинство шинных компаний при доводке новых покрышек.

Все тесты проводили на полигоне АВТОВАЗа, в 40 километрах от Тольятти. В конце лета температура воздуха колебалась от 22 до 28 градусов. А в октябре, когда мы проводили замеры тормозного пути на холодном мокром асфальте, градусник показывал около плюс шести.

ХОЛОДНЫЙ КУВЫРОК

Прошлогодний «температурный» тест подтвердил, что температура асфальта и воздуха существенно влияет на эффективность торможения «всухую». Мы решили провести дополнительные испытания на мокром асфальте: как скажется снижение температуры на величине тормозного пути? Полученные результаты тянут на сенсацию — настолько глубоко провалились топ-модели!

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Всем известно, что и летние, и зимние шины, ориентированные на разные температуры, можно использовать в точке их «пересечения» — при плюс 5–7 градусах. Это тот порог, на котором шинники рекомендуют переобуваться. Мы поймали холодный осенний день с моросящим дождем, температура воздуха и асфальта во время испытаний держалась на отметке +6 ºC. То, что надо!

Переходные температуры — компромиссные как для зимних шин, так и для летних. Поэтому результаты мы представили в отдельной таблице, но для наглядности сравнили с летними.

При переходной температуре величина тормозного пути на мокром асфальте для шин размерности 225/45 R17 выросла в среднем более чем на 20%. Это около пяти с половиной метров — больше корпуса автомобиля!

Самым коротким тормозным путем в холодных условиях может похвастаться Dunlop SP Sport FM800, который летом тормозил слабее остальных участников теста. А вот лидеры торможения в летних условиях Continental PremiumContact 6 и Hankook Ventus S1 evo2 при торможении на холодном асфальте провалились в конец списка! «На холодную» они проигрывают Данлопу 4,0–4,7 метра, хотя в летних условиях выигрывали 2,5–2,8 метра.

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Шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 и Toyo Proxes Sport показали одинаковые результаты при торможении как на теплом асфальте (24,9 м), так и на холодном (30,5 м). Интересно — кто у кого «списал» рецептуру смеси протектора?

Если выстроить рейтинг стабильности сцепления при разной температуре, его возглавит опять-таки Dunlop SP Sport FM800. Эти шины на холодном асфальте «ослабили хватку» по сравнению с теплым лишь на 5,3%, прибавив к тормозному пути менее полутора метров. А лидеры летнего торможения Continental PremiumContact 6 и Hankook Ventus S1 evo2 оказались в самом конце этого рейтинга: тормозной путь увеличился на треть! Это восемь с половиной метров лишка — два корпуса автомобиля!

Вывод очевиден: бесплатных пряников не бывает. У большинства протестированных шин летнее «мокрое» сцепление улучшено за счет его ухудшения на холодной дороге. Иными словами, если летом цепкость ваших шин при торможении достойна похвалы, то в прохладную погоду будет благоразумным держать увеличенную дистанцию. Помните об этом и будьте осторожны — особенно на хороших шинах!

Анализ тормозного пути на холодном мокром асфальте

Легкая атлетика

Наши испытания открывает «легкоатлетический забег» — несколько упражнений без резких ускорений, замедлений и маневров. Десятикилометрового скоростного кольца полигона достаточно, чтобы подготовить покрышки к испытаниям, а заодно прогреть их и агрегаты автомобиля до рабочей температуры перед тестами на экономичность. Параллельно оцениваем поведение Джетты на высокой скорости — насколько четко она держит прямую на тех или иных шинах, как быстро выполняет команды водителя при мягком маневрировании и объезде препятствия.

Оценку «норма» (8 баллов) за академически четкое поведение автомобиля на высокой скорости эксперты поставили шинам Continental, Nokian и Pirelli. Еще выше, в восемь с половиной баллов, они оценили Michelin: на этих шинах Jetta демонстрирует отменный баланс четких, понятных реакций как при активном маневрировании, так и при малых углах поворота баранки. Больше всего претензий — к Kumho и Nitto. Из-за широкого, пустого «нуля» и резиновых реакций на дуге при мягких перестроениях им снизили оценку до шести баллов.

