Полный привод, зимний пакет: кроссовер из Китая продается в России по приятной цене

Стали известны российские цены на полноприводный кроссовер Haval H3

На российском рынке 15 мая стартуют продажи китайского кроссоверов Haval H3. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Haval H3

Автомобиль получил бензиновый двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом, есть переднеприводные и полноприводные модели. У переднеприводной версии мощность мотора составляет 143 л. с., а у полноприводной – 177 л. с. Коробка передач семиступенчатая роботизированная, в длину кроссовер достигает 4500 мм, клиренс – 196 мм.

У Haval H3 богатое оснащение, включающее различные электронные системы помощи водителю. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, четыре камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения (Smart Dodge), ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон, система помощи при экстренном торможении (AEB), система оповещения о приближении автомобилей во время движения задним ходом (RCTA).

Интерьер Haval H3

Безопасность водителю и пассажирам кроссовера обеспечивают шесть подушек безопасности. Отмечается, что H3 адаптирован к российскому климату и наделен зимним пакетом, есть подогрев руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателей и зеркал заднего вида. Бачок омывателя увеличенного объема, кузов обработан усиленной антикоррозийной защитой. Что касается цены, то версия в «базе» с передним приводом стоит 2,6 млн рублей, полноприводный вариант немного дороже – 3,1 млн рублей.

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Источник: Газета.Ru