Шинная тест-группа ЗР отвечает на вопросы

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Тема сезонной смены шин не теряет своей актуальности — мы видим большой интерес к нашим публикациям на эту тему, и он тем острее, чем ближе очередной переобувочный сезон. Напомним, что у посетителей сайта «За рулем.РФ» есть возможность задать свои вопросы в режиме онлайн и получить ответы профессионалов. На связи с вами Сергей Мишин — руководитель шинной тест-группы. Помогают ему испытатели Евгений Ларин, Валерий Павлов, Андрей Образумов, Дмитрий Тестов, Антон Мишин, Юрий Курочкин и Антон Ананьев.
Предлагаем вам ознакомиться с ответами на самые типичные и самые неожиданные вопросы читателей «За рулем.РФ». Возможно, среди них вы найдете информацию, интересующую вас. Если же вы ее не обнаружили, задайте свой вопрос в комментариях ниже.
Иван Иваныч: Так все-таки шипы или липучка?
Вячеслав Субботин, экс-куратор шинной группы: Липучка, шипы! Мы проводили специальный тест по этой теме. Температурный диапазон, когда липучки и шипы ведут себя одинаково, скажем, демонстрируют одинаковый тормозной путь, — минус 13–15 0С. При более низких температурах фрикционные шины начинают выигрывать у шипов. Шип не всегда может проколоть твердый лед. А у фрикционных шин благодаря развитым ламелям большая площадь соприкосновения со льдом, особенно шершавым. При более высоких температурах шипованные шины лучше. Но есть нюансы. При минус 20 0С разница между шиповкой и липучкой будет около 20%. А при минус 2–3 0С тормозной путь у липучки окажется чуть ли не в два раза большим. Поэтому выбирайте тип шин прежде всего от среднесуточной температуры эксплуатации. Подробности здесь. Классная была работа!
Аноним: Принципиально ли на «Дастер» брать шины SUV? По весу он на уровне легковых иномарок. Интересуют, например, шины Pirelli Winter Carving Edge (значатся как для легкового авто/кроссовера) и Pirelli Ice Zero (значатся как для кроссовера, т.е. SUV).
Вячеслав Субботин: Не принципиально! Отличие шин SUV от покрышек с тем же рисунком протектора, например, для седанов, в основном, в укрепленной боковине. Смеси, конструкция брекера и т.п. одинаковые. Но часто бывает так, что для того или иного кроссовера просто не найти обычные шины без приставки SUV — нет такого размера.
Евгений Корчагин: Во всех тестах ни слова о РЕСУРСЕ шин. Вот выбираю среднюю по цене шиповку 215/65/16 на «Кашкай». Тесты хвалят «Нордман» и «Гиславед», но по отзывам обе после двух, максимум трех сезонов лучше выкинуть — проблема с кордом, да и шипы теряют. Для сравнения, «Айс крузер 7000» не блещет в тестах, но свободно выхаживает четыре сезона, у многих вовсе без потерь шипов. Сам покупал «бриджи» на прошлую машину, в целом понравились, но сравнить по опыту не с чем. Вот и получается дилемма: брать шины по тестам, но на два-три сезона, или все-таки задуматься о ресурсе?
