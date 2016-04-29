Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в Правилах дорожного движения сейчас нет понятия «средняя скорость», в соответствии с которым можно привлекать автовладельцев за это нарушение. А значит, все выписанные штрафы — незаконны.
Это был тот еще квест, ведь для близкого знакомства с новичком в модельной гамме Chevrolet (а мы же помним, да, что новинок в РФ у американцев давненько не случалось?) — кроссовером Traverse, мы отправились в окрестности Санкт-Петербурга. Теперь я все знаю не только про Кронштадт, но и про вместительность 5,2-метрового полноприводного исполина.
Тем, кто знает эту дорогу, но давно по ней не ездил, будет трудно поверить, что в основном покрытие на ней заменили, так что «перетряхивать» подвеску, вернувшись в Москву, теперь необязательно. Больше 80% дороги в хорошем состоянии.
О чем говорят надписи и этикетки на шинах
Не так давно, выбирая шины, автолюбители могли заметить, что наряду с обычными этикетками на некоторых покрышках появился дополнительный ярлычок с новыми пиктограммами и обозначениями. Говорим о современной резине, как ее подобрать автомобилисту и верить ли мифу о «специально подготовленных» шинах для тестов.
Если верить сэру Артуру Конан Дойлю, его Шерлок Холмс был способен отличить отпечаток покрышки Dunlop от сорока двух других подобных изделий. Результат весьма впечатляющий. Впрочем, такие экспертные познания были бы уникальны и в наши дни, ведь многие из современных автовладельцев свято верят, что автомобильные шины — что-то однородное и получаемое в процессе литья, а буква «R» в маркировке обозначает радиус. Что же означают все эти надписи на боковине шины и для чего на некоторых из них стали появляться цветные ярлычки с непонятными пиктограммами, им и невдомек. Поговорить об этом мы отправились в представительство компании, названной в честь человека, без которого не было бы возможно создание современного колеса — Чарльза Гудьира. Наш собеседник — Кирилл Барановский, технический специалист Goodyear Russia LLC.
В прошлом году исполнилось 115 лет, как компания Goodyear делает шины, но не будет преувеличением сказать, что даже спустя столько лет большинству обывателей шина по-прежнему представляется чем-то однородным, круглым и черным. На самом же деле шина гораздо сложнее. И прежде чем говорить о маркировке, обозначениях и подборе шин с новыми этикетками, хотелось бы вкратце пройтись по тому, что же такое шина, как она делается и какие свойства присущи этому весьма непростому изделию.
Механически шина — это эластичная оболочка, которая способна удерживать воздух под давлением, структурно — высокотехнологичная композитная конструкция, а химически — набор материалов, состоящих из длинных цепочек макромолекул. Причем даже в наши дни производство шин сохранило некоторые архаичные операции. Например, тот же процесс получения натурального каучука не изменился со времен конкистадоров: сок по-прежнему собирают через надрезы в коре дерева гевеи. Натуральный и искусственный каучук поступает на производство, где происходит смешение с другими компонентами — сажей, серой, кремниевыми соединениями.
Hevea-tree
Получение каучука из гевеи (фото:Rancourt&Co)
Получение каучука из гевеи (фото:Rancourt&Co)
Получение каучука из гевеи. Фото: Rancourt&Co
На участке резиносмешения все компоненты загружаются в миксер и измельчаются. Но просто связать каучук, поступающий в виде малоэластичных брикетов, мелкодисперсионную сажу, серу и силику в гомогенную смесь, из которой изготавливают протектор, трудно. Для этого добавляются масла и различные химикаты. На выходе получается масса, которая продавливается между валами. Результат — полотно сырой резины.
Из вышеперечисленных наполнителей крайне важным компонентом является силика. Это осажденная кремниевая кислота, которая поступает на шинное производство в виде порошкообразного вещества грязно-белого цвета. Силика была открыта еще в конце 1950-х, но не использовалась по причине дороговизны. Другим ограничением была необходимость использовать в процессе резиносмешения специальное и очень недешевое оборудование.
Появление мощных и быстрых автомобилей, а также мода на экологию сделали применение силики необходимостью — ее введение в состав смеси резко повышает характеристики энергоэффективности (сопротивление качению) и сцепления протектора на мокрой дороге. Кроме того, в зимних шинах она повышает эластичность при низких температурах. Благодаря использованию силики сопротивление качению в современных шинах за последние 10 лет улучшилось на 25%, что вылилось в снижение расхода топлива до 5%.
