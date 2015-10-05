Шинная тест-группа ЗР отвечает на вопросы

Тема сезонной смены шин не теряет своей актуальности — мы видим большой интерес к нашим публикациям на эту тему, и он тем острее, чем ближе очередной переобувочный сезон. Напомним, что у посетителей сайта «За рулем.РФ» есть возможность задать свои вопросы в режиме онлайн и получить ответы профессионалов. На связи с вами Сергей Мишин — руководитель шинной тест-группы. Помогают ему испытатели Евгений Ларин, Валерий Павлов, Андрей Образумов, Дмитрий Тестов, Антон Мишин, Юрий Курочкин и Антон Ананьев.

Предлагаем вам ознакомиться с ответами на самые типичные и самые неожиданные вопросы читателей «За рулем.РФ». Возможно, среди них вы найдете информацию, интересующую вас. Если же вы ее не обнаружили, задайте свой вопрос в комментариях ниже.

Вячеслав Субботин, экс-куратор шинной группы: Липучка, шипы! Мы проводили специальный тест по этой теме. Температурный диапазон, когда липучки и шипы ведут себя одинаково, скажем, демонстрируют одинаковый тормозной путь, — минус 13–15 0С. При более низких температурах фрикционные шины начинают выигрывать у шипов. Шип не всегда может проколоть твердый лед. А у фрикционных шин благодаря развитым ламелям большая площадь соприкосновения со льдом, особенно шершавым. При более высоких температурах шипованные шины лучше. Но есть нюансы. При минус 20 0С разница между шиповкой и липучкой будет около 20%. А при минус 2–3 0С тормозной путь у липучки окажется чуть ли не в два раза большим. Поэтому выбирайте тип шин прежде всего от среднесуточной температуры эксплуатации. Подробности здесь. Классная была работа!

Вячеслав Субботин: Не принципиально! Отличие шин SUV от покрышек с тем же рисунком протектора, например, для седанов, в основном, в укрепленной боковине. Смеси, конструкция брекера и т.п. одинаковые. Но часто бывает так, что для того или иного кроссовера просто не найти обычные шины без приставки SUV — нет такого размера.

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Вячеслав Субботин: Евгений! Пару раз за всю нашу долгую историю тестирования шин мы проводили ресурсные испытания. Но удовольствие это дорогое. Сколько бензина только сжечь нужно. Последний подобный тест был лет пять-шесть тому назад. После длительного пробега в десяток тысяч км мы проверили ездовые характеристики шин. Выиграл тогда Michelin. По полученным данным его качества оказались ближе всего к изначальным, а вот у других сильно упали.

Однако на некоторых моделях, особенно лидерских, мы ездим достаточно долго. Они стоят на наших редакционных машинах. И как показывает опыт, «Нордман» и «Гиславед» (да и другие модели известных шинных брендов и их же шины второго эшелона) даже после четырех сезонов практически не теряют шипы. О сломанном корде говорить даже не приходится. Чтобы его развалить, нужно сезон отъездить с давлением в одну атмосферу. Вообще, у «Континенталя» самая прочная заделка шипов — они их приклеивают. Мы пробовали выдрать их клещами, спор такой зашел с производителем. Пыхтели, как паровозы, пока тащили. Вырвали… с куском резины. :-)

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Mikhail Kiselev: Расскажите о поведении китайских шин (к примеру, всеми любимый «Триангл»), корейских («Нексен» или «Кумхо») и сравните их с российскими и, по возможности, с японскими б/у (скорее всего, 50% и более протектора), ведь тесты «За рулем» слабо интересны на Дальнем Востоке.