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Вячеслав Субботин: Евгений! Пару раз за всю нашу долгую историю тестирования шин мы проводили ресурсные испытания. Но удовольствие это дорогое. Сколько бензина только сжечь нужно. Последний подобный тест был лет пять-шесть тому назад. После длительного пробега в десяток тысяч км мы проверили ездовые характеристики шин. Выиграл тогда Michelin. По полученным данным его качества оказались ближе всего к изначальным, а вот у других сильно упали.Однако на некоторых моделях, особенно лидерских, мы ездим достаточно долго. Они стоят на наших редакционных машинах. И как показывает опыт, «Нордман» и «Гиславед» (да и другие модели известных шинных брендов и их же шины второго эшелона) даже после четырех сезонов практически не теряют шипы. О сломанном корде говорить даже не приходится. Чтобы его развалить, нужно сезон отъездить с давлением в одну атмосферу. Вообще, у «Континенталя» самая прочная заделка шипов — они их приклеивают. Мы пробовали выдрать их клещами, спор такой зашел с производителем. Пыхтели, как паровозы, пока тащили. Вырвали… с куском резины. :-)
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Mikhail Kiselev: Расскажите о поведении китайских шин (к примеру, всеми любимый «Триангл»), корейских («Нексен» или «Кумхо») и сравните их с российскими и, по возможности, с японскими б/у (скорее всего, 50% и более протектора), ведь тесты «За рулем» слабо интересны на Дальнем Востоке.
Татьяна Ржанникова: «Хаккапелиита» в тестах всегда впереди. И по цене тоже лидер. А вот «Нордман» — это «Хакка» прошлых моделей? Или по всем параметрам другая шина, сделанная по упрощенным технологиям?Вячеслав Субботин: «Нордман» действительно «Хакка» предыдущих поколений, и готовят ее на тех же пресс-формах. Технологии ровно такие же, как и у «Хакки». Но материалы используют чуть проще. Скажем, нехитрый цилиндрический шип. Было бы по-другому, и цена возросла бы существенно. Однако это не значит, что «Нордман» плох. Посмотрите результаты тестов, таблицу замеров и экспертных оценок. Порой он задает жару новым моделям передовых компаний.
Аноним: Добрый день, посоветуйте зимние шины для Ford Mondeo 1,5 тонны, передний привод, 215/55/R17, и какие лучше для моего региона. Живу в Саратове, зимняя температура от —15 до —25, шипованные или липучки? За город не выезжаю зимой, в городе дороги редко бывают нечищенные, чаще мокрый снег.
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Юрий Рогов: Подскажите, пожалуйста, чем отличаются шины «КонтиАйсКонтакт» с индексами BD и HD?Сергей Мишин: Эти индексы появились на шинах «КонтиАйсКонтакт» в 2013 году. Индекс BD подсказывает, что перед вами обычные, «старые», с так называемыми бриллиантовыми шипами. Шины с индексом HD — модернизированные, доработанные для выполнения новых скандинавских правил по ограничению износа дорожного покрытия, введенных в действие с 1 июля 2013 года. HD отличаются от обычных (BD) облегченными шипами и измененным составом резиновой смеси протектора. Количество шипов в шинах HD и BD одинаковое. В 2013 году HD поставлялись на скандинавский рынок, BD — только на российский рынок. С 2014 года «Континенталь» обещал производить и поставлять на все рынки только шины HD.
Сергей Амосов: Если можно, покажите разницу цифрами между «европейскими» и «скандинавскими» фрикционными шинами (липучки).Сергей Мишин: «Скандинавские» фрикционные шины — основные шины для нашего рынка — для суровых зим, имеют более мягкую резину протектора (50–55 единиц по Шору), что обеспечивает наилучшие характеристики на льду и снегу. Минусы — относительно «рыхлое» поведение на асфальте и не самые лучшие тормоза. «Среднеевропейские» фрикционные шины ориентированы в первую очередь на сырую, теплую зиму. «Заточены» на управляемость и тормоза на мокром асфальте и сыром уплотненном снегу, отличаются более высоким сопротивлением аквапланированию и слэшплэннингу. Минусы — невысокое сцепление на льду.
