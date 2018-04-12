Шинная группа «За рулем» протестировала 12 комплектов низкопрофильных 17-дюймовых шин по стандартной летней программе. Заезды на холодном асфальте, проведенные сверх обязательных испытаний, подпортили лидерам репутацию.

Один из самых ходовых размеров летних покрышек — семнадцатый: подойдет и представителю гольф-класса, и автомобилю покрупнее. Потому и выбор такой, что глаза разбегаются. Причем в этом сегменте переплетаются модели направлений «комфорт» и «спорт», которые не уступают друг другу даже при непосредственном сравнении — а уж по обещанным продавцами характеристикам и подавно.

Выставка ценников

Парад участников в нашем тесте возглавляют гранды из «первой пятерки» — так величают лидеров по объемам выпускаемых шин. Бренд Bridgestone, самый успешный на мировом рынке, представлен моделью Potenza Adrenalin RE003, сваренной в Таиланде (средняя цена одной шины — 7500 рублей).

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В затылок Бриджстоуну дышит Michelin. По настоятельной просьбе читателей мы протестировали неновую, но по-прежнему популярную модель Primacy 3 (шины сделаны в Испании). Четвертое поколение дебютировало осенью, на наши тесты новинка попасть не успела. Сейчас на рынке доступны обе шины, и по этой причине «тройка» демпингует: ее можно купить за 6050 рублей.

Марку Goodyear в состязании представляют шины Eagle F1 Asymmetric 3 (6550 рублей), неплохо дебютировавшие в нашем прошлогоднем тесте.

Continental выдвинул новичка — модель PremiumContact 6. С выходом этой шины компания сменила лозунг: прежде говорилось о «лучшем торможении», а теперь делается упор на «сбалансированный по всем характеристикам продукт». Проверим. Покрышка стóит 6200 рублей, на боковине — надпись: Сделано в Словакии.

Замыкает «топ-пять» Pirelli с моделью Cinturato P7, не так давно лидировавшей в наших тестах. Покрышки изготовлены в Италии, их средняя цена 6500 рублей.

Hakka Black 2 — новинка фирмы Nokian, адресованная любителям быстрой езды. Изготовлена в Финляндии и, видимо, ­поэтому дорогая — 7100 рублей за штуку. Надеемся, что в ближайшее время производство локализуют на предприятии Nokian во Всево­ложске и цена станет демократичнее.

Японские и корейские бренды медленно, но верно вытесняют конкурентов с российского рынка. Покрышки Toyo Proxes Sport (6850 рублей) в нашем прошлогоднем тесте вошли в первую пятерку. Но и цена у них соответствующая. Hankook Ventus S1 evo2 (произведены в Венгрии) можно купить за 6000 рублей. В прошлогоднем тесте эта шина выступила чуть лучше, чем Тoyo, - посмотрим, что будет на этот раз.

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У шин Dunlop SP Sport FM800 родом из Таиланда более приятная цена: 5700 рублей. Чистокровный «японец» Nitto NT555 G2 (второй бренд Toyo), только осваивающийся на нашем рынке, еще более соблазнителен: его цена — 5450 рублей. Новинку Kumho Ecsta PS71, сделанную в Корее, продают еще дешевле — за 5200 рублей. Самыми доступными оказались шины Nordman SZ: 5100 рублей. Сделаны в России.

«Агрегатоноситель» — седан Volkswagen Jetta. Мы часто используем автомобили на платформе Гольфа, поскольку для их шасси характерны четкость реакций, хороший баланс управляемости и прозрачное поведение. Эти машины выбирает большинство шинных компаний при доводке новых покрышек.

Все тесты проводили на полигоне АВТОВАЗа, в 40 километрах от Тольятти. В конце лета температура воздуха колебалась от 22 до 28 градусов. А в октябре, когда мы проводили замеры тормозного пути на холодном мокром асфальте, градусник показывал около плюс шести.