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Замеры экономичности проводим на двухкилометровой горизонтальной прямой. Из двух заездов в противоположные стороны получаем среднее значение, благодаря чему удается нивелировать влияние даже незначительного ветерка.

На городской скорости (60 км/ч) Michelin лучше других поспособствовал экономии топлива, а Bridgestone сделал Джетту максимально прожорливой. Разница по современным меркам довольно велика: 0,5 литра на 100 км.

В трассовом режиме (90 км/ч) с результатом 6,1 л/100 км побеждает Nitto. Michelin в компании с шинами Nokian и Nordman про­игрывает ему сто граммов. Замыкающим оказался Hankook, который заставлял Джетту вытягивать из бака на 0,4 литра бензина больше.

Составляющие комфорта

Служебные дороги с трещинами и выбоинами позволяют оценить комфортность езды по плохому асфальту — уровень шума и плавность хода. Самыми тихими оказались шины Nokian, несмотря на то что созданы они для любителей скорости. Наиболее шумных набралась большая компания, причем они разделились на две группы: Michelin, Pirelli и Toyo отличаются повышенным низкочастотным шумом, а Dunlop, Goodyear и Kumho очень звонкие.

Nokian приятно удивил и плавностью хода: эти шины на пару с Континенталем катятся мягче остальных. А вот Kumho, Pirelli и Toyo оказались наиболее жесткими — Jetta подпрыгивала на средних и крупных неровностях, дрожала на швах и трещинах.

На 12‑процентном грунтовом подъеме оцениваем лояльность шин к рыхлой поверхности. Проверяем эффективность тяги с буксованием и без, внезапность проворачивания колес и уверенность при маневрировании. Эти результаты не идут в итоговый зачет. Мы приводим их как дополнительную информацию для тех, кто время от времени съезжает с асфальтированной дороги — например, пробираясь к даче и обратно к шоссе.

На грунте Jetta чуть увереннее чувствует себя на шинах Dunlop: водителю не приходится играть педалью сцепления в момент троганья. Тяжелее всего вне асфальта двигаться на шинах Bridgestone, Goodyear, Nitto и Toyo.

Залог безопасности

Сухую и мокрую полосы подготавливаем для замеров тормозной динамики одинаково — тормозим десяток раз на незачетных шинах, чтобы удалить с асфальта дорожную пыль и мелкие камешки. Разница лишь в том, что на сухой дороге мы по общепринятой методике тормозим со скорости 100 км/ч, а на мокрой — с 80 км/ч. Замер тормозного пути заканчиваем на 5 км/ч, чтобы исключить погрешности из-за кратковременной блокировки колес на малой скорости, приводящей к увеличению тормозного пути.

На сухом асфальте самый короткий тормозной путь обеспечивает Hankook: Джетте, обутой в эти шины, достаточно 36,5 метра, чтобы замедлиться со 100 до 5 км/ч. Чуточку больше, 36,6 метра, требует Continental. Совсем близко к лидерам расположился Michelin с результатом 36,7 метра. Замыка­ющие проигрывают лидеру больше чем полкорпуса: тормозной путь на Kumho — 39,8 метра, на Данлопе — 40,7 метра.

«Мокрые» результаты по кучности почти равноценны «сухим», разброс составляет 12%. Здесь Continental (23,8 м) на самую малость опережает Hankook (24,1 м), аутсайдеры те же — Kumho (26,0 м) и Dunlop (26,6 м).

Экстремальные маневры

Упражнение «переставка» позволяет оценить, насколько сбалансированы сцепные свойства шины в поперечном направлении и жесткость ее каркаса. Испытатель начинает упражнение с заведомо проходной скорости и постепенно увеличивает ее на 1–2 км/ч, пока Jetta не начнет «рубить» конусы, которыми обозначены полосы.

Беспристрастный измерительный комплекс VBOX фиксирует максимальную скорость выполнения маневра в выходном коридоре — в точке, соответствующей первому повороту руля. Испытатель дополнительно выставляет оценку за поведение машины на тех или иных шинах в соответствии с замечаниями, накопившимися по ходу заездов.