Максим Сысолятин: И все-таки хотелось бы вернуться к ресурсу шипованных шин. Есть ли какие-нибудь критерии (кроме потери шипов), на которые можно опираться и понимать, что пора менять резину? Другой вопрос: вы говорили, что на ваших редакционных машинах стоят разные шины с разным сроком эксплуатации, может, как раз их и проверить — сравнить с такими же новыми. Вот будет интересно!Сергей Мишин: Основной критерий оценки состояния зимних шин — остаточная глубина протектора. Реально зимней шина перестает быть, когда осталось 4 и менее миллиметра. При этом производители шин допускают эксплуатацию таких изношенных шин в летнее время. Сравнивать новые шины с изношенными в течение нескольких лет некорректно, поскольку почти все производители ЕЖЕГОДНО модернизируют выпускаемые модели (по составу смеси, материалам и конструкции). Даже новые шины одной модели, но с разными годами выпуска, отличаются характеристиками.
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Максим Сысолятин: Сразу несколько вопросов. Почему не «переобуваются» большегрузы и городские автобусы? На развязках МКАД они являются основной причиной заторов! Как узнать дату производства шин и каков срок их хранения? Наконец, правда ли, что на зиму лучше ставить меньшую ширину шин, чем на лето?Сергей Мишин: Про большегрузы и автобусы. У нас в стране нет законов (как в скандинавских странах) об обязательном применении зимних шин. «Переобувать» грузовики и автобусы очень дорого, сложен вопрос с хранением летних шин. Но по большому счету Вы правы, такой закон давно уже назрел.
Евгений Арефьев: Подскажите, какую шипованную резину выбрать на «Дастер» в пределах 4000 рублей за колесо? Проживаю в Волгограде, дороги зимой чистят плохо, поэтому определяющими качествами шины должны быть проходимость и управляемость на снегу и на льду. Сам больше склоняюсь к Cordiant Snow Cross или Nokian Nordman 4. Что лучше?Сергей Мишин: Для снега и льда Nordman 4 лучше подойдет. Как-никак, протектор этой шины повторяет рисунок покрышки Nokian Hakkapeliitta 4 — неоднократного победителя многих тестов.
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Andre M: На моей BMW X3 E83 стоит летняя 17R 235/55, подскажите, какой размер поставить на зимнюю?Сергей Мишин: Компания BMW не предусматривает для вашего автомобиля более узкие шины. Так что на зиму придется оставаться в этом же размере. Рекомендую выбрать шины с направленным рисунком протектора, такие более эффективно очищают дорогу от воды и снега в пятне контакта.
Александр Таубинский: На моей Octavia штатно стоит летняя 16R205/55, решил сэкономить и купить на дисках 15R195/65, что при прочих равных получается дешевле покупки только шин 16R205/55 плюс к этому экономия два раза в год на переобувке. Какие плюсы/минусы есть у понижения радиуса?
TSHG: Почему в последних двух тестах зимней резины, опубликованных на сайте, шины «КонтиАйсКонтакт» показали разные результаты — 2-е место в легковых размерах и 4-5-е в SUV?Сергей Мишин: Во-первых, списки конкурентов в этих тестах отличаются — в 1 4-м не было таких сильных соперников, как Goodyear UltraGrip Ice Arctic и Pirelli Ice Zero.Во-вторых, полагаю, что маленькие и большие пирожки, даже сделанные из одного теста, будут отличаться на вкус — потому что по-разному пропекаются. Один из факторов, влияющих на сцепление шин с дорогой и управляемость, — распределение удельного давления в пятне контакта. Вероятно, эти характеристики в шинах Continental ContiIceContact в размерах 175/65R14 и 215/65R16 различаются. Имеет значение и разная масса автомобилей Lada Priora и Renault Duster — они по-разному нагружают шины. Сравните результаты замеров, например тормозного пути на асфальте. В размере 175/65R14 результат Conti на мокром асфальте (20 м) лучше «пиреллиевской» Formula Ice (21,1 м) на метр, а на сухом (34,2 м против 34,6 м) лучше почти на полметра. А в размере 215/65R16, наоборот, Formula Ice (20,0 м) на мокром дорожном покрытии выигрывает у Conti (21,1 м) тот же самый метр. На сухом же их результаты — 33,6 м и 33,7 м — сопоставимы.