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Вячеслав Субботин: Китайские шины на отечественном рынке пока занимают мизерную долю. Наш автомобилист к ним только приглядывается. Вот и мы пока не берем в регулярные тесты эти шины, хотя тоже изучаем продукты из Поднебесной. Знаете, по первым ощущениям, они такого же качества, как и китайские автомобили. Ездовые свойства не очень. Я бы себе такие не купил. Но невысокая цена может служить весомым аргументом. Опытный автомобилист, проездивший всю жизнь на летних покрышках зимой, может себе позволить. Вполне вероятно, что в следующих тестах мы попробуем китайские новинки на вкус. Но результат можно предсказать заранее. Покрышки «Нексен» или «Кумо» из второго эшелона корейских производителей шин результатами тестов не блещут. Гораздо лучше на их фоне смотрится «Ханкук». Они серьезно подошли к конструированию шин для России, Скандинавии и других зимних стран. К примеру, у них есть мощный исследовательский центр вместе с полигоном в Европе. Поэтому и результаты наших испытаний высокие. Покрышки «Нексен» или «Кумо» из второго эшелона корейских производителей шин результатами тестов не блещут. Гораздо лучше на их фоне смотрится «Ханкук». Они серьезно подошли к конструированию шин для России, Скандинавии и других зимних стран. К примеру, у них есть мощный исследовательский центр вместе с полигоном в Европе. Поэтому и результаты наших испытаний высокие. Шины б/у мы не катаем. И считаем, что рискованно покупать такие и ездить на них. Как правило, они сильно изношены и могут быть со скрытыми повреждениями. В 90-е я сам рылся в груде послуживших в Европе покрышек. Тогда вся столица была в таких свалках. Нашел четыре, как мне показалось, отличные шины. Поставил на «Москвич-2141», так его, беднягу, сразу стало вести в сторону. А к концу зимы из двух покрышек полез корд. Деньги выбросил на ветер. Шины б/у мы не катаем. И считаем, что рискованно покупать такие и ездить на них. Как правило, они сильно изношены и могут быть со скрытыми повреждениями. В 90-е я сам рылся в груде послуживших в Европе покрышек. Тогда вся столица была в таких свалках. Нашел четыре, как мне показалось, отличные шины. Поставил на «Москвич-2141», так его, беднягу, сразу стало вести в сторону. А к концу зимы из двух покрышек полез корд. Деньги выбросил на ветер. Татьяна Ржанникова: «Хаккапелиита» в тестах всегда впереди. И по цене тоже лидер. А вот «Нордман» — это «Хакка» прошлых моделей? Или по всем параметрам другая шина, сделанная по упрощенным технологиям? Вячеслав Субботин: «Нордман» действительно «Хакка» предыдущих поколений, и готовят ее на тех же пресс-формах. Технологии ровно такие же, как и у «Хакки». Но материалы используют чуть проще. Скажем, нехитрый цилиндрический шип. Было бы по-другому, и цена возросла бы существенно. Однако это не значит, что «Нордман» плох. Посмотрите результаты тестов, таблицу замеров и экспертных оценок. Порой он задает жару новым моделям передовых компаний. Вячеслав Субботин: «Нордман» действительно «Хакка» предыдущих поколений, и готовят ее на тех же пресс-формах. Технологии ровно такие же, как и у «Хакки». Но материалы используют чуть проще. Скажем, нехитрый цилиндрический шип. Было бы по-другому, и цена возросла бы существенно. Однако это не значит, что «Нордман» плох. Посмотрите результаты тестов, таблицу замеров и экспертных оценок. Порой он задает жару новым моделям передовых компаний. Аноним: Добрый день, посоветуйте зимние шины для Ford Mondeo 1,5 тонны, передний привод, 215/55/R17, и какие лучше для моего региона. Живу в Саратове, зимняя температура от —15 до —25, шипованные или липучки? За город не выезжаю зимой, в городе дороги редко бывают нечищенные, чаще мокрый снег.