Самую высокую проходную скорость при переставке на сухой дороге обеспечил Continental — 73,8 км/ч. Второй результат — у Бриджстоуна: 73,1 км/ч. Хуже других готовы к экстремальным маневрам шины Nitto (67,3 км/ч).

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Теперь о поведении машины при выполнении переставки на предельной скорости. Восторженные восемь с половиной баллов эксперты дали Континенталю, «нормальные» восемь — шинам Hankook, Michelin и Pirelli. Сложнее всего управлять Джеттой, обутой в покрышки Bridgestone — при том что проходная скорость на этих шинах высокая. Тяжелый, но неинформативный «руль» не позволяет точно дозировать угол поворота. Но особенно неприятен при достижении критической скорости резкий срыв в глубокий занос.

На мокрой дороге сцепление хуже, потому и скорость выполнения переставки ниже. Continental и здесь лидирует (71,0 км/ч), Hankook чуть медленнее (70,4 км/ч), а Nitto опять в замыкающих (64,7 км/ч). Самое прилежное поведение Jetta вновь демонстрирует на шинах Continental (8,5 балла). В «нормальной», восьмибалльной группе прибавление: к тройке из «сухого» упражнения (Hankook, Michelin и Pirelli) присоединяется Nokian.

Тяжелее всего на мокрой дороге контролировать автомобиль, обутый в покрышки Bridgestone и Kumho. На Бриджстоуне в пределе возникает неожиданный резкий занос, требующий от водителя мгновенной ответной реакции. У Джетты на Kumho появляются задержки в реакциях, руль приходится крутить на бóльшие углы, а на дуге проявляется и запаздывающее подруливание задних колес, переходящее в занос.

По местам стоять!

В этот раз мы решили дать сумму баллов для каждого из четырех блоков («Безопасность», «Поведение», «Комфорт» и «Экономичность») отдельно. Это облегчит выбор тем, для кого приоритетными являются те или иные конкретные параметры.

Если оценивать общий уровень, то результаты порадовали. Не часто в наших тестах оценку «отлично» заслуживает половина соревнующихся. Шинники бдят!

Компания Continental не слукавила, позиционируя шины PremiumContact 6 как «хорошо сбалансированный продукт». Респект! Это безусловный лидер нашего теста. Сцепные свойства — лучшие. На этих шинах Jetta демонстрирует высокую курсовую устойчивость, прекрасную управляемость и на сухом, и на мокром асфальте. Итоговые 949 баллов — очень высокая планка.

Второе и третье местá, беззастенчиво потеснив модели «первой пятерки», разделили Hankook Ventus S1 evo2 и Nokian Hakka Black второй генерации, набравшие по 926 баллов каждая. Корейская шина выделяется выда­ющимися сцепными свойствами, хотя к ней есть мелкие замечания по поводу курсовой устойчивости, комфорта и экономичности. «Финка» подкупает более покладистым характером, к тому же она помогает экономить топливо. Огорчает лишь высокая цена.

Четвертую строчку занимает ветеран Michelin Primacy 3, уступивший более молодым соперникам лишь один балл. «Третья» Primacy на равных соперничает с ними за лидерство в торможении на сухом асфальте и лишь немного проигрывает в комфорте. Не исключено, что Primacy четвертого поколения, только-только появившаяся на рынке, еще возьмет свое.

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Четыре вышеперечисленные модели рекомендуем всем водителям (от начинающих до продвинутых) и для любых режимов движения. Разве что на грунтовках следует быть аккуратнее обычного.

На пятой позиции с 913 итоговыми баллами закрепились шины Pirelli Cinturato P7. Подкачала лишь плавность хода, так что ­рекомендуем их для дорог с покрытием ­хорошего качества.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 имеет в копилке 901 балл. В этом году его итоговая оценка чуть ниже, чем в прошлом. Основная причина — недостаточно высокое сцепление на сухом покрытии. Но это не повод ограничивать сферу использования, надо лишь не забывать об осторожности, съезжая с асфальта на грунт.