Olegg: Бывают ли шиповки малошумными?Сергей Мишин: Один из основных недостатков шипованных шин — повышенная шумность. Но это не главное зло: шипы еще и увеличивают тормозной путь на асфальте (железо по нему скользит лучше резины даже на машинах с ABS) примерно на 5 процентов относительно фрикционных.
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Артем Пластеев: Почему в тестах шин нигде не встречаются Maxxis? Нормальные шины за вменяемые деньги да еще с пожизненной гарантией, не Китай, а Тайвань все-таки. Зато да, дорогих уйма в тестах…Сергей Мишин: Не совсем корректный вопрос. Такой можно задавать по любой отсутствующей в тесте модели. В 2010 году мы тестировали зимние шины для вседорожников, где этот бренд встречался. Тогда тестируемая шина заняла пятое место.
Николас К.: У меня проблема: на боковине покрышки вздулась шишка. Можно ли ездить дальше, и если не стоит — то что лучше сделать? Купить новую такой же модели или пару более современных? Состояние покрышек хорошее — установлен Bridgestone «липучка», думаю, может, пару HKPL R2 взять, а второе колесо BR оставить в качестве запаски?Сергей Мишин: Шишка — это плохо. Она в любой момент может лопнуть, колесо выпустит воздух очень резко, машину в этот момент можно «потерять». Самый верный вариант — купить точно такую же модель покрышки. Другая пара будет отличаться по характеристикам, так что у автомобиля изменится поведение в повороте: поворачиваемость может стать избыточной (появится склонность к заносу) либо недостаточной (может возникнуть ярко выраженный снос).
Андрей Хахулин: Нужен совет. При покупке авто (б/у) имелась зимняя резина, но в таком комплекте: Dunlop SP Winter Ice 01 — две штуки, Toyo Observe G3-Ice — две штуки. Состояние шин одинаковое. Собственно, что посоветуете докупить, Toyo или Dunlop? Не нравится мне, когда на авто установлены различные шины...Сергей Мишин: Модель Toyo Observe G3-Ice гораздо свежее старого Dunlop SP Winter Ice 01, который сегодня уже сменил Dunlop SP Winter Ice 02. Надеюсь, понятно, какие шины лучше докупить.
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ALEX S: Посоветуйте шипованные шины R17 SUV, оптимальные по цене-качеству. Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь, что выбрать...Сергей Мишин: Почитайте результаты нашего теста шин 235/65R16 SUV. Размеры R16 и R17 — близкие. Я бы для себя выбрал Nordman 5 SUV — вполне хорошие шины, при этом относительно недорогие. На втором месте Gislaved Nord Frost 100 SUV.
Andress: Держу в руках два номера журнала: один за сентябрь-2015, другой — за сентябрь-2014. В обоих тесты 14-дюймовых зимних шин с поразительной разницей результатов. Например, торможение на льду 30–5 км/ч в этом году Nokian HKPL 8 тормозят 13,6 м, а в том году аж 18 м! И так со всеми шинами. Чему, спрашивается, верить?Сергей Мишин: Абсолютные результаты замеров на льду — это совсем не то, что на асфальте, на котором год от года результаты могут разниться в два-три метра. На льду они гораздо больше, чем на асфальте, зависят от температуры окружающей среды, влажности и многих других погодных параметров. Даже на одном и том же льду в разные дни у одной и той же шины результаты будут разными. Не говоря уже о разнице от года к году. Верить можно разнице между шинами в процентах.
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Андрей Веледеев: Как должна маркироваться резина, на которой можно ездить зимой в соответствии с новым законом? Достаточно снежинки, M+S, или только «снежинка в горе»?Сергей Мишин: Технический регламент довольно пространно описывает зимние шины. Дословно: «маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также маркированные знаками „M+S“, „M&S“ и „MS“… Но при этом четко ограничена допустимая при эксплуатации остаточная глубина протектора — не менее 4,0 мм.
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