14-Nordman-07_новый размер Вячеслав Субботин: Коллега, я тоже езжу на Вячеслав Субботин: Коллега, я тоже езжу на «Форд-Мондео» ! Уже четвертый год стоят шипованные «Норд-Фрост 5». Для этой машины и разнообразных условий эксплуатации — то, что надо. И в горы на них езжу на лыжах кататься, и по слякотной Москве в пробках давлюсь. Поэтому и Вам рекомендую шипованные шины, причем из топовой линейки. Как ни крути, «Мондео» большой, тяжелый и еще и прыткий автомобиль. Ему нужны предсказуемые реакции. Ведь связь с дорогой у него не ахти — недостаточно информативны руль и тормоза. Хорошие шины сгладят этот недостаток. Материалы по теме Что обозначают этикетки на шинах (ИНФОГРАФИКА) «Норд-Фрост» выбирал, прежде всего, из ездовых характеристик, но смотрел на соотношение цена/качество. Сейчас износ невелик, вылетели редкие шипы. Присматривался перед этим к «Мишлену X-Ice North 2». Характеристики схожи, но смутила высокая цена. Возможно, в следующем сезоне все же поставлю себе шипованный «Мишлен». «Норд-Фрост» выбирал, прежде всего, из ездовых характеристик, но смотрел на соотношение цена/качество. Сейчас износ невелик, вылетели редкие шипы. Присматривался перед этим к «Мишлену X-Ice North 2». Характеристики схожи, но смутила высокая цена. Возможно, в следующем сезоне все же поставлю себе шипованный «Мишлен». Юрий Рогов: Подскажите, пожалуйста, чем отличаются шины «КонтиАйсКонтакт» с индексами BD и HD? Сергей Мишин: Эти индексы появились на шинах «КонтиАйсКонтакт» в 2013 году. Индекс BD подсказывает, что перед вами обычные, «старые», с так называемыми бриллиантовыми шипами. Шины с индексом HD — модернизированные, доработанные для выполнения новых скандинавских правил по ограничению износа дорожного покрытия, введенных в действие с 1 июля 2013 года. HD отличаются от обычных (BD) облегченными шипами и измененным составом Сергей Мишин:Эти индексы появились на шинах «КонтиАйсКонтакт» в 2013 году. Индекс BD подсказывает, что перед вами обычные, «старые», с так называемыми бриллиантовыми шипами. Шины с индексом HD — модернизированные, доработанные для выполнения новых скандинавских правил по ограничению износа дорожного покрытия, введенных в действие с 1 июля 2013 года. HD отличаются от обычных (BD) облегченными шипами и измененным составом резиновой смеси протектора . Количество шипов в шинах HD и BD одинаковое. В 2013 году HD поставлялись на скандинавский рынок, BD — только на российский рынок. С 2014 года «Континенталь» обещал производить и поставлять на все рынки только шины HD. Сергей Амосов: Если можно, покажите разницу цифрами между «европейскими» и «скандинавскими» фрикционными шинами (липучки). Сергей Мишин: «Скандинавские» фрикционные шины — основные шины для нашего рынка — для суровых зим, имеют более мягкую резину протектора (50–55 единиц по Шору), что обеспечивает наилучшие характеристики на льду и снегу. Минусы — относительно «рыхлое» поведение на асфальте и не самые лучшие тормоза. Сергей Мишин: «Скандинавские» фрикционные шины — основные шины для нашего рынка — для суровых зим, имеют более мягкую резину протектора (50–55 единиц по Шору), что обеспечивает наилучшие характеристики на льду и снегу. Минусы — относительно «рыхлое» поведение на асфальте и не самые лучшие тормоза. «Среднеевропейские» фрикционные шины ориентированы в первую очередь на сырую, теплую зиму. «Заточены» на управляемость и тормоза на мокром асфальте и сыром уплотненном снегу, отличаются более высоким сопротивлением аквапланированию и слэшплэннингу. Минусы — невысокое сцепление на льду. «Среднеевропейские» фрикционные шины ориентированы в первую очередь на сырую, теплую зиму. «Заточены» на управляемость и тормоза на мокром асфальте и сыром уплотненном снегу, отличаются более высоким сопротивлением аквапланированию и слэшплэннингу. Минусы — невысокое сцепление на льду.