ХОЛОДНЫЙ КУВЫРОК Прошлогодний «температурный» тест подтвердил, что температура асфальта и воздуха существенно влияет на эффективность торможения «всухую». Мы решили провести дополнительные испытания на мокром асфальте: как скажется снижение температуры на величине тормозного пути? Полученные результаты тянут на сенсацию — настолько глубоко провалились топ-модели! Материалы по теме Тест шин «За рулем» — измеряем тормозной путь в жару и в холод Всем известно, что и летние, и зимние шины, ориентированные на разные температуры, можно использовать в точке их «пересечения» — при плюс 5–7 градусах. Это тот порог, на котором шинники рекомендуют переобуваться. Мы поймали холодный осенний день с моросящим дождем, температура воздуха и асфальта во время испытаний держалась на отметке +6 ºC. То, что надо! Переходные температуры — компромиссные как для зимних шин, так и для летних. Поэтому результаты мы представили в отдельной таблице, но для наглядности сравнили с летними. При переходной температуре величина тормозного пути на мокром асфальте для шин размерности 225/45 R17 выросла в среднем более чем на 20%. Это около пяти с половиной метров — больше корпуса автомобиля! Самым коротким тормозным путем в холодных условиях может похвастаться Dunlop SP Sport FM800, который летом тормозил слабее остальных участников теста. А вот лидеры торможения в летних условиях Continental PremiumContact 6 и Hankook Ventus S1 evo2 при торможении на холодном асфальте провалились в конец списка! «На холодную» они проигрывают Данлопу 4,0–4,7 метра, хотя в летних условиях выигрывали 2,5–2,8 метра. Материалы по теме Сравнительный тест высокоскоростных летних шин 225/45 R17: заложники скорости Шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 и Toyo Proxes Sport показали одинаковые результаты при торможении как на теплом асфальте (24,9 м), так и на холодном (30,5 м). Интересно — кто у кого «списал» рецептуру смеси протектора? Если выстроить рейтинг стабильности сцепления при разной температуре, его возглавит опять-таки Dunlop SP Sport FM800. Эти шины на холодном асфальте «ослабили хватку» по сравнению с теплым лишь на 5,3%, прибавив к тормозному пути менее полутора метров. А лидеры летнего торможения Continental PremiumContact 6 и Hankook Ventus S1 evo2 оказались в самом конце этого рейтинга: тормозной путь увеличился на треть! Это восемь с половиной метров лишка — два корпуса автомобиля! Вывод очевиден: бесплатных пряников не бывает. У большинства протестированных шин летнее «мокрое» сцепление улучшено за счет его ухудшения на холодной дороге. Иными словами, если летом цепкость ваших шин при торможении достойна похвалы, то в прохладную погоду будет благоразумным держать увеличенную дистанцию. Помните об этом и будьте осторожны — особенно на хороших шинах! Анализ тормозного пути на холодном мокром асфальте

Легкая атлетика

Наши испытания открывает «легкоатлетический забег» — несколько упражнений без резких ускорений, замедлений и маневров. Десятикилометрового скоростного кольца полигона достаточно, чтобы подготовить покрышки к испытаниям, а заодно прогреть их и агрегаты автомобиля до рабочей температуры перед тестами на экономичность. Параллельно оцениваем поведение Джетты на высокой скорости — насколько четко она держит прямую на тех или иных шинах, как быстро выполняет команды водителя при мягком маневрировании и объезде препятствия.

Оценку «норма» (8 баллов) за академически четкое поведение автомобиля на высокой скорости эксперты поставили шинам Continental, Nokian и Pirelli. Еще выше, в восемь с половиной баллов, они оценили Michelin: на этих шинах Jetta демонстрирует отменный баланс четких, понятных реакций как при активном маневрировании, так и при малых углах поворота баранки. Больше всего претензий — к Kumho и Nitto. Из-за широкого, пустого «нуля» и резиновых реакций на дуге при мягких перестроениях им снизили оценку до шести баллов.