Помимо совершенствования рецептур и геометрии протектора эволюция в шинном производстве идет в области совершенствования процесса сборки шины и выражается в увеличении автоматизации. Но полностью автоматические линии пока еще очень дороги.
Схема производства шин
Схема производства шин
Схема производства шин
Схема производства шин
Впрочем, даже самые дорогие и современные линии не способны компенсировать отсутствие знаний, традиций и опыта разработки такого с виду простого, но на деле очень сложного продукта, как шина. Это хорошо видно на примере китайских брендов, предприятия которых, как правило, оснащены самым передовым и лучшим оборудованием. Но невозможно, взяв готовую шину и разрезав ее, получить необходимые знания для создания сопоставимого по качеству продукта. «Что?» и «как?» для каждого производителя вещи очень специфические, и китайцы пока прогрессируют только в направлении как делать шины, а вот знание того, что это такое, им пока не дается — нет наработок и специалистов с необходимым опытом, а просто скопировать невозможно.
Но вернемся к изготовлению нашей шины. В процессе сборки объединяются ее основные элементы. Их пять: каркас с одним или несколькими слоями обрезиненного корда с резиновыми прослойками; боковина — наружная резиновая деталь шины, предохраняющая от боковых наружных повреждений; борт — жесткая часть шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса. Это очень важная часть современной бескамерной шины, которая отвечает за абсолютную герметичность шины в месте контакта с диском. Еще одна составляющая — протектор — представляет собой наружную резиновую беговую часть шины с рисунком. Между каркасом и протектором расположена незаметная, но очень важная деталь — брекер. От него зависит не только защита каркаса от ударных нагрузок при движении, но и распределение пятна контакта.
Выглядит процесс сборки шины вот так.
После сборки шина поступает в вулканизационный пресс. Притом что у шин, используемых в разных отраслях, своя специфика, существует единственный общий для всех шин — от маленькой для скутера до огромной шины карьерного самосвала — процесс. Это вулканизация, открытая в 1839 году Чарльзом Гудьиром. Именно вулканизация — превращение каучука в резину, осуществляемое с участием серы, органических пероксидов, некоторых синтетических смол или под действием ионизирующей радиации, сделала возможным создание современных шин и многих резино-технических изделий. Именно она подарила им такие характеристики, как прочность, твердость, эластичность, тепло- и морозоустойчивость, способность сопротивляться воздействию органических растворителей. Процесс, в ходе которого происходит получение абсолютно новых свойств каучука и серы, практически не изменился за все годы существования. Время вулканизации во многом определяет характеристики шины. Так, для крупногабаритных шин, способных выдерживать нагрузку до 14,5 т, время вулканизации составляет 220 минут, а для автомобильной шины, выдерживающей 615 кг, оно равняется всего лишь 15 минутам. Специфика изобретения Гудьира в том, что ни убавить ни прибавить время вулканизации невозможно — в противном случае процесс не закончится, а составные части, заложенные на этапе резиносмешения, полностью не сработают, цепочки макромолекул не сложатся и как следствие мы получим «недопродукт», который хоть и будет внешне похож на шину, но не будет иметь требуемых характеристик. Состояние же современных технологий таково, что достичь скачка в сокращении времени вулканизации практически невозможно даже при использовании химических ускорителей реакции. Что написано на шине?
Но если знание о том, как изготавливают шины, полезно в основном для общей эрудиции, то вот разбираться в написанном на их боковинах полезно даже самому далекому от техники автовладельцу. Что же означает комбинация букв и цифр, подобная, например, вот этой:
195/65 R 15 91 H TL
91 H • TL • DOT......396?
Первая цифра — 195. Типичное заблуждение — называть этот показатель шириной протектора. На самом деле речь идет о ширине профиля шины, указанном в миллиметрах. В свою очередь цифра 65 означает отнюдь не высоту протектора, а отношение высоты профиля шины к его ширине в процентах. Латинская R описывает не радиус, как думают многие, а конструкцию шины (R = радиальная). Первоначально все шины использовали диагональную конструкцию, при которой нити корда в слоях каркаса идут от борта к борту по диагонали. Несмотря на то, что такие шины дешевле в производстве и проще в ремонте, большинство из них сегодня выполнены с радиальной конструкцией, изобретенной и запатентованной в 1914 году Г.Х. Гамильтоном и Т. Слопером. В радиальной шине нити корда в слоях каркаса не перекрещиваются, а направлены от борта к борту. Серийное производство таких шин разрабатывалось компанией Michelin с 1939 года, а Goodyear — с 1950-х годов. Тогда же эти шины начали массово поступать на рынок.