Материалы по теме Hankook обула всех: презентация шести моделей зимних шин Делятся на мягкие (твердость 58–60 единиц по Шору) и твердые (60–65 единиц). Можно использовать в теплых регионах России и мегаполисах (Москва, Питер), где лед на дорогах практически не встречается. Чем жестче резина, тем лучше тормоза и поведение на асфальте, но хуже «держак» на льду. Делятся на мягкие (твердость 58–60 единиц по Шору) и твердые (60–65 единиц). Можно использовать в теплых регионах России и мегаполисах (Москва, Питер), где лед на дорогах практически не встречается. Чем жестче резина, тем лучше тормоза и поведение на асфальте, но хуже «держак» на льду. Максим Сысолятин: И все-таки хотелось бы вернуться к ресурсу шипованных шин. Есть ли какие-нибудь критерии (кроме потери шипов), на которые можно опираться и понимать, что пора менять резину? Другой вопрос: вы говорили, что на ваших редакционных машинах стоят разные шины с разным сроком эксплуатации, может, как раз их и проверить — сравнить с такими же новыми. Вот будет интересно! Сергей Мишин: Основной критерий оценки состояния зимних шин — остаточная Сергей Мишин: Основной критерий оценки состояния зимних шин — остаточная глубина протектора . Реально зимней шина перестает быть, когда осталось 4 и менее миллиметра. При этом производители шин допускают эксплуатацию таких изношенных шин в летнее время. Сравнивать новые шины с изношенными в течение нескольких лет некорректно, поскольку почти все производители ЕЖЕГОДНО модернизируют выпускаемые модели (по составу смеси, материалам и конструкции). Даже новые шины одной модели, но с разными годами выпуска, отличаются характеристиками. Сравнивать новые шины с изношенными в течение нескольких лет некорректно, поскольку почти все производители ЕЖЕГОДНО модернизируют выпускаемые модели (по составу смеси, материалам и конструкции). Даже новые шины одной модели, но с разными годами выпуска, отличаются характеристиками. 20141013_06–2 Максим Сысолятин: Сразу несколько вопросов. Почему не «переобуваются» большегрузы и городские автобусы? На развязках МКАД они являются основной причиной заторов! Как узнать дату производства шин и каков срок их хранения? Наконец, правда ли, что на зиму лучше ставить меньшую ширину шин, чем на лето? Сергей Мишин: Про большегрузы и автобусы. У нас в стране нет законов (как в скандинавских странах) об обязательном применении зимних шин. «Переобувать» грузовики и автобусы очень дорого, сложен вопрос с хранением летних шин. Но по большому счету Вы правы, такой закон давно уже назрел. Сергей Мишин: Про большегрузы и автобусы. У нас в стране нет законов (как в скандинавских странах) об обязательном применении зимних шин. «Переобувать» грузовики и автобусы очень дорого, сложен вопрос с хранением летних шин. Но по большому счету Вы правы, такой закон давно уже назрел. Материалы по теме Тест шипованных 14-дюймовых шин 10 марок: вторая смена Про Про дату производства шин . На боковине любой шины можно найти «выдавленную» комбинацию из четырех цифр, например 2014. Первая пара означают номер недели изготовления, вторая — две последние цифры года выпуска. Про срок хранения шин. По российским законам легковая шина обязана служить не менее 5 лет. Далее потребителю рекомендуется самому оценивать состояние шины по наличию или отсутствию мелких трещинок на боковине. Производители шин не рекомендуют использовать шины дольше 7–8 лет, критичный возраст — 10 лет, даже если протектор выглядит как новый. За такой срок резина значительно теряет свои характеристики. Про срок хранения шин. По российским законам легковая шина обязана служить не менее 5 лет. Далее потребителю рекомендуется самому оценивать состояние шины по наличию или отсутствию мелких трещинок на боковине. Производители шин не рекомендуют использовать шины дольше 7–8 лет, критичный возраст — 10 лет, даже если протектор выглядит как новый. За такой срок резина значительно теряет свои характеристики. Про Про зимние/летние шины . Обратите внимание на наши шинные тесты в размере 14 дюймов. Летом мы тестируем шины 