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Замеры экономичности проводим на двухкилометровой горизонтальной прямой. Из двух заездов в противоположные стороны получаем среднее значение, благодаря чему удается нивелировать влияние даже незначительного ветерка.

На городской скорости (60 км/ч) Michelin лучше других поспособствовал экономии топлива, а Bridgestone сделал Джетту максимально прожорливой. Разница по современным меркам довольно велика: 0,5 литра на 100 км.

В трассовом режиме (90 км/ч) с результатом 6,1 л/100 км побеждает Nitto. Michelin в компании с шинами Nokian и Nordman про­игрывает ему сто граммов. Замыкающим оказался Hankook, который заставлял Джетту вытягивать из бака на 0,4 литра бензина больше.

Составляющие комфорта

Служебные дороги с трещинами и выбоинами позволяют оценить комфортность езды по плохому асфальту — уровень шума и плавность хода. Самыми тихими оказались шины Nokian, несмотря на то что созданы они для любителей скорости. Наиболее шумных набралась большая компания, причем они разделились на две группы: Michelin, Pirelli и Toyo отличаются повышенным низкочастотным шумом, а Dunlop, Goodyear и Kumho очень звонкие.

Nokian приятно удивил и плавностью хода: эти шины на пару с Континенталем катятся мягче остальных. А вот Kumho, Pirelli и Toyo оказались наиболее жесткими — Jetta подпрыгивала на средних и крупных неровностях, дрожала на швах и трещинах.

На 12‑процентном грунтовом подъеме оцениваем лояльность шин к рыхлой поверхности. Проверяем эффективность тяги с буксованием и без, внезапность проворачивания колес и уверенность при маневрировании. Эти результаты не идут в итоговый зачет. Мы приводим их как дополнительную информацию для тех, кто время от времени съезжает с асфальтированной дороги — например, пробираясь к даче и обратно к шоссе.

На грунте Jetta чуть увереннее чувствует себя на шинах Dunlop: водителю не приходится играть педалью сцепления в момент троганья. Тяжелее всего вне асфальта двигаться на шинах Bridgestone, Goodyear, Nitto и Toyo.

Залог безопасности

Сухую и мокрую полосы подготавливаем для замеров тормозной динамики одинаково — тормозим десяток раз на незачетных шинах, чтобы удалить с асфальта дорожную пыль и мелкие камешки. Разница лишь в том, что на сухой дороге мы по общепринятой методике тормозим со скорости 100 км/ч, а на мокрой — с 80 км/ч. Замер тормозного пути заканчиваем на 5 км/ч, чтобы исключить погрешности из-за кратковременной блокировки колес на малой скорости, приводящей к увеличению тормозного пути.

На сухом асфальте самый короткий тормозной путь обеспечивает Hankook: Джетте, обутой в эти шины, достаточно 36,5 метра, чтобы замедлиться со 100 до 5 км/ч. Чуточку больше, 36,6 метра, требует Continental. Совсем близко к лидерам расположился Michelin с результатом 36,7 метра. Замыка­ющие проигрывают лидеру больше чем полкорпуса: тормозной путь на Kumho — 39,8 метра, на Данлопе — 40,7 метра.

«Мокрые» результаты по кучности почти равноценны «сухим», разброс составляет 12%. Здесь Continental (23,8 м) на самую малость опережает Hankook (24,1 м), аутсайдеры те же — Kumho (26,0 м) и Dunlop (26,6 м).

Экстремальные маневры

Упражнение «переставка» позволяет оценить, насколько сбалансированы сцепные свойства шины в поперечном направлении и жесткость ее каркаса. Испытатель начинает упражнение с заведомо проходной скорости и постепенно увеличивает ее на 1–2 км/ч, пока Jetta не начнет «рубить» конусы, которыми обозначены полосы.