Поскольку радиально расположенные нити каркаса воспринимают только радиальные нагрузки, это значительно уменьшает напряженность нитей и позволяет при одной и той же нагрузке изготавливать каркас радиальных шин с меньшим числом слоев. В результате обеспечивается лучший отвод тепла при нагреве шины во время движения. Радиальные шины имеют лучшее сцепление с дорожной поверхностью. Это достигается за счет большей площади контакта с опорной поверхностью и конструкцией брекера. При изменении нагрузки и колебаниях во время движения жесткий брекер не дает протектору радиальной шины деформироваться — выступы протектора не сминаются и не проскальзывают. Радиальная шина обеспечивает лучшую управляемость и боковую устойчивость автомобиля: она, в отличие от диагональной, в поворотах и при боковом скольжении не «ложится на бок». Повышают радиальные шины и безопасность эксплуатации автомобиля за счет более высокой стойкости к износу. В то время как пробег лучших моделей диагональных шин составляет 20–40 тысяч км, самая обычная радиальная шина способна пройти 60–80 тысяч. После литеры R следует цифра, которая обозначает диаметр обода в дюймах. Буквы TWI указывают на расположение индикаторов износа протектора шины. Следующее обозначение, нанесенное на боковину шины после диаметра обода колесного диска, — одно- или двузначное число. Оно указывает значение коэффициента нагрузки, которую могут выдержать одиночная или сдвоенная шина при скоростях, соответствующих надлежащей категории скорости. Ее символ обозначается латинскими буквами от М (130 км/ч) до Y (300 км/ч). Символ ZR обозначет шину, которая может выдержать нагрузку с соответствующим индексом несущей способности на скорости от 240 км/ч.
Когда мы говорим о способности шины обеспечивать сцепление с дорогой, стоит помнить, что речь идет всего лишь о четырех очень маленьких — суммарной площадью чуть больше почтовой открытки — пятнах контакта. Для шины размерностью 205/55R16 площадь пятна равна 190 кв. см, из которых, если соприкасаются около 35% площади канавок, только 124 кв. см остается для трансформации сил. Поэтому следует помнить, что индекс скорости описывает поведение шины при прямолинейном движении и, к примеру, индекс R (170 км/ч) совсем не гарантирует, что шина позволяет совершать маневры с такой скоростью. Ведь при смене направления и тем более в повороте у нас возникают совсем другие реакции и силы. Когда мы смотрим на индекс скорости, мы должны понимать, что теоретически маневры на подобных скоростях возможны, но фактически они нереальны на гражданских авто даже для гонщиков-профессионалов. D.O.T. номер позволяет въедливому клиенту узнать о шине еще больше. В нем зашифрованы бренд и завод производителя (первые две буквы), размер (следующие две цифры), тип шины (четыре следующих символа), неделя и год производства. Основным производителям присвоены следующие индексы: L = Uniroyal; F = Michelin; VW = Firestone; E = Bridgestone; C = Continental; N = Goodyear и D = Dunlop. Поскольку сейчас большинство производителей комплектуют свои авто шинами с асимметричным рисунком протектора, на боковину шины нанесены указатели направления вращения и надписи side facing inwards (внутренняя сторона) и side facing outwards (внешняя сторона). Надписи на боковине могут описывать и конструкцию шины, указывая на число слоев (plies) в каркасе и боковине, а также использованные при изготовлении материалы. О чем говорит этикетка? Вышеописанные обозначения можно найти на всех шинах. Но с ноября 2012 года на шинах, продаваемых в Европе, появилась предписанная правилами ЕС новая этикетка для шин. Ряд шинников используют ее и на нашем рынке. В соответствии с европейским стандартом шины получают оценку по трем критериям: сцепление с мокрой дорогой, расход топлива и уровень шума. Эти показатели обозначаются буквенным индексом и предназначены для информирования покупателя о наиболее важных, по мнению европейских законодателей, свойствах шины. Первые две характеристики — сопротивление качению и сцепление на мокром покрытии — обозначаются латинскими буквами от A до G соответственно, причем A обозначает наилучшее значение, а G/F — самое низкое из приемлемых. Уровень шума на этикетке шины обозначается пиктограммой в виде колеса и звуковых волн, где одна волна соответствует тихой шине, а три — более шумной.