185/60R14, зимой на тех же машинах 175/65R14. Более широкая шина летом обеспечивает лучшее сцепление на асфальте. Узкая позволяет добиться более высокого удельного давления в пятне контакта, значит будет лучше цепляться за лед. К тому же узкие шины легче «режут» снежную кашу на дороге и не так легко всплывают в лужах. Евгений Арефьев: Подскажите, какую шипованную резину выбрать на «Дастер» в пределах 4000 рублей за колесо? Проживаю в Волгограде, дороги зимой чистят плохо, поэтому определяющими качествами шины должны быть проходимость и управляемость на снегу и на льду. Сам больше склоняюсь к Cordiant Snow Cross или Nokian Nordman 4. Что лучше? Сергей Мишин: Для снега и льда Nordman 4 лучше подойдет. Как-никак, протектор этой шины повторяет рисунок покрышки Nokian Hakkapeliitta 4 — неоднократного победителя многих тестов. Сергей Мишин: Для снега и льда Nordman 4 лучше подойдет. Как-никак, протектор этой шины повторяет рисунок покрышки Nokian Hakkapeliitta 4 — неоднократного победителя многих тестов. IMG_8228_новый размер Andre M: На моей BMW X3 E83 стоит летняя 17R 235/55, подскажите, какой размер поставить на зимнюю? Сергей Мишин: Компания BMW не предусматривает для вашего автомобиля более узкие шины. Так что на зиму придется оставаться в этом же размере. Рекомендую выбрать шины с направленным рисунком протектора, такие более эффективно очищают дорогу от воды и снега в пятне контакта. Сергей Мишин: Компания BMW не предусматривает для вашего автомобиля более узкие шины. Так что на зиму придется оставаться в этом же размере. Рекомендую выбрать шины с направленным рисунком протектора, такие более эффективно очищают дорогу от воды и снега в пятне контакта. Александр Таубинский: На моей Octavia штатно стоит летняя 16R205/55, решил сэкономить и купить на дисках 15R195/65, что при прочих равных получается дешевле покупки только шин 16R205/55 плюс к этому экономия два раза в год на переобувке. Какие плюсы/минусы есть у понижения радиуса? Материалы по теме Чем водители руководствуются при выборе шин Сергей Мишин: Переход на размер 195/65R15 вместо 205/55R16 в зимних условиях — технически очень грамотное решение. Радиус качения у шин этих размеров практически одинаков, так что искажений в показаниях спидометра не будет. Сергей Мишин: Переход на размер 195/65R15 вместо 205/55R16 в зимних условиях — технически очень грамотное решение. Радиус качения у шин этих размеров практически одинаков, так что искажений в показаниях спидометра не будет. Шины шириной 195 мм всплывают на воде и снежной каше на большей скорости по сравнению с 205 мм, а потому они безопаснее. На снегу и льду у таких шин сцепление будет чуть лучше, так как удельное давление на единицу площади у них чуть выше. К тому же увеличенный профиль делает шину более комфортной, добавляя плавности хода на неровностях, а дорожные кочки и надолбы чаще встречаются на зимних дорогах. Шины шириной 195 мм всплывают на воде и снежной каше на большей скорости по сравнению с 205 мм, а потому они безопаснее. На снегу и льду у таких шин сцепление будет чуть лучше, так как удельное давление на единицу площади у них чуть выше. К тому же увеличенный профиль делает шину более комфортной, добавляя плавности хода на неровностях, а дорожные кочки и надолбы чаще встречаются на зимних дорогах. Минусы более узких и более высоких шин — чуть хуже тормоза на асфальте (здесь работают иные законы физики, уменьшена ширина пятна контакта). А еще — менее четкие реакции на том же асфальте, за счет того, что высокая шина больше деформируется под действием боковых сил. Но поскольку моменты, описанные в предыдущем абзаце, Минусы более узких и более высоких шин — чуть хуже тормоза на асфальте (здесь работают иные законы физики, уменьшена ширина пятна контакта). А еще — менее четкие реакции на том же асфальте, за счет того, что высокая шина больше деформируется под действием боковых сил. Но поскольку моменты, описанные в предыдущем абзаце, зимой наиболее актуальны , то и шины 195/65R15 предпочтительнее. При этом, как вы отметили, 15-е шины ощутимо дешевле 16-х. При этом, как вы отметили, 15-е шины ощутимо дешевле 16-х. TSHG: Почему в последних двух тестах зимней резины, опубликованных на сайте, шины «КонтиАйсКонтакт» показали разные результаты — 2-е место в легковых размерах и 4-5-е в SUV? Сергей Мишин: Во-первых, списки конкурентов в этих тестах отличаются — в 1 Сергей Мишин: Во-первых, списки конкурентов в этих тестах отличаются — в 1 4-м не было таких сильных соперников, как Goodyear UltraGrip Ice Arctic и Pirelli Ice Zero.