Беспристрастный измерительный комплекс VBOX фиксирует максимальную скорость выполнения маневра в выходном коридоре — в точке, соответствующей первому повороту руля. Испытатель дополнительно выставляет оценку за поведение машины на тех или иных шинах в соответствии с замечаниями, накопившимися по ходу заездов.

Самую высокую проходную скорость при переставке на сухой дороге обеспечил Continental — 73,8 км/ч. Второй результат — у Бриджстоуна: 73,1 км/ч. Хуже других готовы к экстремальным маневрам шины Nitto (67,3 км/ч).

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Теперь о поведении машины при выполнении переставки на предельной скорости. Восторженные восемь с половиной баллов эксперты дали Континенталю, «нормальные» восемь — шинам Hankook, Michelin и Pirelli. Сложнее всего управлять Джеттой, обутой в покрышки Bridgestone — при том что проходная скорость на этих шинах высокая. Тяжелый, но неинформативный «руль» не позволяет точно дозировать угол поворота. Но особенно неприятен при достижении критической скорости резкий срыв в глубокий занос.

На мокрой дороге сцепление хуже, потому и скорость выполнения переставки ниже. Continental и здесь лидирует (71,0 км/ч), Hankook чуть медленнее (70,4 км/ч), а Nitto опять в замыкающих (64,7 км/ч). Самое прилежное поведение Jetta вновь демонстрирует на шинах Continental (8,5 балла). В «нормальной», восьмибалльной группе прибавление: к тройке из «сухого» упражнения (Hankook, Michelin и Pirelli) присоединяется Nokian.

Тяжелее всего на мокрой дороге контролировать автомобиль, обутый в покрышки Bridgestone и Kumho. На Бриджстоуне в пределе возникает неожиданный резкий занос, требующий от водителя мгновенной ответной реакции. У Джетты на Kumho появляются задержки в реакциях, руль приходится крутить на бóльшие углы, а на дуге проявляется и запаздывающее подруливание задних колес, переходящее в занос.

По местам стоять!

В этот раз мы решили дать сумму баллов для каждого из четырех блоков («Безопасность», «Поведение», «Комфорт» и «Экономичность») отдельно. Это облегчит выбор тем, для кого приоритетными являются те или иные конкретные параметры.

Если оценивать общий уровень, то результаты порадовали. Не часто в наших тестах оценку «отлично» заслуживает половина соревнующихся. Шинники бдят!

Компания Continental не слукавила, позиционируя шины PremiumContact 6 как «хорошо сбалансированный продукт». Респект! Это безусловный лидер нашего теста. Сцепные свойства — лучшие. На этих шинах Jetta демонстрирует высокую курсовую устойчивость, прекрасную управляемость и на сухом, и на мокром асфальте. Итоговые 949 баллов — очень высокая планка.

Второе и третье местá, беззастенчиво потеснив модели «первой пятерки», разделили Hankook Ventus S1 evo2 и Nokian Hakka Black второй генерации, набравшие по 926 баллов каждая. Корейская шина выделяется выда­ющимися сцепными свойствами, хотя к ней есть мелкие замечания по поводу курсовой устойчивости, комфорта и экономичности. «Финка» подкупает более покладистым характером, к тому же она помогает экономить топливо. Огорчает лишь высокая цена.

Четвертую строчку занимает ветеран Michelin Primacy 3, уступивший более молодым соперникам лишь один балл. «Третья» Primacy на равных соперничает с ними за лидерство в торможении на сухом асфальте и лишь немного проигрывает в комфорте. Не исключено, что Primacy четвертого поколения, только-только появившаяся на рынке, еще возьмет свое.

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Четыре вышеперечисленные модели рекомендуем всем водителям (от начинающих до продвинутых) и для любых режимов движения. Разве что на грунтовках следует быть аккуратнее обычного.