В адрес шинников частенько звучат упреки в том, что они используют на тестах специально подготовленную резину, но по большей части это не так. Тут, скорее, стоит говорить о том, что ряд компаний постоянно улучшают продукт, не изменяя его название. У производителей, исповедующих этот подход, продукт 2011 и 2014 годов может существенно отличаться. «Мы в Goodyear и наши конкуренты из Michelin, выпуская шину, заявляем для продукта определенные характеристики, — говорит Кирилл Барановский. — И когда мы готовим модификацию, например, с улучшенной смесью или измененным шипом, то она обозначается как „плюс“. Тем самым показываем, что у продукта новые характеристики и потребитель имеет право знать, что этот продукт претерпел изменения».
Тестирование шин, по результатам которого той или иной модели присваивается соответствующая этикетка, осуществляется не только на полигонах самой компании, но и специалистами независимой немецкой организации технического контроля TÜV (Technischer Überwachungsverein), немецкой организацией по защите прав потребителей Stiftung Warentest и финской Test World, которая специализируется на испытании зимних шин и автомобилей в зимних условиях. В ходе таких испытаний шина обычно проверяется по 15 показателям. Сами же производители нередко проверяют шины по куда большему количеству параметров.
Обслуживаем и ухаживаем Шина будет гарантированно служить вам отведенный ей срок (километраж) при соблюдении несложных правил ухода и эксплуатации. Во-первых, следует следить за давлением в шинах и поддерживать его на том уровне, что предписан производителем шин и автомобиля. Проверять давление стоит регулярно и делать это нужно всегда на холодной шине — как только она начинает катиться и греться, то вслед за этим увеличивается давление. Избыточное и недостаточное давление одинаково вредны для шин. В первом случае последствиями будет интенсивный износ центральной беговой дорожки, снижение сопротивления к порезам и ударному разрыву, падение комфортности управления автомобилем и рост риска повредить сам автомобиль вследствие износа деталей подвески, разрушения сварных соединений, пружин и т.д. Недостаток давления в шинах чреват неравномерным, интенсивным износом плечевых зон. На шинах с блочным рисунком протектора может начаться пилообразный износ, возрастает риск изменения состава смеси в результате высоких температур и последующие отслоения зоны борта, равно как и интенсивного износ шины от диска. Не идет низкое давление в шинах и на пользу управляемости — автомобиль может начать кидать при движении, реакции на работу рулем становятся хуже, возрастает боковое колебание. Так что держать в салоне простейший манометр и регулярно им пользоваться — не самая плохая идея. Помимо проверки давления следует регулярно осматривать шины. Если шина износилась до такой степени, что показались бруски из жесткой резины, это означает, что пришло время покупать новый комплект. Пора менять шины и если на их боковинах началось растрескивание. Боковины достаточно тонкие и их повреждение может привести к разрыву шины. Также необходимо проверять протекторы, скосы и боковины на наличие пузырьков, вздутий (грыж), порезов и трещин. Это явный признак того, что шины требуют замены, даже если вы использовали их не очень долго. Равномерный износ шин с обоих краев говорит о том, что, возможно, их следует накачать или проверить на утечку. Если же вы обнаружили изношенные края только на передних шинах, может быть, вы слишком быстро входите в повороты и кривые. Края протектора шины зубчатой или перьевой формы подсказывают вам, что имеет место неравномерное трение с поверхностью дороги и необходимо выполнить центровку. Рисунок износа на протекторе может указывать на неполадки в других узлах автомобиля. Если вы обнаружили участки с неравномерным износом или полностью изношенным протектором, возможно, необходимо произвести балансировку колес. Иногда полный износ на отдельных участках указывает на умершие амортизаторы. При покупке новых шин рекомендуется заменять сразу четыре шины. Если вы покупаете только две шины, их модель и марка должны быть такими же, как и у оставшихся. Устанавливать новые шины следует на заднюю ось — это поможет улучшить сцепление и устойчивость при езде. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, переставляйте их через каждые 10–12 тыс. км пробега или каждые полгода.
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