Во-вторых, полагаю, что маленькие и большие пирожки, даже сделанные из одного теста, будут отличаться на вкус — потому что по-разному пропекаются. Один из факторов, влияющих на сцепление шин с дорогой и управляемость, — распределение удельного давления в пятне контакта. Вероятно, эти характеристики в шинах Continental ContiIceContact в размерах 175/65R14 и 215/65R16 различаются. Имеет значение и разная масса автомобилей Lada Priora и Renault Duster — они по-разному нагружают шины. Сравните результаты замеров, например тормозного пути на асфальте. В размере 175/65R14 результат Conti на мокром асфальте (20 м) лучше «пиреллиевской» Formula Ice (21,1 м) на метр, а на сухом (34,2 м против 34,6 м) лучше почти на полметра. А в размере 215/65R16, наоборот, Formula Ice (20,0 м) на мокром дорожном покрытии выигрывает у Conti (21,1 м) тот же самый метр. На сухом же их результаты — 33,6 м и 33,7 м — сопоставимы. Olegg: Бывают ли шиповки малошумными? Сергей Мишин: Один из основных недостатков шипованных шин — повышенная шумность. Но это не главное зло: шипы еще и увеличивают тормозной путь на асфальте (железо по нему скользит лучше резины даже на машинах с ABS) примерно на 5 процентов относительно фрикционных. Сергей Мишин: Один из основных недостатков шипованных шин — повышенная шумность. Но это не главное зло: шипы еще и увеличивают тормозной путь на асфальте (железо по нему скользит лучше резины даже на машинах с ABS) примерно на 5 процентов относительно фрикционных. прототип Сегодня только компании Nokian удалось воплотить в действующем прототипе шину (с протектором HKPL 8), способную при необходимости выпускать и убирать шипы — см. фото. Но при этом специалисты компании признали, что до готового продукта, который можно предложить рынку, этим прототипам еще далеко. Сегодня только компании Nokian удалось воплотить в действующем прототипе шину (с протектором HKPL 8), способную при необходимости выпускать и убирать шипы — см. фото. Но при этом специалисты компании признали, что до готового продукта, который можно предложить рынку, этим прототипам еще далеко. На мой взгляд, есть шипованные шины, которые шумят меньше других, но лишь на городских скоростях — 50–60 км/ч. Это шины, у которых количество шипов уменьшено в соответствии с последними ограничениями в странах Скандинавии. Советую обратить внимание на Gislaved Nord Frost 100 и Michelin X-Ice North 3. На мой взгляд, есть шипованные шины, которые шумят меньше других, но лишь на городских скоростях — 50–60 км/ч. Это шины, у которых количество шипов уменьшено в соответствии с последними ограничениями в странах Скандинавии. Советую обратить внимание на Gislaved Nord Frost 100 и Michelin X-Ice North 3. Артем Пластеев: Почему в тестах шин нигде не встречаются Maxxis? Нормальные шины за вменяемые деньги да еще с пожизненной гарантией, не Китай, а Тайвань все-таки. Зато да, дорогих уйма в тестах… Сергей Мишин: Не совсем корректный вопрос. Такой можно задавать по любой отсутствующей в тесте модели. В 2010 году Сергей Мишин: Не совсем корректный вопрос. Такой можно задавать по любой отсутствующей в тесте модели. В 2010 году мы тестировали зимние шины для вседорожников , где этот бренд встречался. Тогда тестируемая шина заняла пятое место. Николас К.: У меня проблема: на боковине покрышки вздулась шишка. Можно ли ездить дальше, и если не стоит — то что лучше сделать? Купить новую такой же модели или пару более современных? Состояние покрышек хорошее — установлен Bridgestone «липучка», думаю, может, пару HKPL R2 взять, а второе колесо BR оставить