На пятой позиции с 913 итоговыми баллами закрепились шины Pirelli Cinturato P7. Подкачала лишь плавность хода, так что ­рекомендуем их для дорог с покрытием ­хорошего качества.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 имеет в копилке 901 балл. В этом году его итоговая оценка чуть ниже, чем в прошлом. Основная причина — недостаточно высокое сцепление на сухом покрытии. Но это не повод ограничивать сферу использования, надо лишь не забывать об осторожности, съезжая с асфальта на грунт.

Nordman SZ (883 балла) открывает группу «Очень хорошие шины». Практически все показатели — на среднем уровне, и цена сходная. Самая выгодная покупка!

Лишь на балл меньше набрали шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE003. Показатели безопасности, то есть сцепные свойства и скорость при экстремальном маневрировании, как и положено, на уровне «топов». Если вы ездите аккуратно, без намека на скольжения, и чуть больший расход топлива не смущает, эти шины будут в радость. А вот цена устроит не каждого.

Девятое место (877 баллов) — за шинами Toyo Proxes Sport. Уровень безопасности (сцепные свойства и достигнутые при выполнении переставки скорости) даже выше, чем у шин Nordman, а вот курсовая устойчивость, комфортность и экономичность у Toyo похуже. В соответствии с набранными баллами эти шины тоже попадают в группу очень хороших.

Шины Nitto NT555 G2 (870 баллов) втискиваются в последний вагон в составе этой группы. Они самую малость уступают в итоговом рейтинге основному бренду Toyo в безопасности, но оказываются чуть лучше по поведению, комфорту и экономичности. Тем, кто предпочитает неторопливый стиль езды и не располагает лишними деньгами, есть смысл приглядеться.

Завершают наш рейтинг два «хорошиста». Одиннадцатая позиция при 855 баллах — у шин Dunlop SP Sport FM800. Самые скромные сцепные свойства не очень-то подходят для гарцевания, что идет вразрез со словом Sport в названии.

Замыкающие — шины Kumho Ecsta PS71 (852 балла). Более безопасны, чем Dunlop, но менее комфортны: они — для ровных дорог. С учетом разумной цены эти шины вполне могут рассматриваться как неплохое антикризисное предложение.

Сколько стоит балл?

В завершение составим стоимостной рейтинг в пересчете на каждый заработанный балл. На его верхней строчке — шины Nordman SZ: на 1000 рублей их цены покупатель «приобретает» потребительских качеств на 173 балла. На втором месте — Kumho Ecsta PS71. Это хорошие шины за относительно небольшие деньги. Чуть менее выгодна покупка шин Nitto NT555 G2: каждая потраченная тысяча принесет 160 баллов. Лидер нашего теста Continental Premium­Contact 6 на пару с Michelin Primacy 3 находится в середине стоимостного рейтинга. А замыкает его тройка самых дорогих шин: Nokian Hakka Black 2, Toyo Proxes Sport и Bridgestone Potenza Adrenalin RE003.

Результаты испытаний

Марка, модель 12 место 11 место 10 место 9 место Kumho Ecsta PS71 Dunlop SP Sport FM800

Nitto NT555 G2

Toyo Proxes Sport

Общая сумма баллов 852 855 870 877 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала 5200 руб. 5700 руб. 5450 руб. 6850 руб. Качество/цена* 0,16 0,15 0,16 0,13 Плюсы Невысокий расход топлива; приемлемая скорость выполнения переставки как на сухом, там и на мокром асфальте Удовлетворительная управляемость при выполнении экстремального маневра на мокрой дороге Экономичны при 60 км/ч; стабильная управляемость на мокром асфальте; нешумные Умеренный расход топлива при скорости 90 км/ч; неплохие сцепные свойства Минусы Скромные тормозные свойства; трудно управлять автомобилем на мокрой дороге, претензии к курсовой устойчивости и плавности хода; повышенный шум Слабые сцепные свойства; замечания по поводу управляемости при экстремальных маневрах на сухом асфальте; посредственные курсовая устойчивость и комфортность Самая низкая скорость выполнения переставки; нестабильно держат курс, посредственная управля­емость при резком перестроении на сухом покрытии; жестковаты Неэкономичны при 60 км/ч; есть замечания к управляемости и курсовой устойчивости; посредственная плавность хода; повышенный уровень внутреннего шума Информация о шинах Страна изготовления Корея Таиланд Япония Япония Индекс нагрузки и скорости 94Y 94W 94W 94Y Глубина рисунка по ширине, мм 7,0–7,8 7,5–7,8 7,0-,7 7,3–7,4 Твердость резины по Шору, ед. 68 66 69 69 Масса шины, кг 9,56 10,46 10,32 10,19