Nordman SZ (883 балла) открывает группу «Очень хорошие шины». Практически все показатели — на среднем уровне, и цена сходная. Самая выгодная покупка!

Лишь на балл меньше набрали шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE003. Показатели безопасности, то есть сцепные свойства и скорость при экстремальном маневрировании, как и положено, на уровне «топов». Если вы ездите аккуратно, без намека на скольжения, и чуть больший расход топлива не смущает, эти шины будут в радость. А вот цена устроит не каждого.

Девятое место (877 баллов) — за шинами Toyo Proxes Sport. Уровень безопасности (сцепные свойства и достигнутые при выполнении переставки скорости) даже выше, чем у шин Nordman, а вот курсовая устойчивость, комфортность и экономичность у Toyo похуже. В соответствии с набранными баллами эти шины тоже попадают в группу очень хороших.

Шины Nitto NT555 G2 (870 баллов) втискиваются в последний вагон в составе этой группы. Они самую малость уступают в итоговом рейтинге основному бренду Toyo в безопасности, но оказываются чуть лучше по поведению, комфорту и экономичности. Тем, кто предпочитает неторопливый стиль езды и не располагает лишними деньгами, есть смысл приглядеться.

Завершают наш рейтинг два «хорошиста». Одиннадцатая позиция при 855 баллах — у шин Dunlop SP Sport FM800. Самые скромные сцепные свойства не очень-то подходят для гарцевания, что идет вразрез со словом Sport в названии.

Замыкающие — шины Kumho Ecsta PS71 (852 балла). Более безопасны, чем Dunlop, но менее комфортны: они — для ровных дорог. С учетом разумной цены эти шины вполне могут рассматриваться как неплохое антикризисное предложение.

Сколько стоит балл?

В завершение составим стоимостной рейтинг в пересчете на каждый заработанный балл. На его верхней строчке — шины Nordman SZ: на 1000 рублей их цены покупатель «приобретает» потребительских качеств на 173 балла. На втором месте — Kumho Ecsta PS71. Это хорошие шины за относительно небольшие деньги. Чуть менее выгодна покупка шин Nitto NT555 G2: каждая потраченная тысяча принесет 160 баллов. Лидер нашего теста Continental Premium­Contact 6 на пару с Michelin Primacy 3 находится в середине стоимостного рейтинга. А замыкает его тройка самых дорогих шин: Nokian Hakka Black 2, Toyo Proxes Sport и Bridgestone Potenza Adrenalin RE003.

Результаты испытаний

Марка, модель

12 место

11 место

10 место

9 место

Kumho Ecsta PS71
Kumho Ecsta PS71

Dunlop SP Sport FM800
Dunlop SP Sport FM800

Nitto NT555 G2
Nitto NT555 G2

Toyo Proxes Sport
Toyo Proxes Sport

Общая сумма баллов

852

855

870

877

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала

5200 руб.

5700 руб.

5450 руб.

6850 руб.

Качество/цена*

0,16

0,15

0,16

0,13

Плюсы

Невысокий расход топлива; приемлемая скорость выполнения переставки как на сухом, там и на мокром асфальте

Удовлетворительная управляемость при выполнении экстремального маневра на мокрой дороге

Экономичны при 60 км/ч; стабильная управляемость на мокром асфальте; нешумные

Умеренный расход топлива при скорости 90 км/ч; неплохие сцепные свойства

Минусы

Скромные тормозные свойства; трудно управлять автомобилем на мокрой дороге, претензии к курсовой устойчивости и плавности хода; повышенный шум

Слабые сцепные свойства; замечания по поводу управляемости при экстремальных маневрах на сухом асфальте; посредственные курсовая устойчивость и комфортность

Самая низкая скорость выполнения переставки; нестабильно держат курс, посредственная управля­емость при резком перестроении на сухом покрытии; жестковаты

Неэкономичны при 60 км/ч; есть замечания к управляемости и курсовой устойчивости; посредственная плавность хода; повышенный уровень внутреннего шума

Информация о шинах

Страна изготовления

Корея

Таиланд

Япония

Япония

Индекс нагрузки и скорости

94Y

94W

94W

94Y

Глубина рисунка по ширине, мм

7,0–7,8

7,5–7,8

7,0-,7

7,3–7,4

Твердость резины по Шору, ед.