в качестве запаски? Сергей Мишин: Шишка — это плохо. Она в любой момент может лопнуть, колесо выпустит воздух очень резко, машину в этот момент можно «потерять». Самый верный вариант — купить точно такую же модель покрышки. Другая пара будет отличаться по характеристикам, так что у автомобиля изменится поведение в повороте: поворачиваемость может стать избыточной (появится склонность к заносу) либо недостаточной (может возникнуть ярко выраженный снос). Сергей Мишин: Шишка — это плохо. Она в любой момент может лопнуть, колесо выпустит воздух очень резко, машину в этот момент можно «потерять». Самый верный вариант — купить точно такую же модель покрышки. Другая пара будет отличаться по характеристикам, так что у автомобиля изменится поведение в повороте: поворачиваемость может стать избыточной (появится склонность к заносу) либо недостаточной (может возникнуть ярко выраженный снос). Андрей Хахулин: Нужен совет. При покупке авто (б/у) имелась зимняя резина, но в таком комплекте: Dunlop SP Winter Ice 01 — две штуки, Toyo Observe G3-Ice — две штуки. Состояние шин одинаковое. Собственно, что посоветуете докупить, Toyo или Dunlop? Не нравится мне, когда на авто установлены различные шины... Сергей Мишин: Модель Toyo Observe G3-Ice гораздо свежее старого Dunlop SP Winter Ice 01, который сегодня уже сменил Dunlop SP Winter Ice 02. Надеюсь, понятно, какие шины лучше докупить. Сергей Мишин: Модель Toyo Observe G3-Ice гораздо свежее старого Dunlop SP Winter Ice 01, который сегодня уже сменил Dunlop SP Winter Ice 02. Надеюсь, понятно, какие шины лучше докупить. SHINY_1 ALEX S: Посоветуйте шипованные шины R17 SUV, оптимальные по цене-качеству. Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь, что выбрать... Сергей Мишин: Почитайте результаты нашего Сергей Мишин: Почитайте результаты нашего теста шин 235/65R16 SUV . Размеры R16 и R17 — близкие. Я бы для себя выбрал Nordman 5 SUV — вполне хорошие шины, при этом относительно недорогие. На втором месте Gislaved Nord Frost 100 SUV. Andress: Держу в руках два номера журнала: один за сентябрь-2015, другой — за сентябрь-2014. В обоих тесты 14-дюймовых зимних шин с поразительной разницей результатов. Например, торможение на льду 30–5 км/ч в этом году Nokian HKPL 8 тормозят 13,6 м, а в том году аж 18 м! И так со всеми шинами. Чему, спрашивается, верить? Сергей Мишин: Абсолютные результаты замеров на льду — это совсем не то, что на асфальте, на котором год от года результаты могут разниться в два-три метра. На льду они гораздо больше, чем на асфальте, зависят от температуры окружающей среды, влажности и многих других погодных параметров. Даже на одном и том же льду в разные дни у одной и той же шины результаты будут разными. Не говоря уже о разнице от года к году. Верить можно разнице между шинами в процентах. Сергей Мишин: Абсолютные результаты замеров на льду — это совсем не то, что на асфальте, на котором год от года результаты могут разниться в два-три метра. На льду они гораздо больше, чем на асфальте, зависят от температуры окружающей среды, влажности и многих других погодных параметров. Даже на одном и том же льду в разные дни у одной и той же шины результаты будут разными. Не говоря уже о разнице от года к году. Верить можно разнице между шинами в процентах. R14_2 Андрей Веледеев: Как должна маркироваться резина, на которой можно ездить зимой в соответствии с новым законом? Достаточно снежинки, M+S, или только «снежинка в горе»? Сергей Мишин: Технический регламент довольно пространно описывает зимние шины. Дословно: «маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также маркированные знаками „M+S“, „M&S“ и „MS“… Но при этом четко ограничена допустимая при эксплуатации остаточная глубина протектора — не менее 4,0 мм. Сергей Мишин: Технический регламент довольно пространно описывает зимние шины. Дословно: «маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также маркированные знаками „M+S“, „M&S“ и „MS“… Но при этом четко ограничена допустимая при эксплуатации остаточная глубина протектора — не менее 4,0 мм.