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка. Марка, модель 8 место 7 место 6 место 5 место Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 EA03FZ

Nordman SZ

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Pirelli Cinturato P7

Общая сумма баллов 882 883 901 913 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала 7500 руб. 5100 руб. 6550 руб. 6500 руб. Качество/цена* 0,12 0,17 0,14 0,14 Плюсы Высокая скорость выполнения экстремального маневра на сухом покрытии Высокая экономичность при скорости 90 км/ч; наилучшее соотношение потребительских качеств и цены Понятная управляемость при экстремальном маневриро-­

вании на мокрой дороге;

хорошая курсовая устойчивость Экономичны при скорости 60 км/ч; автомобиль понятно управляется на переставке, ­

четко держит курс Минусы Низкая экономичность; сложно выполнять переставку как на сухой, так и на мокрой дороге; самая высокая цена Небольшие претензии к управляемости при экстремальном маневрировании на сухом асфальте Повышенный расход топлива при 90 км/ч; легкие замечания к управляемости на сухом покрытии; шумноваты Претензии к плавности хода; невысокий уровень акустического комфорта Информация о шинах Страна изготовления Таиланд Россия Германия Италия Индекс нагрузки и скорости 91W 94W 91Y 91Y Глубина рисунка по ширине, мм 7,2–7,7 7,3–7,9 7,8–8,4 8,6–8,7 Твердость резины по Шору, ед. 74 67 73 69 Масса шины, кг 9,66 10,08 9,86 8,96

*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

Марка, модель 4 место 2–3 место 2–3 место 1 место Michelin Primacy 3

Nokian Hakka Black 2

Hankook Ventus S1 evo2

Continental PremiumContact 6

Общая сумма баллов 925 926 926 949 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала 6050 руб. 7100 руб. 6000 руб. 6200 руб. Качество/цена* 0,15 0,13 0,15 0,15 Плюсы Уверенное торможение на сухом асфальте; низкий расход топлива; хорошая управляемость; отличная курсовая устойчивость Экономичны при скорости 90 км/ч; хорошая управляемость; четкое следование курсу; самые комфортные Выдающиеся сцепные свойства и надежная управляемость при экстремальном маневрировании как на сухом, так и на мокром покрытии Лучшие сцепные свойства; отменная управляемость; хорошая курсовая устойчивость; высокая плавность хода Минусы Легкие замечания к плавности хода; повышенный внутренний шум Высокая цена Нескромный расход топлива; легкие замечания к курсовой устойчивости и комфорту Незначительные претензии к уровню внутреннего шума Информация о шинах Страна изготовления Испания Финляндия Венгрия Словакия Индекс нагрузки и скорости 91Y 94Y 94Y 94Y Глубина рисунка по ширине, мм 6,4–6,5 7,3–7,4 7,8 7,2–7,5 Твердость резины по Шору, ед. 64 68–69 70 66–67 Масса шины, кг 9,42 9,86 9,83 9,11





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 место.

Рейтинг выгодной покупки

Вместе с авторами шины пытали: Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Евгений ЛАРИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ и Валерий ПАВЛОВ.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинским компаниям Шинторг и Премьера за техническую поддержку.