68

66

69

69

Масса шины, кг

9,56

10,46

10,32

10,19

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

Марка, модель

8 место

7 место

6 место

5 место

Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 EA03FZ
Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 EA03FZ

Nordman SZ
Nordman SZ

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Pirelli Cinturato P7
Pirelli Cinturato P7

Общая сумма баллов

882

883

901

913

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала

7500 руб.

5100 руб.

6550 руб.

6500 руб.

Качество/цена*

0,12

0,17

0,14

0,14

Плюсы

Высокая скорость выполнения экстремального маневра на сухом покрытии

Высокая экономичность при скорости 90 км/ч; наилучшее соотношение потребительских качеств и цены

Понятная управляемость при экстремальном маневриро-­
вании на мокрой дороге;
хорошая курсовая устойчивость

Экономичны при скорости 60 км/ч; автомобиль понятно управляется на переставке, ­
четко держит курс

Минусы

Низкая экономичность; сложно выполнять переставку как на сухой, так и на мокрой дороге; самая высокая цена

Небольшие претензии к управляемости при экстремальном маневрировании на сухом асфальте

Повышенный расход топлива при 90 км/ч; легкие замечания к управляемости на сухом покрытии; шумноваты

Претензии к плавности хода; невысокий уровень акустического комфорта

Информация о шинах

Страна изготовления

Таиланд

Россия

Германия

Италия

Индекс нагрузки и скорости

91W

94W

91Y

91Y

Глубина рисунка по ширине, мм

7,2–7,7

7,3–7,9

7,8–8,4

8,6–8,7

Твердость резины по Шору, ед.

74

67

73

69

Масса шины, кг

9,66

10,08

9,86

8,96

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

Марка, модель

4 место

2–3 место

2–3 место

1 место

Michelin Primacy 3
Michelin Primacy 3

Nokian Hakka Black 2
Nokian Hakka Black 2

Hankook Ventus S1 evo2
Hankook Ventus S1 evo2

Continental PremiumContact 6
Continental PremiumContact 6

Общая сумма баллов

925

926

926

949

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала

6050 руб.

7100 руб.

6000 руб.

6200 руб.

Качество/цена*

0,15

0,13

0,15

0,15

Плюсы

Уверенное торможение на сухом асфальте; низкий расход топлива; хорошая управляемость; отличная курсовая устойчивость

Экономичны при скорости 90 км/ч; хорошая управляемость; четкое следование курсу; самые комфортные

Выдающиеся сцепные свойства и надежная управляемость при экстремальном маневрировании как на сухом, так и на мокром покрытии

Лучшие сцепные свойства; отменная управляемость; хорошая курсовая устойчивость; высокая плавность хода

Минусы

Легкие замечания к плавности хода; повышенный внутренний шум

Высокая цена

Нескромный расход топлива; легкие замечания к курсовой устойчивости и комфорту

Незначительные претензии к уровню внутреннего шума

Информация о шинах

Страна изготовления

Испания

Финляндия

Венгрия

Словакия

Индекс нагрузки и скорости

91Y

94Y

94Y

94Y

Глубина рисунка по ширине, мм

6,4–6,5

7,3–7,4

7,8

7,2–7,5

Твердость резины по Шору, ед.

64

68–69

70

66–67

Масса шины, кг

9,42

9,86

9,83

9,11

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 место.

Рейтинг выгодной покупки

Вместе с авторами шины пытали: Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Евгений ЛАРИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ и Валерий ПАВЛОВ.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинским компаниям Шинторг и Премьера за техническую поддержку.


Летние шины 225/45 R17 — супертест. Лидеры провалились!


Летние шины 225/45 R17 — супертест. Лидеры провалились!
Фото: Онлайн-редакция
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